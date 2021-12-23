美國墮胎權或被顛覆　女性尋求墨西哥的跨境服務

在維護女性墮胎權的羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）面臨翻案風險之際，在墨西哥等拉美國家幫助當地女性保障墮胎安全、分發藥物的女性組織開始籌備幫助美國女性，包括協助她們前往墨西哥，以及向德州運送墮胎藥。



針對美國密西西比州禁止孕期15周後墮胎，該州墮胎診所「傑克遜女性衛生組織」訴訟該規定違憲。12月1日，美國聯邦最高法院對此案（Dobbs v Jackson Women’s Health Organization）開庭聽證——該案被視為羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）後近半個世紀裏在墮胎權益上最重要的一項訴訟。

前總統特朗普在位期間，共任命3位保守派大法官，使得最高法院9名法官中，保守派以6:3佔壓倒性優勢。根據各大法官過往裁決傾向，現各界普遍預估，其中6人傾向於支持州政府，令羅伊訴韋德案面臨被推翻的可能。這亦使得美國墮胎權益岌岌可危。

案件最快將在明年6月判決，但在國界之南，密切關注着這一形勢的墨西哥女權組織已經開始採取行動，向美國女性伸出援手。

圖為美國最高法院12月1日開審密西西比州墮胎法案之際，伊利諾伊州計劃生育聯盟主席在芝加哥聯邦廣場參與集會。（AP）

墨西哥女權組織伸出援手

今年9月，墨西哥最高法院就科阿韋拉州（Coahuila）一宗墮胎訴訟做出裁決，判定對墮胎進行刑事處罰屬違憲。但就在判決出台幾天前，與墨西哥接壤的美國德州《心跳法案》（Texas Heartbeat Act）正式生效，女性被禁止在孕期滿六周後（通常首次檢測到胎兒心跳的時間點）墮胎。

墨西哥一位知名墮胎權倡導者Verónica Cruz及其他活動人士於是着手制定計劃，擴大目前已有的援助服務網絡，幫助更多德州女性利用藥物在家墮胎。

2000年，Verónica Cruz協助創辦了Las Libres（意為自由的人）。根據該組織在Twitter和Facebook等平台上的公開信息，其宗旨在於幫助強姦案受害女性免費墮胎。Cruz在接受《紐約客》（The New Yorker）採訪時憶述，在接到來自德州的尋求幫助的來電後，Las Libres除了最初曾派一名每日往返兩地的人員將藥送到她的手中，此外「接下來的所有支援就都是在線上進行」。

4月19日，美國亞利桑那州，一批尋求庇護的移民在美墨圍牆附近被美國邊境巡邏員截停。（Reuters）

如今，除了徒步跨境、運送藥物外，Las Libres亦會幫助有條件的、希望在線下進行墮胎的女性在墨西哥進行墮胎，一些女性當日即可跨境返國。一位曾經在墨西哥購買墮胎藥的德州居民Liz Stuntz接受美聯社採訪時稱，親身前往「有更多的選擇，可以在藥店的陪同下獲得米索前列醇，整個過程中有人引導」。

「跨境墮胎」

這類跨境墮胎的現象並非美墨兩國之間獨有。在歐盟，以墮胎法嚴苛的波蘭為例，不少波蘭女性也會前往其他歐盟國家獲取墮胎服務，在德國與波蘭的邊境附近，亦有幾乎全為波蘭女性服務的診所。

除了墨西哥的女性組織外，在歐洲等地的非盈利機構也在為美國各州女性提供墮胎藥。2018至2020年間，一家在奧地利的非政府組織Aid Access為有需求的美國女性處理了超過57,000宗申請，創辦者Rebecca Gomperts對The Lily新聞網記者稱，今年9月《德州心跳法案》生效後，網站的申請數量大幅增加。

法律倡議組織If/When/How的行政主管Jill Adams對The Lily表示：「我們知道（美國）全國各地的人都在網上向外國藥店訂貨，而且沒有因此被起訴」。不過，她也承認這個過程確實給病人帶來了一些法律風險，特別是對於有色人種和其他傳統上被刑事司法系統盯上的人群而言。

事實上，無論是面向本地女性還是跨境墮胎，Las Libres這類提供墮胎服務的墨西哥組織也長期面臨着法律風險。墨西哥是一個天主教主導的國家，全國1.27億人口中，有82.9%自認為天主教徒，其比例之高，即便是在素以天主教著稱的拉美都位居第二。龐大的保守勢力下，墨西哥許多州長期將墮胎視為犯罪予以刑罰。就在幾年前，前文提及的科阿韋拉州還對接受墮胎手術的女性處以監禁。

值得留意的是，伴隨今年9月墨西哥最高法院針對科阿韋拉州的判決，即便是身處墮胎不合法州份的女性，也可以在法官的命令下進行墮胎，縱然依舊非常麻煩，但墨西哥墮胎合法化的進程也在全面開啟——相較之下，在國界以北，美國的形勢卻在逆轉。

當然，法律或許難以阻攔美墨女性尋求墮胎。在被問到Las Libres是否對自身工作感到擔憂時，Cruz否認。她說：「對於如何在墨西哥法律環境下運作，我們已經相對熟悉。美國的情況又不一樣，我們當然明白這一點，但我們也知道一些（避開法律問題的）方法」。