虎年初三｜疫情中再迎新年　亞洲多國民眾捱貴年貨

新冠疫情進入第三年，各地防疫封鎖政策造成的供應鏈混亂持續影響全球物價。在農曆新年即將到來之際，不少亞洲各國民眾為慶祝新年到來、求得好意頭，如往年一樣添置年貨自用或送禮、吃些平時買的少的貴價食物，卻因物價而不得不從簡過年。



韓國：炸雞升價 傳統祭祖食品價增

隨着節前疫情形勢惡化，不少韓國民眾今年選擇避免走親訪友、舉辦大型家族聚會，而以新年賀禮代為傳達心意。但各類商品價格的上漲讓在超市選購禮品時「難度增加」。

韓國全國消費者組織委員會（​​Korea National Council of Consumer Organizations，暫譯）的調查顯示，和去年相比，像食用油和麵粉這樣的必需品的價格增長了18%以上，柿餅價格上漲17%，而新年期間祭祖所需要用到的豬肉和黃花魚價格則成倍增長，後者亦是除牛肉以外最受韓國民眾歡迎的禮品。

由於能源成本激增和農產品價格高漲，去年韓國的消費者物價增速達到10年來的最高。此外，牙膏、洗髮水和洗滌劑等日常用品的價格大約增加了10%；即溶咖啡的平均價格也增加了7.3%。

韓國新冠肺炎疫情：圖為1月24日，韓國首爾民眾經過一塊宣傳防疫資訊的橫額前。（AP）

韓國最大的炸雞連鎖專賣品牌Kyochon F&B也在七年來首次對雞肉產品進行加價，該店的王牌產品——蜂蜜組合雞的價格自去年11月起從18,000韓圜（約合116港元）升至20,000韓圜（約合129港元）。

泰國：吃不起豬肉改吃鱷魚肉？

受非洲豬瘟影響，泰國人為適應豬肉價格暴增，或是仔細計算和規劃開支，或是做出了大膽的選擇，改吃鱷魚肉。

和一家人生活在泰國曼谷的保險代理人Piyanan Laohabut說：「我們現在儘量少買豬肉，用雞肉或本地魚代替，這些東西（價格）上漲沒有那麼多。」過去幾個月裏，他眼見着豬肉價格不斷上升。

在養殖成本增加和豬瘟導致的供應減少影響下，豬肉的零售價格在過去幾周內至少上漲了30%，從每公斤150泰銖（約35港元）左右上漲到一些地區的至少200泰銖（約47港元）或更高。本月12日，泰國畜牧業發展部確認，曼谷附近省份的屠宰場出現第一個本土病例。

泰國養豬協會稱預計豬肉價格會繼續攀升，在春節前可能達到每公斤300泰銖（約70港元）。

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1月8日，泰國卜蜂食品公司（即CP）在曼谷出售豬肉，每公斤肉碎價格為169泰銖。（Getty）

其他餐桌上常見的材料：香菜、大蝦、大米和油等也因供應緊張而受到影響Laohabut表示，她家的食品雜貨預算在最近幾個月增加了20%：「為了削減成本，我們正在考慮購買更多的冷凍肉。」

一家大型鱷魚養殖場場主Wichai Roongtaweechai對《日經新聞》表示，在過去幾周，他的鱷魚肉銷售量從每天20公斤左右躍升到100多公斤，而且幾乎每天都有新客戶出現。

日本「十元國民零食」漲價

59歲的家庭主婦Noriko Eda在得知「國民零食」美味棒（うまい棒/Umaibo）要加價時不由得感到驚訝。她說：「太長時間以來美味棒價格都沒有變過，所以即便只是2日圓的加價也是件大事。」

這個40多年來價格維持在10日圓、不分世代和年齡受到日本民眾喜愛的玉米棒，終於沒能抵擋住疫情引發的普遍物價上漲，在本月26日加價。生產商指，從美國進口的玉米價格上漲迫使他們不得不漲價。

不少日本網民趁美味棒加價前趕緊入貨：

不過，這款「國民零食」加價只是農曆新年到來前、新一輪物價上漲的縮影。今年年初起，日本的麵粉產品和食用油等家用食品的價格將飆升。

由於中國近期加大麵粉儲量帶動需求上升，國際小麥粉價格上漲，這給小麥進口量佔90%的日本帶來壓力，山崎麵包、日清集團近期紛紛加價。此外，食用油價格也將也受原產國加拿大產量減少等影響增長，預計還會帶動蛋黃醬、薯片等其他相關食品的價格上升。

新加坡魚價劇增

在人口大多為華裔的新加坡，民眾為慶新年所購入的年貨與香港大體一致。不過，街市和超市裏的鮮魚、豬肉、鮑魚等價格都在上漲。

在新加坡中區的中峇魯市場（Tiong Bahru Market）賣菜的商販Fishmonger Michael Yak說：「沒有辦法不漲價。上個月馬來西亞的洪水影響了（魚類的）供應和品質。而且大多數的存貨都被中國買走了。」

1月18日，新加坡濱海灣花園，當地矗立「財神」雕像迎接農曆新年。(AFP)

據新加坡《海峽時報》報道，​​受歡迎的魚類在春節前價格暴漲，中國鯧魚的售價從去年11月的每公斤40至50美元（約310至390港元），漲到每公斤90至100美元（約700至780港元）；紅石斑魚的價格從11月的價格倍增至75美元（約585港元）。

由於新加坡90%的食品為進口，全球能源價格上漲、各地的封鎖政策和進口國產量減少等對其食品價格影響較大。從中國進口的罐裝鮑魚、蘑菇價格漲了10%以上；蔬菜攤經營者Mic Ng稱他賣的蕃茄不久前剛從2.5新元加價至3.5新元（約20港元），現在又要漲價；Tang則說，她通常從超市購買的橙子，現在五個的價格也略漲至2.95新元（約17港元）。