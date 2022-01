BBC牌照收入遭凍結兩年　「百年燈塔」何去何從？

本週一(17日),英國政府正式宣佈將凍結BBC的牌照費於當前水平,兩年內不會再隨通脹率增長,預計將對BBC運營造成打擊、迫使BBC大幅削減支出。反對黨指控此舉為「文化攻擊」,認為約翰遜(Boris Johnson)政府試圖轉移民眾對「派對門」醜聞的注意力。

不論如何,這家百年公營廣播機構在未來數年,營運模式改革乃事在必行。



除了短期的影響外,擬定BBC資金模式的《皇家憲章》在2027年到期後,目前支持BBC獨立運作的牌照費模式或面臨變動。

目前,英國每個家庭收看電視節目須繳付每年159鎊(約1694港元)的電視牌照費,因此又被稱為「電視稅」。該牌照費為BBC帶來每年32億鎊(約341億港元)的資金,佔其總營運資金的四分之三。相應的,BBC向公眾提供包括新聞、電視劇、紀錄片等各類內容,並負有「告知、教育和娛樂」公眾的責任。

根據2016年BBC與英國政府簽訂的《皇家憲章》(Royal Charter),該費用並非固定,會隨着每年的通脹率而變化。但在新的協定之下,執照費將凍結至2024年,隨後四年可恢復依通脹率上漲。負責監管BBC的文化大臣杜慧詩(Nadine Dorries)表示,2027年憲章到期後,電視牌照費將會取消,當局須認真探討BBC日後的營運模式。

杜慧詩表示,政府將在未來兩年內凍結BBC牌照資金。與其他訂閱服務不同,BBC正面臨多重挑戰,包括找到一種有效的向用戶收費的方式,同時繼續通過其多個電台提供免費的內容。(Getty)

事件正值圍繞唐寧街10號的「派對門」風波持續發酵之際。17日,約翰遜的前幕僚甘明斯(Dominic Cummings)更發文指,約翰遜自稱對「派對」事先不知情是撒謊。

反對派議員質疑保守黨政府,有意利用事件轉移公眾注意力。「首相認為那些報道他違反防疫規定的人需要付上代價。」工黨影子文化部長鮑威爾(Lucy Powell)表示,政府為了討好保守黨支持者,來「防止首相變成一塊死肉」( to stop the prime minister becoming dead meat)。她還指控杜慧詩攻擊英國人公共生活中最重要的機構之一,指控行動是「文化破壞」(cultural vandalism)。

杜慧詩卻重申,政府並不想「摧毀」這個有100年歷史的英國 「燈塔」,但在家庭面臨稅收和能源賬單增加的打擊時,BBC不應獲得更多的資金。

約翰遜近來因「派對門」風波內外交困,黨內黨外均臨政治危機。圖為2022年1月18日,英國首相約翰遜參觀位於倫敦北部的芬奇利紀念醫院。(AP)

BBC運營預將遭受重創

此前,BBC因為在脫歐議題上的報道受到指摘,批評者認為其以倫敦為中心、從大都會視角進行的報道有失公允,忽略了國家部分地區的民情。即便如此,BBC仍然是英國國內乃至全球最受信任的新聞、電視節目、紀錄片平台之一。疫情期間BBC的收視數字更是創下新高。

根據BBC全球受眾度量(GAM),2020/21年度BBC平均每周有4.89億成人收視,使用BBC的國際新聞服務的人數也增加1800萬,達到了創紀錄的每周4.56億。英國媒體引述BBC內部消息人士指,「在多年的削減(支出)之後,任何低於通貨膨脹的做法都會給BBC的財政帶來不可接受的壓力。」BBC主席Richard Sharp和總幹事Tim Davie在一份聲明中說,未來「需要做出更艱難的選擇」。

目前,英國通脹率達到30年以來的最高點。而BBC自2016年以來已在進行大範圍的成本削減,試圖每年降低8億英鎊(約85億港元)的支出;去年,BBC又削減了1200個崗位。

2022年1月8日,在英國倫敦,BBC廣播大樓外正舉行抗議活動。英國跨性別行動主義組織向BBC抗議,認為其存在反跨性別議程。除了保守派的圍攻外,BBC亦被指在一些議題上立場偏右。(Getty)

改Netflix訂閱制?

然而,即便兩年凍結期結束後,BBC的財源仍然前途未卜。杜慧詩稱,在2027年現有的憲章到期後,目前的牌照費資金模式有可能改變,但暫沒有提出潛在替代方案。

除了佔資金四分之三的牌照費,BBC餘下約四分之一的資金源自其部分商業服務的營收,這在很大程度上確保了平台播放內容免受政治和商業利益的影響。根據章程,BBC不能做廣告或播放有贊助的節目,且必須避免在公共政策問題上傳達平台的觀點、在處理爭議性議題時須保持公正性。這一自1946年確立的資金模式普遍被認為是保障BBC內容公正、服務公眾的基石。

但約翰遜上台後,政府數次提議改換現行「電視稅」模式,約翰遜本人在2019年競選期間就曾威脅要終止BBC牌照費。曾在約翰遜手下任職的前英國文化部長Nicky Morgan曾提出實行Netflix一樣的用戶自願訂閱制度,但這個提案因政府未能實現英國家庭寬帶全覆蓋,而變得在技術上不可行——政府目前計劃在2025年前實現85%的覆蓋率。

BBC主席Richard Sharp和總幹事Tim Davie在一份聲明中說,未來「需要做出更艱難的選擇」。(Getty)

其他常見的方案,還有政府直接出資和依靠廣告收入,兩者都不可避免的會影響BBC作為傳媒的獨立性,後者亦難以支持BBC目前所提供的廣泛的服務。這也是為什麼儘管隨着Netflix等串流媒體的出現,電視牌照制度逐漸在各國被淘汰,但英國歷屆政府仍然延續了這一模式。

成立於1927年的BBC為全球公營廣播機構的一大先驅,公營廣播機構的定義與任務是,其不受制於商業或政府利益,跟國營廣播不同的是,公營廣播應服膺於公眾利益,向巿民大眾提供不偏不倚的報道,代表他們的聲音。

在財政來源方面,各地公營廣播機構都有不同的營運模式,像BBC及日本放送協會,財政收入主要來自牌照費。而澳洲廣播公司(ABC)和香港電視(RTHK)的經費主要來自政府,但近年皆面對預算遭削減的問題。近年捲入政治風波的港台,2021至2022年度的財政撥款為9.95億元,較上一個財政年度減少了4.6%;澳洲ABC的員工數目由2019年的4649人,一年間削減至3730人。

在過往,大氣電波是有限而珍貴的頻譜資源,使致公營廣播服務的出現,成為大眾接收可靠資訊的一大平台,但隨着數碼化時代降臨,大眾接收資訊的渠道大大增加,主要依賴公帑的公營廣播機構,競爭及生存壓力也大大增加,其經營模式亦受到挑戰。不少人都質疑,在數碼化時代還向大眾徵收「電視稅」是否合理?BBC到底最後會改以「訂閱制」,改由政府直接撥款,還是走向部分私有化(只保留小規模的公營媒體)?這都將左右着這家老牌廣播機構的前路。