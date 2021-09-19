餐飲零售業加速自動化　僱主求人不成求機器？

每一次經濟危機都對勞動就業帶來改變，這場快兩年的新冠大流行也不例外，一方面讓勞工心態改變，尋求更具彈性、較低風險的工作；另一方面，疫情下的「社交距離」及服務業勞工短缺，加速了自動化的發展。或許不久之後，我們進入餐廳再不用呼喚侍應，到超巿也再看不見收錢員。



勞工短缺成自動化推力

去年疫情中斷商業活動後， Don Mahaney很快意識到，如果不想讓生意倒閉，他必須要做出些改變。他在美國賓州匹茲堡（Pittsburgh）運營一家叫做Scratch & Co的餐廳，沒有客人上門，餐廳所有侍應、酒吧服務員都沒了占收入大部分的小費。

許多餐廳就此結業，Mahaney想方設法改變經營模式，不僅儘可能為員工保住工作，更把他們轉至新的崗位、承擔送貨、與供應商溝通等新的職責。但是經濟重啟後，員工卻沒有回到原本的工作崗位，全美的飲食業都陷入了「缺人荒」，待應工種無人問津。

Mahaney也沒有再僱傭新的服務員。取而代之的，是用來下單的二維碼和訂購網站。

這家在匹茲堡的餐廳，只是美國數千家在經歷疫情洗禮後、張開雙手擁抱自動化潮流的餐廳之一。加拿大戴爾豪斯大學（Dalhousie University）勞動力經濟學教授Casey Warman稱：「就這一類的工作而言，自動化所帶來的威脅總是存在的，但卻缺乏一股推力。而疫情把這些崗位推向了自動化。」

疫後復甦出現的勞工短缺成為了推動自動化的又一股力量。在許多高收入國家，變種帶來的未知數讓許多餐飲業前僱員紛紛跳槽，選擇其他風險較低的職業。急於重新開門營業的僱主們招不到人，只好求助於機器。

自動化科企雨後春筍般湧現

做自動化服務平台的科技企業一下子得益不少。一家來自波士頓（Boston）的科創企業Toast，近來其自動下單系統産品，因餐廳人手不足火爆，彌補了此前在手持電子付款設備等主要產品上的損失，更在上個月宣佈籌備上市。

迎來春天的還有加州一間設計自動收銀系統（checkout-free）的企業Standard Cognition。其產品通過攝像頭及軟件追蹤在貨架間購物的客戶，並在他們走出店門時自動扣款，全球連鎖便利店Circle K也已經開始在美國試用這一系統。Standard Cognition的CEO Jordan Fisher對彭博社說，公司將會在新籌得的資金中用1.5億美元來擴展安自動收銀系統，在未來五年為5萬間商店應用：「我們離向全世界推廣這一服務不遠了。」

危機推進自動化 某些崗位從此不回來

其實，類似的自動化趨勢在2008年的經濟危機也曾經發生。根據美國費城聯邦儲備銀行（Federal Reserve Bank of Philadelphia）去年9月的一份報告，當年受自動化影響流失最嚴重的工作多為律師助理、行政助理、電話銷售員等低技術含量的崗位，而這當中的大多數在經濟危機後都沒有回到就業市場。

美國智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）科技創新中心的Darrell West對《POLITICO》表示：「新冠疫情把原本會在五年內發生的數碼化變革，縮短至五個星期甚至五分鐘。」他補充稱：「一旦你創建了一個利用高技術幫人完成一切工作的平台，更可易於在上面添加其他的應用，這可能會讓某人自此丟掉工作。」