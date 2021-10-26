Tesla極速傳說　市值破萬億美元後挑戰恐不少？

美國電動車企特斯拉（Tesla）股價於周一（25日）飆漲，大升12.6%至1024.86美元，晉身成為第五間市值突破一萬億美元的美企。在當前半導體短缺對其他車廠帶來更大衝擊之際，亦充份突顯特斯拉的經營彈性。然而，在企業的利好消息背後，這間矚目車企未來仍存在不少挑戰。



刺激特斯拉股價上漲，是由於美國大型汽車租賃公司赫茲（Hertz）宣布2022年底前向特斯拉訂購10萬輛電動車，屬特斯拉歷來最大規模的訂單。赫茲臨時行政總裁Mark Fields表示：「電動車如今已是主流，我們才剛開始看到全球需求和興趣的增長」。

赫茲將在未來14個月內為10萬部Model 3支付42億美元（約326億港元），約佔其車隊的五分一。此外，該公司還將建立一個充電站網絡，原因是雖然特斯拉汽車每次充滿電可行駛約322公里，惟美國缺乏充電基礎設施。

受赫茲大訂單的帶動，特斯拉的股價急升。(Reuters)

多年以來，特斯拉一直努力提高汽車產量，因其在這方面遠落後於福特和通用汽車等競爭對手，也導致部份投資者擔心公司會因此而倒閉。去年，該公司首次實現盈利，促使其股價上漲，是次與赫茲的交易亦是有史以來最大的汽車租賃公司電動車訂單，被視為外界對特斯拉進一步予以信任。

摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，特斯拉於上季雖然面對供應鏈問題，惟仍創下不俗的營收，故此公司發展前景備受看好，目標價從894美元上調至1200美元。該公司又預測特斯拉未來12至18個月將展現萬億美元企業的能力，增加產能和各種車款及服務的供應。

外界預期特斯拉未來12至18個月將擴大產能，展現萬億美元企業的能力。(Reuters)

不過，美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席Jennifer Homendy今天致函特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk），指責特斯拉並未採納委員會對其輔助駕駛系統提出的重大安全建議，惟這顯然仍無阻特斯拉股價飆漲。她在信中表示「深感憂心」，認為在2017年佛羅里達州車禍造成人命傷亡後，特斯拉對運輸安全委員會提出的安全建議依然「無動於衷」。

快亞馬遜12年破萬億 兼成全球首間萬億車企

目前除特斯拉外，其餘的萬億美元市值上市公司包括有蘋果、亞馬遜、微軟及Alphabet。而論速度來說，相比成為上市公司23年後才於去年1月成為萬億美元企業的亞馬遜，特斯拉僅花了11年時間便達到這個成績，時間快逾一倍，而且它更是首間達到此一里程碑的汽車製造商。

獵鷹1號運載火箭曾連續三次發生事故。(Getty)

不要忘記，馬斯克和特斯拉在幾年前還是幾乎身處低谷之中。2006年，由SpaceX設計的獵鷹1號運載火箭（Falcon 1）便連續三次發生事故升空失敗，分別於06年3月24日因第一節引擎升空後故障並導致火箭爆炸；於07年3月21日未能達到運行軌道；及08年8月3日第一節引擎分離後撞向第二節引擎。最終到2008年9月28日，獵鷹1號火箭第四次升空才成功到達太空軌道，並成為第一枚私人研發的液態軌道火箭成功進入地球軌道。

此外，特斯拉在上市後長達8年時間內也出現虧蝕，且「燒錢」速度遠超市場預期，日均燒掉約9400萬港元。在這段日子內，外界不時憂慮該公司會因周轉不靈而倒閉，幾乎不太看好其發展。

特斯拉曾經歷多年的燒錢式虧蝕。(Reuters)

如今，特斯拉的市值經已相當於Volkswagen、福特、豐田汽車等全球11間最傳統汽車巨頭的市值總和。然而，特斯拉僅佔全球汽車銷量的仍不到 1%。特斯拉去年生產約50萬輛汽車，遠低於福士汽車的930萬輛、豐田汽車的720萬輛及雷諾-日產-三菱聯盟的680 萬輛。不過，特斯拉已設定年增長50%的銷量目標，最終希望達到年產2000萬輛，反超一眾競爭對手。

特斯拉另一備受看好的原因，除了剛接到一張大訂單外，也與業界未來的發展方向不無關係，華爾街的投資者不僅視特斯拉為一間汽車製造商，還是一家科技巨企，這也許是特斯拉的優勢所在。

在馬斯克的帶領下，特斯拉用了11年時間便躋身萬億美元巨企行列。(Getty)

後續挑戰還不少...

話雖如此，特斯拉的未來發展仍將面臨不少挑戰。據德國《商報》（Handelsblatt）本月中的報導，Volkswagen計劃裁減最多3萬個員工，以轉型電動車時提高競爭力和削減成本。Volkswagen發言人Michael Manske表示：「毫無疑問，考慮到特斯拉等新競爭者進入，我們必須解決福士工廠的競爭力問題。」

相信一眾傳統汽車巨頭，在面對特斯拉的重大崛起絕不會坐以待斃，趕緊加快轉型電動車的發展。對於Volkswagen的電動車目標，外界反應亦十分正面，瑞銀分析指其首款純電動車ID.3令人印象深刻。

Volkswagen計劃向電動車轉型，更擬不惜大裁員以提升競爭力。(Getty)

另外，特斯拉的全自動駕駛汽車軟件Autopilot近日傳出問題，導致公司回收近期的軟件更新。據了解，有司機報告了間歇性問題如安全警報無故響起、汽車停放後無法啟用自動轉向或交通感知巡航控制功能、自動緊急制動或錯誤前向碰撞警告等。

不僅於此，特斯拉向客戶開放駕駛系統Beta測試的做法同樣引起爭議。亞利桑那州立大學風險創新實驗室負責人Andrew Maynard批評相關的做法，並指出汽車製造商通常會確保生產的產品安全並符合法規和標準，然後才將車輛投入公共道路交通之上。他表示：「這是最差勁的自我監管，特斯拉在沒有監管機構和其他安全機構的監督下自把自為。」

可以預期，由全自動駕駛汽車軟件、Beta測試所引起的安全問題或會成為公司的一大發展隱憂。

小鵬在內的一眾內地電動車企業，也視特斯拉為主要「打低」的對手。(Getty)

最後就是中國市場的發展。馬斯克矢志要將公司的發展重點放在中國上，日前於上海研發創新中心和超級工廠數據中心宣布建設落成，並將於近期投入使用。為響應內地監管部門的要求，特斯拉中國於今年5月宣布建立數據中心，以實現數據存儲本地化，確保所有在內地市場銷售車輛所產生的數據，都存儲在境內。

雖然有內地分析人士認為，目前中國消費者對特斯拉的產品有很高的信心，公司仍在業界處於領先地位，惟中國內地諸如小鵬汽車、蔚來汽車等主要競爭對手正在迅速迎頭趕上。這些中國「本地薑」在內地交通數據上更加完善，在打造自駕協助系統上也具備更大優勢。小鵬汽車今日在美股、港股亦應聲大漲。

由此可見，這間新科萬億巨企的發展速度至今雖然十分驚人，惟不表示未來的發展會一帆風順，無論是一眾傳統汽車巨頭，抑或是中國內地的多間電動車企業，正在發力追趕這個「龐然大物」。