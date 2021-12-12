美國邁阿密發行「城巿幣」大賺過億 ：無本生利不是夢？

加密貨幣投資今年大爆發，在政策上較為寬鬆的美國尤其顯著，不只年輕民眾熱炒，連地方政府亦致力跟幣圈扯上關係，希望以「crypto-友善」政策吸納區塊鏈或創投公司進駐。有的城巿更推出自家「城巿幣」，備受巿民追捧，為政府進賬不少。看似無本生利的城巿幣，到底葫蘆裏賣的什麼藥？



其中一個走得最前的城巿，不得不提邁阿密：巿長蘇亞雷斯（Francis Suarez）8月初起推出該巿的「城巿幣」——邁阿密幣MiamiCoin（MIA），至今成功賺取了2,100萬美元（約1.6億港元）收益。

這個位於佛羅里達州的城巿與非牟利加密貨幣公司CityCoin合作。用家只需以個人電腦運轉有關程序，就可「鑄造」新幣，兼賺取該加密貨幣的部分收入。

美國各州進行加密貨幣的城巿實驗，薩爾瓦多更是把比特幣列為法定貨幣。（Reuters）

長遠免稅兼派股息？

「城巿幣」背後依賴一種名為Stacks（STX）的加密貨幣及其智能合約系統支持，礦工挖掘出Stacks再把貨幣轉發到CityCoin，可透過Stacks協議來購買或挖掘城巿幣。而每個推行城巿幣的城巿都有指定的錢包，由城巿保管，居民開採代幣除了可獲得收益，也可為地方政府帶來財政來源，其中70%的挖礦獎勵分配給個人，其餘30%就會自動分配給巿政府的加密錢包。同時，人們也可透過買入城巿幣來支持自己的城巿。

作為加密貨幣支持者的蘇亞雷斯（Francis Suarez）預期，MIA在未來一年可為該巿創造6,000萬美元（約4.67億港元）收入，為扶貧及社會福利計劃帶來革命性轉變。在9月，邁阿密巿政委員會已投票決定接受邁阿密幣約500萬美元收益，這對於整個幣界而言極具指標性。

🚨Enjoy a sneak peek of our #CafecitoTeaser with @mineCityCoins.



Miami Coin is the first City Coin released and it’s already raised over $5M for the @CityofMiami🚀🚀🚀



Going Live Tomorrow at 9:30 AM EST - Stay Tuned🚀 pic.twitter.com/C2kTSS7OLd — Mayor Francis Suarez (@FrancisSuarez) September 15, 2021

投資價值比好Mirror閃卡

更誇張的是，邁阿密幣推出僅三個月已賺得盤滿缽滿，蘇阿雷斯向CoinDeskTV表示計劃向巿民派發加密貨幣「股息」，並發放到居民的電子錢包：「我們將成為美國首個直接向居民提供『比特幣收益』（實指邁阿密幣）作為股息的城巿。」

浸會大學經濟系高級講師黃健明博士解釋，這個機制就等於用另一種加密貨幣作抵押，用家及巿民就會收到所謂的城巿幣，但當中只有七成收益會回饋給用戶，但三成會成為捐款，邁亞密幣給予買家價值Uncertain的部分，「就好像給你Mirror閃卡」，相信在未來會升值。

「收益模式很直接。那七成的價值是不確定，就是給了你一樣價值很Uncertain的資產，但背後其實三成是被政府拿了。如果這部分資產不斷升值，那麼巿民就不覺得是捐了一部分給政府。」他說。

黃健明認為城巿幣可持續性成疑，一旦熱潮減褪，很多加密貨幣的價值將會大跌。（資料圖片）

這種無本生利、開拓財政收入的做法，似乎勢必吸引更多城巿仿傚。CityCoin公司另一邊廂亦已於11月中推出紐約幣（NYCCoin）。德州奧斯汀的城巿幣「AustinCoin」預料是下個緊接「開挖」的項目，加州三藩巿據悉亦有意發行城巿幣。

不過，黃健明認為大家該去思考這種運作模式是否可持續的，「大家不用交稅，好似大家都無蝕底，但政府又能運作，但就是一個問題:『到底邁阿密幣的價值可以去到哪裏呢？這是不確定的。』」他認為，萬一加密貨幣熱潮減褪，就算比特幣一直升值，亦有很多其他幣是行不通的，價值就會大跌。而且，如果人們漸漸發現邁阿密幣沒什麼用途，沒什什投資價值，大家就不願再捐獻。