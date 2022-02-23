Omicron來襲，示威者進迫　「優等生」新西蘭的終極考驗

在一眾西方國家之中，新西蘭的抗疫表現一直屬於「優等生」，兩年來的社交及出入境限制，以至疫苗接種率也是較為理想。但隨着歐美已開始撤銷防疫限制，新西蘭人對此的聲音也越見響亮，然而疫情開始反彈，總理阿德恩（Jacinda Ardern）接下來將如帶領紐國應付Omicron疫情？



22日，新西蘭全國的新冠病毒新增確診為2846宗，留院人數為143宗。阿德恩在周一的內閣會議後記招上表示，新增確診宗數很可能在三月中至月底見頂，目前大約三至四天病例增加一倍。而當該國「遠遠超過」（well beyond）Omicron疫情高峰期後，才會開始取消防疫限制，包括各種強制令及疫苗通行證。

阿德恩指出，在Omicron疫情高峰過後，確診數字會急速下降及維持低位之時，政府方可考慮放寬措施。與此同時，在國會外的反強制疫苗接種的示威已過兩星期。示威者仿傚加拿大「自由車隊」以貨車堵塞幹道，同樣以車堵塞首都惠靈頓國會一帶的街道，迫使阿德恩政府取消疫苗強制令。

惠靈頓國會外的示威持續，警方與示威者對峙，氣氛緊張。（AP）

爭持不下的強制令

來到這週，示威趨於激烈，示威者與警方推撞。周二早上，一名示威者駕車高速衝向一群警員，被攔截拘捕。有警員表示有示威者丟擲人類排泄物，另有三名警員疑被酸性液體噴中，受傷送院。同時，叫示威者「回家」的網上聯署已超過12萬人，遠超示威人數，向極端分子說不。

事實上，新西蘭過去兩年相對嚴謹的抗疫做法，成績受到肯定，累計確診16,000多宗，53人死亡。在Omicron正面來襲之際，94%的合資格人士已經完成疫苗接種。

新西蘭新冠肺炎疫情：圖為2022年2月12日，位於新西蘭首都惠靈頓國會大樓外，反對強制接種疫苗的示威者舉起自製紙牌表達訴求。（AP）

改變檢測規則

作為地理上自成一角的海島，Omicron變種近日亦終突破新西蘭的嚴密防線，檢測陽性率持續增加，部分區域的檢測陽性率超過6%。因此檢測壓力逐步增加之際，新西蘭更改了檢測規定。

檢測中心將會為到場人事先進行篩選，部分會被要求進行快速抗原檢測（RAT），以加快進度及確保核酸檢測（PCR）資源用於更需要的地方。採取哪種檢測方式將由檢測站現場決定，而且只有符合檢測條件的方可接受檢測。這亦意味很多症狀人士將可能不獲檢測。RAT試劑盒由政府檢測站免費提供，巿民可在家中自行作RAT檢測，若RAT檢測呈陽性就須到檢測中心再進行核酸檢測。

不過在周一，奧克蘭的檢測中心仍見大排長龍，就算推出RAT檢測方案，似乎仍未能有效疏導人潮。部分人要等候三至四天才收到檢測結果。由於按現時規定，教師與學生均需要RAT陰結果才能返校上課，試劑盒短缺、檢測結果延誤也導致不少教師未能復課。

新西蘭Ｏmicron疫情急速升溫，為總理阿德恩政府帶來新一輪抗疫考驗。（AP）

人均ICU床位偏低

Omicron的驚人傳播力，令韓國、香港等本來從嚴抗疫的國家和地區都相繼失守，不少地方更選擇「躺平」，「治療」的重要性已不次於「預防」。

隨着新西蘭每日確診數目急升，醫療系統無可避免正面受壓，可能較令人憂慮的是其深切治療部（ICU）資源吃緊的問題。惠靈頓ICU聯合總監Alex Psirides向英國《衛報》撰文指，新西蘭是經合組織（OECD）之中，人均ICU床位第二低的國家，數目只有澳洲的一半、英國的三分之一，排名僅領先墨西哥。經合組織上月在關於新西蘭的報告中，就建議緊急擴大重症監護能力作為當前首要任務。但是疫情已過兩年，醫院ICU床位也無增加過。

Alex Psirides續指，國家在公共衛生方面的表現在世上名列前茅，不過若無足夠的ICU床位作谷底下的安全網，除了靠築起「強勁的圍牆」，所餘的選擇並不多。