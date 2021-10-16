多元年輕人口　營造創新靈感天堂｜東南亞科網爭霸・三

東南亞國家之間的經濟發展水平差異大，民族及語言繁多，互聯網產品要擴張發展及在地化的難度十分高。宏觀東南亞環境條件，對於新創企業或國內外投資者來說，那裏有什麼獨特的機遇？

《東南亞科網爭霸》專題報道之三



基於人口紅利和城市發展優勢，總人口接近七億的東南亞地區，其經濟份量及國際影響力與日俱增，加之當地網絡基建發展迅速，不少互聯網科創企業紛紛從這裏走出國際，也煉成多隻舉世矚目的網企獨角獸，海內外資本對這地方寄予厚望。

當然，東南亞地區內不同國家之間的經濟發展水平差異很大，種族及通用語言也十分繁多。但正正是因為東南亞獨特的多元和包容，才是造就更多創新和可能性的地方。

東南亞地區內種族及通用語言繁多，同時創造極多可能性的氛圍。（Getty Images）

創科樞紐首數獅城

談到文化多元，新加坡這個東南亞主要經濟體，族群文化多元，華人、印度、馬來文化，伊斯蘭教、佛教、印度教等信仰共冶一爐，加之當地法律、金融體系發展成熟，國際化程度高，人才資源充裕，形成一個激勵創新的創業氛圍，尤其在於互聯網科技、金融科技之類的發展，在這裏更是如魚得水。亦因如此，Grab（網約車）、Lazada（電商平台）、Carro（二手車買賣平台）等令人注目的獨角獸，紛紛在獅城誕生。

「新加坡幾乎擁有所有專業服務和基建配套，譬如會計、法律等等。作為風投公司，我們要瞄準一些（東南亞）具潛力新創企業的話，新加坡肯定是一個樞紐……甚至也會鼓勵已投資的初創企業，嘗試去新加坡建立一個分部。」香港風險投資公司Ooosh Tech Lab合夥人鄭思行（Alex Cheng）說道。

Ooosh Tech Lab投資的初創企業總部大部分設在香港，部分業務已散佈新加坡、馬來西亞等東南亞國家。

鄭思行透露，公司一直以來都收到很多東南亞初創公司尋求募資的申請，當中不乏具質素和視野的團隊。當地人才供應充足，語言水平高，他預期將有很多具潛力的科創新貴會在新加坡出現。

Ooosh Tech Lab合夥人鄭思行認為，新加坡人才供應充足，語言水平高，是東南亞的創科樞紐。（伍振中攝）

除了新加坡，人口近三億的印尼也是網企發展迅速的國家，出產了Tokopedia（電商平台）、Gojeb（網約車）、Bukalapak（電商平台）、J&T Express（網購物流，又名「極兔速遞」）、OVO（金融支付）等科網獨角獸。

儘管印尼國內仍有不少非城鎮人口還未接上移動互聯網網絡，但這正正便是有待發掘的潛力所在。隨着當地網絡基建配套慢慢跟上，具備龐大的互聯網科技成長空間。

更值得一提的是，根據2020年數據，印尼人口年齡中位數約為29.7歲，社會十分年輕化。一般而言，年輕人更加願意接受互聯網新事物，擁抱新潮流，這讓創新企業更易在這裏發芽。

印尼人口普遍年輕，大眾更容易接受來自互聯網的新事物。（Getty Images）

從東南亞走向全球

「東南亞的確是一個有趣的地方，不少城市的科技基建都很接近歐美先進國家了。」鄭思行解釋，Ooosh Tech Lab尤其喜歡投資一些研發SaaS（軟件即服務）的初創企業，而東南亞國家，尤其新加坡，在雲端技術、大數據處理等科技基建的水平，基本已能與國際接軌，這能夠讓當地科創企業的產品更容易走向國際。

既然你（的創新業務）在泰國、新加坡能夠做到了，而當地網絡基建又已達致世界水平，那麼你便可以將業務擴展到很遠，就算到了紐約、溫哥華、多倫多也會做到。東南亞的科創企業，絕對可以達致這個水平。 Ooosh Tech Lab合夥人鄭思行

鄭思行又強調，在現今互聯網時代，做任何科創事業，也不應受地域所限制，新創公司也不應該僅將業務範圍侷限於某單一地方。

「尤其經歷了這兩年，我們現在觀察所有東西，其實已經沒有什麼地域界限……譬如我們投資的一間新創企業，是為各地酒店提供各種雲端客戶服務，這些（服務）既可對應泰國的酒店，也可對應巴黎的酒店，或者紐約的酒店，都沒多大分別……從第一天開始，儘管新創企業一開始的規模不會很大，但它的思維應該早就要放在全球了。」

在現今互聯網時代，做任何科創事業，其實也不應受地域所限制，新創公司也不應該僅將業務範圍侷限於某單一地方。（Getty Images）

東南亞盛況的背後

東南亞地區內各國經濟發展水平不一，我們實在也不能以同一把尺，去量度區內所有國家的創業及投資環境和條件。

盤點一系列走上國際舞台的東南亞科創巨企，其實絕大部分集中於幾個國家。截至今年9月，晉身獨角獸的東南亞科創企業普遍被認為有23間，幾乎絕大多數產自新加坡和印尼兩大經濟體（其餘有來自越南、泰國、馬來西亞和菲律賓，惟僅各佔一至兩間左右；菲律賓的例子，下文會詳述）──正如以上所說，前者擁有完善融資及專業服務配套，行政效率迅速；後者擁有龐大人口紅利，而且普遍年輕化。這反映出，綜觀整個東南亞地區，創業機遇和國際資本其實僅出現在東南亞當中少數國家。

經濟實力較次等的越南、菲律賓等國，因為當地行政官僚體系及金融法規仍有不少有待補漏的地方，雖然當地經濟增長仍保有一定動力，但要進行一些風險投資及創新事業，或許仍有不少需要克服的難關。

舉一個屬於創新科技領域的例子：來自菲律賓，專注於建築科技的新創獨角獸Revolution Precrafted。它曾聲稱可利用模組化設計將豪宅單位推向大眾市場，許多客戶及供應商被誘導繳納訂金或簽下供應合約，惟該公司遲遲未能交付第一批產品，不少人現正嘗試向該公司問責索賠，部分訴訟至今仍然未達成解決方案。

由於菲律賓過往長期沒法出產一隻令人注目的獨角獸，如今這史上首間獨角獸卻遇上這般打擊公司聲望的醜聞，令許多實力雄厚的投資者，始終對投資這個國家卻步。缺乏成功的例子，讓菲律賓往往在吸引融資、孕育創新企業這些方面，跑輸馬來西亞、泰國等鄰近國家。

菲律賓產出首隻獨角獸，最後卻遭遇滑鐵盧。（AP）

雖然新加坡、印尼以外，也有出產得以闖出名堂的新創企業，舉例譬如有估值約20億美元的越南網絡遊戲企業VNG。但要說到持續輸出具增長潛力、長期成為海內外資本積聚的創業及投資樞紐，相信很多東南亞國家仍有一定距離。

一些分析認為，越南、柬埔寨等國現在仍處於代工製造業為經濟增長主力階段，依賴廉價勞動人口，反觀發展互聯網科技創新所需要的本地人才資源始終匱乏，這也是當地創科環境在今天仍然需要克服的一大挑戰。