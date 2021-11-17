末日信徒・三｜極右「策劃末日」　西方民主危機成末日論沃土？

提前儲備糧食、學習野外生存技能，大多數「末日準備者們」（Doomsday Prepper）在外人眼中已算擁有充分的危機意識，但在社會動盪不安、民主體制脆弱之際，末日概念也受到極右分子推祟，而且他們認為「預備求生」遠遠不夠，而欲以暴力顛覆手段來尋求新的秩序。

（此為「末日信徒」專題報道之三）



在位於德國西部鄉村地區的一座房子裏，《紐約時報》記者Katrin Bennhold穿過一個由鐵鏈形成的幕簾，經過一個擺在客廳裏的弩箭、一個沐浴在紫色燈光中的地牢房間後，終於來到了房子內的酒吧。在這裏，來自德國各地的特種部隊成員、情報人員、商務高管、共濟會成員會面，為Day X的到來做準備。

「（Day X）就是實施計劃的日子。」建立起這個線下線上網絡的退伍軍人André Schmitt對記者說。

從「末日準備」到「末日策劃」

2016年，這些線上討論群組中一位名為Franco A.（化名）的年輕德國軍官開始執行他的計劃。這天，他身穿一條寬鬆的運動長褲，口袋裏就只有一台老舊的手機和幾枚外國硬幣，就這樣走進了德國的一家警察局。他謊稱是一名敘利亞難民，用蹩腳的英文講述了自己徒步穿越半個歐洲的旅途，並在途中遺失了自己的身份文件。

事前，他借用了母親的化妝品把臉和手畫的黑一些，用鞋油把自己的鬍子抹亮。此時歐洲難民危機仍處高峰期，德國作為歐盟少數向難民「敞開懷抱」的國家，在2015年迎來89萬來自敘利亞、伊拉克和阿富汗的難民。

德國難民營為尋求庇護者提供免費住宿，圖為東部城市哈瑙（Hanau）的運動場，當局將場館改成臨時營地，環境一般，床位密集。此圖並非中國遊客被困的難民營。（Reuters）

憑藉拙劣的英文、粗糙的偽裝和翻譯的「協助」，Franco A.成功的騙過當局獲得難民庇護資格，甚至為自己爭取到臨時住所。意外遭到逮捕後，調查人員發現這位「敘利亞難民」實為一名德國軍官，涉嫌從軍中偷出彈藥，預謀假扮難民來實施恐襲，德國國會副議長羅特（Claudia Roth）及時任司法部部長、現任外交部長馬斯（Heiko Maas）均為其襲擊目標。

不過，Franco A.堅稱目己所做的一切不過都是「為了捍衛德國憲法」，還繼續接收媒體採訪，向媒體展示他在自家地下室備好的大量彈藥，他認為，總理默克爾接收難民的政策威脅國家安全，危害國民身份，而自己假扮難民施襲正是要「揭露這一點」。

「這已是世界末日了」

儘管，Franco A.的Day X恐襲計劃未能成功，但調查人員通過他的手機，發現了Schmitt所建立的末日討論群組。而討論群組內的成員並不是集體行動，一般只屬交流性質，2017至2019年間，有數宗像Franco A.一樣的極右末日準備者囤積大量彈藥、預謀襲擊未遂的案件曝光，引發政府及公眾的憂慮。

2016年德國難民宿舍曾遭手榴彈襲擊，襲擊者不明。（Getty Images）

《地堡：打造末日工程》（Bunker: Building for the End Times）一書的作者、美國社會及文化地理學家Bradley Garrett指出，大多數準備者事實上並不是在為末日做準備，「他們就是日常生活中的普通人，他們預見潛在的災難性事件，並試圖去適應各種災難情況。在他們看來，這些情況是不可避免的。」而這些極右的prepper顯然與主流prepper有所區別。

芝加哥大學（ University of Chicago ）歷史學家、白人權力運動領域的知名學者Kathleen Belew稱，在帶有軍事性質的極端右翼支持者看來，Day X這樣的暴力顛覆活動並不是引發末日的契機，而是結束末日的契機。「移民、跨種族婚姻等狀況的出現，「對於持有這種意識形態的人來說，這已經是世界末日了。」

Schmitt的Telegram群組正是在2015年、難民危機席捲歐洲時建立，他效仿德國軍方的組織架構，將群組按地域分成東、西、南、北四個組別，向各地退役及現役軍兵、警察招手，這些人士都相信「難民會毀掉這個國家」。與此同時，Schmitt還在運營一個線下的安保行業相關人員組織Uniter，除了為成員提供社會福利外，還會提供半軍事化訓練。

他自稱該網絡有至少2000名「志同道合的」成員，在Telegram的聊天室中及線下的聚會，成員們會商討需要囤積哪些武器、在哪裏安設「安全屋」、練習Day X時用於識別自己人的軍事暗語。

德國難民問題持續造成社會紛爭，圖為難民被迫滯留在巴士上，無法離開。（AP）

大選日：美國內戰在即？

「Day X是個人化的，對於一個人來說是在這一天，對於另一個人來說可以是另一天。」Schmitt說，無論如何，這一天終將到來——在Schmitt及許多其他成員看來，德國甚至整個歐洲都處於許多威脅之中，包括伊斯蘭信徒、antifa（反法西斯主義者）、以及黑幫等。

類似的潮流近些年在美國亦在湧動。去年大選前夕，許多極右、武裝組織之間，「內戰在即」的論調就在傳播，這些組織及其成員認為，去年11月6日的大選日不僅僅是決定美國下任總統之日，更是人們開始「為內戰做準備」的時刻，一場對抗潛在的左翼人士（或者antifa之流）的衝突不可避免。

一隻國會山莊的窗在1月6日示威者闖入國會時被打爛。（Erin Scott／路透社）

Oath Keeper（誓言捍衛者）、Patriot Front（愛國者前線）等包含退伍人員、或經過武裝訓練的民兵的組織號召其成員為可能發生的暴亂做準備，極右組織QAnon及極右KOL等亦在立場保守的電視新聞頻道、及其個人平台上鼓吹類似論調。此後國會山莊便上演了1月6日、大選投票結果認證當日的暴亂——這也成為美國極右翼「末日準備」中標誌性的一幕。

美國國土安全部2020年的安全形勢評估報告中提到，自2018年以來，由白人至上分子策劃的死亡襲擊事件，多於任何本土極端主義運動。今年9月，美國聯邦調查局局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）在參議院聽證會表示：「毫無疑問的是，本土恐怖主義案件爆炸式增長。」他稱，在過去16至18個月期間，本土恐怖活動案件調查從1,000宗增至2,700宗，當中許多都是種族主義和反政府人士所驅使的。

德國精英部隊現納粹祟拜

在德國，極右「末日準備者們」的蠢蠢欲動讓許多人聯想到德國歷史上，「至暗時刻」到來前的威瑪共和國時期──德國民主一段相當脆弱的時期。

德國軍隊內部一批民族主義者秘密囤積武器、謀劃政變來推翻當時的民主政府。當時，一種關於德國軍隊沒有在一戰中戰敗、遭到了淪為「猶太人走狗」的左翼政府背叛的論調在其間流傳，極端民族主高漲促使了希特拉掌權。如今，一群同樣擁有軍事背景、信奉陰謀論的新納粹分子形成組織、謀劃Day X的現象，也引起許多人對該段時期的回憶。

2018年3月25日，三名在阿富汗一個基地內的德軍。（Reuters）

德國精英部隊「陸軍特種部隊司令部」（KSK）一名軍官表示，他們發現2015年間及其後許多新兵的觀念發生了變化，部隊內部的氣氛變得更加緊張了，相信有極右翼分子滲透，有KSK成員更出現納粹祟拜的傾向。一位匿名軍官表示：「作為軍人，我們接受命令去保衛這個國家，但是他們卻這麼輕易的就（向難民）打開國門，不做控制。我們的能力是有限的。」在2018年，德國當局偵破的一項「Day X」計劃中便有KSK成員涉案。

無論在美國、德國還是其他國家，這些組織所宣揚的末日論、左翼暴力、種族威脅等，呈現出相互影響、聯結的勢頭。在今年德國大選期間，Telegram亦出現了呼籲「佔領票站」的訊息，企圖傚法1月6日衝擊國會山莊事件。

德國中間偏右基民盟（CDC）成員Thomas Strobl認為，全球右翼極端主義者的正在深化團結，這些人越來越傾向把所有「白人」視為群體一部分，而並非單單集中在自己的民族或種族之上。Strobl又指，美國的極右已成為德國極右的「典範」。

劍橋大學2020年的研究顯示，全世界民眾對民主政治的不信任正在達到一個頂點，當中，美國因有超過一半人口對國家的民主制度感到不滿而被歸為「萎靡中的民主政體」（democracies in malaise），德國則被視為「需關注案例」（cases of concern，即有四分之一到一半的人口不滿）。在如此背景下，極右以暴力手段「策劃末日」，恐怕在美、德甚至以外的更多西方民主國家可能繼續出現。