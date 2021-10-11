六億人口市場：中國之後的新金礦？｜東南亞科網爭霸・一

近幾年東盟地區互聯網企業，逐步進入汰弱留強的巨頭競爭階段：新加坡Grab、有「東南亞小騰訊」之稱的SEA Limited、由兩大印尼互聯網巨頭合併而成的GoTo Group……陸續佔據東南亞國家民眾生活每方面，衣食住行，無一不包，無一不缺。更令人期待的，是它們也似乎走上中國互聯網企業的發展軌跡。

《東南亞科網爭霸》專題報道之一



東盟人口超過6億人，不少地方人口稠密，隨着現代化進程加速，當地互聯網基建發展一日千里，近年亦漸見科研成就。主要來自新加坡、印尼、馬來西亞等發達經濟體或人口大國，孕育了多個互聯網巨頭。

不過，東盟地區不同城市與城鄉之間的經濟發展水平差異極大，人均消費力、人均生產總值、網絡覆蓋率，幾乎高度側重於某幾個大城市，如新加坡、雅加達、吉隆坡等等，故這幾大東南亞城巿，恰恰便是孕育出東盟獨角獸的搖籃。

新加坡是東南亞獨角獸的搖籃，（Getty Images）

印尼的「強強聯手」

今年5月17日，來自印尼雅加達的網約車企業Gojek和印尼電商平台Tokopedia宣布「世紀協議」，合併成為新集團GoTo Group。這消息震驚東南亞：事關這兩間企業本身在印尼的經營成績及估值皆是首屈一指的獨角獸。

Gojek創立於2010年，它以模仿Uber網約車平台起家，後來功能擴充至食物外送、郵政服務、繳付帳單、活動買票等，也有自家金融支付系統GoPay。換言之，它現已發展為一個綜合生活助理平台，其用戶版圖更已衝出印尼，擴張到泰國、越南、菲律賓等區內國家。自初創以來，背後投資者包括Paypal、Google、京東、騰訊等中西科網巨企。

（HK01製圖）

至於Tokopedia則於2009年創立，則是雲集各類型零售網店的網購平台，營運模式跟美國亞馬遜、中國阿里巴巴的淘寶、天貓等，幾乎雷同。接下來，大家也可以想像得到，網上購物自然涉及網上支付服務，Tokopedia也就開發了包括電子錢包、網上借貸，以及購物保險等各類型金融科技服務工具。

根據Google、淡馬錫與貝恩策略顧問公司（Bain & Company）聯合報告預估，擁有2.7億人口的印尼，其互聯網產業總產值在2025年將會達到1,240億美元。換言之，當Gojek與Tokopedia合併，將形成了覆蓋用戶全方位電子化生活的綜合平台，直接鯨吞價值千億的印尼互聯網市場──這還未計及東南亞其他國家的龐大市場。

根據S&P Global Market Intelligence推算，GoTo Group市值估算高達200億美元。整個集團生態體系的產值預計會佔印尼全國GDP高達2%。

印尼的互聯網產業總產值在2025年將會達到1240億美元。（Getty Images）

東南亞地區為數不多的互聯網寡頭並立，合併後的GoTo Group，將直接與擁有同等規模，來自新加坡的Grab和SEA Limited來一個正面較量。

新加坡的Grab，相信不少香港人都耳熟能詳。疫情之前，到大多數東南亞旅遊勝地旅行，像新加坡、曼谷、吉隆坡等，叫車時必然會選用Grab。2012年發展至今，Grab業務已涉及食物外送和速遞服務。在今天，Grab的估值達到400億美元。

面對印尼巨頭GoTo Group的挑戰，Grab當然也不會坐以待斃。今年10月初，《路透社》報道，Grab將會增持其在印尼電子錢包服務供應商OVO的股份至九成。OVO目前市值接近30億美元，下載次數超過1億次，為印尼最大的金融支付企業之一。

值得留意的是，現時全印尼超過2.7億國民中的一半人口，都是沒有銀行戶口，但絕大部分國民都手持一部智能手機──這表示，電子錢包及其他傳統銀行以外的網上理財工具，在印尼仍然有巨大發展潛力，有待各大科網巨頭攻城掠地。

新加坡Grab這個名字，相信不少香港人都耳熟能詳。以前大家到東南亞旅行，時常也會用到它的叫車服務。（Grab）

「龍頭首富」

提到東南亞互聯網龍頭，SEA Limited也是一個不可忽略的名字。最近，年僅43歲的SEA Limited創辦人、新加坡華人李小冬登上新加坡首富之位，令外界更加深入了解認識這間新加坡科網霸主。

SEA Limited成立於2009年，並於2017年10月成功在紐約交易所上市，SEA Limited旗下子公司包括電商購物平台蝦皮（Shopee），以及擁有《英雄聯盟》、《傳說對決》東南亞獨家營運權，且推出大熱射擊手機遊戲《Free Fire》的遊戲廠商Garena。

至於兵家必爭的金融及支付科技，SEA Limited旗下亦有SeaMoney移動支付業務，一年交易量超過41億美元，用戶人數超過3,000萬。它已在去年底獲得新加坡的虛擬銀行執照；今年初也收購了來自印尼的銀行Bank Kesejahteraan Ekonomi（BKE），明顯地要將其互聯網金融業務拓展至資產管理、貸款等各類型金融服務。

另外，有報道指蝦皮現正計劃推出一款類似字節跳動旗下TikTok的短片社交應用程式，強勢攻打社交媒體市場，但此消息目前尚未得到SEA Limited官方證實。

SEA Limited旗下子公司包括電商購物平台蝦皮（Shopee）、擁有《英雄聯盟》、《傳說對決》東南亞獨家營運權，且推出大熱射擊手機遊戲《Free Fire》的遊戲廠商Garena。這些品牌在東南亞都是鼎鼎大名。（Sea Limited）

熟悉的畫面

從上述這些例子，我們可以看得出東盟互聯網巨企都有一個共同的擴展傾向，就是希望以超級應用程式（Superapp）為「最終形態」，其功能試圖涵蓋人們生活的每方面。更令人感覺熟悉的是，現今它們正在向電子支付、銀行業務等金融領域更大的「金山」進發。

如此種種，都令人想起過往十年中國互聯網巨企相互廝殺競爭，共同成長至「大到不能倒」的發展趨勢。固然，這種發展模式肯定促進了互聯網科技的進步，改善當地人民的生活體驗，但同時形成了科技巨頭「掌控」民眾生活的客觀形勢。

作為「前車之鑑」的中國互聯網企業，好像也看準了這一形態──它們正在試圖以自身經驗，在東南亞複製多一次自己的成功故事。本系列下篇文章將繼續探討。