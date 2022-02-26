烏克蘭禁電子資金轉帳　加密貨幣成俄烏「救命草」？

烏克蘭戰事爆發，烏克蘭政府實施全國戒嚴，央行24日亦下令暫停外匯市場交易、暫停電子資金轉帳。巿面櫃員機都大排長龍，部份烏克蘭民眾轉而買入加密貨幣穩定幣「避險」。與此同時，俄羅斯面對各國的經濟制裁，加密貨幣同樣成為不少俄羅斯人規避制裁的新出路。



戒嚴令實施後，烏克蘭國家銀行推出一系列的新措施，包括下令暫停外匯市場、限制現金提取，暫停電子資金轉帳、以及禁止從零售銀行賬戶提取外幣等。當局的書面命令還表明，暫時禁止電子貨幣的分發，電子貨幣相信是指通過 Venmo或PayPal等數碼賬戶內持有的法定貨幣。

隨着當局限制民眾提取現金，加上俄軍攻勢不斷，部份烏克蘭人紛紛轉向加密貨幣避險。其中，市值接近 800 億美元的泰達幣（USDT）是當地目前最受歡迎的穩定幣。當地人正以遠超於1美元的溢價購買泰達幣。烏克蘭加密貨幣交易所 Kuna於25日的報價，泰達幣對烏克蘭貨幣格里夫納的報價為 1兌32.3，在周四（24日）恐慌最劇烈的時段更一度飆升至 1兌36.97。泰達幣單日上漲逾 5%，兌美元的價格一度還提升到 1.1 美元 。

烏克蘭國家銀行推出一系列的新規則，包括暫停發行電子貨幣、限制現金提取等。(Getty)

Kuna 創辦人Michael Chobanian接受加密貨幣新聞媒體Coindesk訪問時表示：「我們不信任政府、銀行系統及當地貨幣，多數烏克蘭人除了加密貨幣別無選擇。」隨着當地人陸續將格里夫納匯兌成加密貨幣，泰達幣供不應求已成主要問題。而且大多數人認為主要的比特幣（BTC）和以太幣（ETH）因為波動過大、走勢較不穩定，所以皆選擇將資金轉向泰達幣等穩定幣來保值。

數碼轉型努力或「付之一炬」

其實過去幾個月以來，烏克蘭政府便欲積極發展加密貨幣在內的數碼貨幣。總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年便簽署一項法案，為國家銀行發行自家數碼貨幣鋪平了道路，他最近還和當地議會就加密貨幣合法化和監管法律磋商條款。

Chobanian認為，除了加密貨幣，烏克蘭人別無選擇。(網上截圖)

澤連斯基去年8月在美國國事訪問時，亦談及國家新興的「虛擬資產法律創新市場」的投資賣點。烏克蘭數碼化轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）表示，該國正在革新支付巿場，以便國家銀行日後發行數碼貨幣。

據《基輔郵報》報道，在俄羅斯發動襲擊之前，烏克蘭曾計劃向企業和投資者開放使用加密貨幣。州政府高級官員也一直在向矽谷的投資者和風險投資基金兜售他們在加密貨幣方面的信譽，惟俄羅斯的入侵經已阻斷了相關的努力。

澤連斯基政府過去幾個月一直推動數碼貨幣。(Getty)

加密貨幣成俄羅斯「避風港」？

另一方面，加密貨幣也可能是俄羅斯人的「救命草」。以美國為首的一眾西方國家正在計劃宣布新一輪制裁措施，旨在收緊對俄羅斯銀行和相關人士的制裁，以回應俄羅斯入侵烏克蘭。不過，有專家指出，這類制裁措施近年變得更容易規避，原因之一是俄羅斯大量採用加密貨幣所致。

目前，美國和歐盟嚴重依賴銀行來執行制裁。即是說受制裁的企業或個人若想進行以美元或歐元等傳統貨幣計價的交易，銀行有責任標記和阻止相關交易。不過，歐盟亦表示，現階段不太可能將俄羅斯排除出SWIFT國際結算系統，因這同時會導致歐洲債權人難以收回資金。

然而，加密貨幣卻在全球銀行體系以外運作，交易記錄僅在區塊鏈之上。反洗錢合規專家Ross S. Delston表示：「假如俄羅斯人避開使用加密貨幣以外的任何貨幣，他們幾乎可以有效避過所有的制裁。」

美國財政部對此一情況十分清楚，去年10月的一份報告已顯示，有官員曾警告數碼貨幣允許不法份子在傳統金融體系之外持有和轉移資金，「如果不加以控制，這些數碼資產和支付系統有可能會損害我們制裁的效果。」

俄羅斯以加密貨幣逃避制裁也非易事。(Getty)

據調查公司Chainalysis 的研究顯示，東歐是涉及犯罪活動的加密貨幣交易量最高的地區之一。2020年，在暗網的非法交易中，加密貨幣交易達到破紀錄的17億美元，其中大部分是涉及比特幣。

不過，Delston補充指 ，這種避規制裁的方法也有自身問題，就是加密貨幣難以買到一切東西。他以俄羅斯長期依賴進口的食品為例，指出：「外國的食品出口商會否接受價格異常波動的加密貨幣，還是作為全球儲備貨幣的美元？」

更何況，俄羅斯很大的一部份經濟來自以美元計價的石油貿易。Delston認為，要使用加密貨幣購買任何東西，「對於俄羅斯寡頭來說並非一個圓滿的解決方案」。