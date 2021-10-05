重擊Facebook的「地獄一周」：網絡魔獸原形畢露

踏入10月的第一周，Facebook可說是迎來了「地獄一周」。繼周末由前員工吹哨者接受電視訪問自揭身份，對前公司不道德行為作出多項指控後，到了香港時間周一（4日）晚上，Facebook旗下一眾應用程式全部癱瘓；同晚，有媒體發文揭露疑似有15億Facebook用戶個人資料在黑市上出售，若事情屬實，將是Facebook最大規模的用戶數據泄漏。



這星期未過一半，Facebook面臨的每一單危機，都是史無前例的艱險。

社交網絡大死機

香港時間昨晚接近凌晨，Facebook集團旗下一眾應用程式，包括Facebook、Instagram、WhatsApp及VR系統Oculus，陷入斷線狀態。Facebook全集團無預警癱瘓持續了約7小時，全球超過30億用戶受到影響，為2008年以來最大規模的一次死機。

據指，問題是出於域名系統（domain name system，DNS）內部設定出現故障，致使用戶的瀏覽器或智能手機應用程式未能訪問Facebook旗下一眾應用程式的服務。

短短7小時，朱克伯格（Mark Zuckerberg）身家蒸發59億美元（約459億港元）。（Getty Images）

不單如此，就在Facebook出現故障的同時，外媒Privacy Affairs同晚發文指出，有黑客聲稱在9月下旬取得15億Facebook用戶個人資料，並提出將以批量方式出售給論壇上的其他人。據報道，遭洩漏的用戶資料，包括姓名、電子郵件地址、位置、性別、電話號碼和用戶ID。若然報道屬實，這將會是Facebook史上最大規模的用戶數據泄漏。

這7小時期間，Facebook在美國股票市場的股價急挫，行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）單日身家蒸發59億美元（約459億港元）。

吹哨者風雲

單是所有應用程式全球故障，已令Facebook相當頭痕。這一連串事件對Facebook正在處理中的公關危機，可謂火上添油，事緣前員工吹哨者Frances Haugen早前自揭身份，對Facebook進行大揭秘，向《華爾街日報》（The Wall Street Journal）披露她兩年多在Facebook工作時的所見所聞，以及她從公司內部獲得的機密文件資料，並直指Facebook的演算法「以利益先於遏止仇恨言論及假資訊」，這風波直接導致國會舉行緊急聽證會，傳召Facebook高層就事件作供。

前員工吹哨者Frances Haugen早前在CBS自揭身份，對Facebook進行大揭秘。（AP）

連帶全球大死機和疑似用戶資料大規模泄漏的連串災難，這星期未過一半，對於Facebook來說，已是諸事不順的「地獄一周」。

香港時間清晨6點左右，朱克伯格終能在Facebook發表道歉帖文。

當然，一些Facebook的競爭對手如Twitter、TikTok早已趁這7小時乘機「抽水」，諷刺Facebook服務存在重大漏洞。10月4日，Facebook在服務恢復正常運作後表示，因骨幹路由器「配置更改錯誤」導致應用程式故障，並無證據顯示宕機期間有用戶資料外洩。

只不過，現在放在朱克伯格面前的，不只是同業競爭對手的嘲諷而已。更大的公關和政治危機讓他更為苦惱不已：吹哨者Frances Haugen爆出Facebook演算法的問題和不良企業道德文化，震動全球，今天更即將會到國會出席有關聽證會，更重要是，配合昨晚Facebook旗下擁有億萬用戶的應用程式一同「死機」的時間點，國內外討論重新「肢解」Facebook的聲浪勢將重新歸來，且很快或會真正付諸現實情景討論。

加上仍未確切證實的大規模用戶資料洩露疑雲，令Facebook的信用度及其處理大量用戶私隱的能力備受質疑。朱克伯格要重新挽回公眾對Facebook信心，相信難比登天。

Facebook這間昔日被視為「大到不能倒」的網絡巨企，在此風雲變色的一星期裏，神話是否已變得不堪一擊？朱克伯格早前聲言要將Facebook進化為一間「元宇宙公司」，即代表這間巨企的野心將要掌握全球用戶更全方位和更精細的個人數據資料──世界會否容許Facebook在未根治以上詬病之前，讓其「數據魔爪」繼續成長？相信每個人心中已有答案。