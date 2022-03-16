被槍炮、病菌陰霾籠罩的世界

1918年11月7日，中國現代著名思想家梁漱溟的父親梁濟正準備出門，遇到梁漱溟，二人談起關於歐戰的一則新聞。

「世界會好嗎？」梁濟問道。

梁漱溟回答：「我相信世界是一天一天往好裏去的」。

「能好就好啊！」梁濟說罷就離開了家。

三天之後，梁濟投淨業湖（今積水潭）自盡。



這個世界會好嗎？這是梁濟留給梁漱溟的世紀之問。當時間的車輪行進到21世紀，面對席捲世界的新冠肺炎疫情，以及突如其來的俄烏戰爭，人們不免也要問上一句：這個世界會好嗎？

人們可能很難對被病菌、槍炮籠罩的世界感到樂觀。截至3月15日，全球範圍內確診感染新冠肺炎病毒人們達4.6億，死亡605萬，過去七天平均日新增超過170萬，死亡人數接近6,000。更殘酷的事實是，各國並沒有真正從這場百年不遇的大危機中吸取教訓。

由世界衛生組織（WHO）和世界銀行（World Bank）共同召集的全球防範監測委員會（Global Preparedness Monitoring Board）於2021年底發布報告總結稱，儘管全球有500萬人死於新冠肺炎，但「缺乏證據」表明人們正在從這場危機中吸取正確教訓，世界仍然對任何衛生緊急情況「毫無準備」，「既沒有能力在不久的將來結束當前疫情，也沒有能力預防下一場疫情」。

在疫情尚未消退之際，俄烏戰爭給本就動盪的世界又增加了新的不確定性。自2月24日俄羅斯對烏克蘭發動戰爭至今已過去20天，初步估計的死亡人數至少1.5萬，造成流離失所者至少280萬，被摧毀建築數至少1,736，財產損失更是無法估量。

交戰雙方——俄羅斯和烏克蘭，一方舉起「去軍事化、去納粹化」的正當大旗，意欲一洗容忍北約一再東擴積累的恥辱，一方雖誓死抵抗但不可避免承受國將不國的後果，以及美俄衝突馬前卒的厄運。雖然目前戰爭的終局很難預測，但至少可以肯定的是，以此次戰爭作為支點，現行世界秩序與國際格局勢必被撬動，發生深刻演變。

2022年3月13日，烏克蘭哈爾科夫，一名婦女走過被炮彈毀壞的建築物。（AP）

華南理工大學公共政策研究院學術委員會主席鄭永年在俄烏戰爭爆發伊始的一篇文章中寫道，「無論從哪個角度來看，二戰以後以聯合國為核心的國際秩序已經搖搖欲墜了。舊的秩序在迅速瓦解，強人政治在世界大國間再度流行起來，各國野心勃勃，虎視眈眈，希冀在舊秩序的廢墟上尋找一切機會，建立以自己為核心的區域秩序乃至國際秩序」。「在新世界秩序的孕育期，每個大國都在構建自己關於未來世界秩序的圖景，而它們的期待往往彼此衝突，在根本利益上無法達成戰略共識，甚至缺乏做出戰略妥協的意願。正在形成中的新國際秩序體現為財富、權力和文化權威更分散，沒有超級強權，只有大國和區域型強國。西方自由意識形態會繼續存在，但不再主導國際秩序」。

槍炮與病菌，從來就是人類歷史的災難，戰爭從來沒有贏家，卻無法徹底消失，就像疫情一樣。而且回看歷史，病菌往往與槍炮相伴而生，極大改變着社會發展進程。

比如14世紀歐洲爆發的黑死病，這也是人類歷史上最嚴重的瘟疫之一，這場瘟疫奪走了2,500萬歐洲人的性命，佔當時歐洲總人口的1/3，在全世界造成的死亡人數更是多達7,500萬-2億。現有資料顯示，造成黑死病的鼠疫桿菌源自蒙古沙鼠，最早的病原攜帶者正是當時正在擴張的蒙古鐵蹄。黑死病的到來，既阻擋了蒙古鐵蹄擴張的步伐，也給整個歐洲帶來深重災難。

十四世紀歐洲爆發的黑死病，成為歐洲歷史上最黑暗的一頁。（Getty）

再比如歐洲對於美洲的征服。越來越多的歷史學家相信，歐洲人打敗印第安人的制勝法寶，不是先進的武器，而是他們帶來的病菌，如天花、麻疹、流行性感冒、傷寒、鼠疫等，那些土著居民對此絲毫沒有免疫力，便只有成群成部落地病亡，遭到滅頂之災。有史學家估算，歐洲殖民者入侵時，美洲大陸大約有4,000萬人口，一百多年殖民征服後，只剩下180萬人，但死於槍炮的不過十分之一，死於瘟疫的佔到十分之九。

還有距離我們最近的1918年那場造成四千萬人死亡全球性H1N1甲型流感疫潮，正是爆發在第一次世界大戰之際。醫學專家們普遍認為，雖然該病以西班牙流感命名，但沒人相信它起源於西班牙，這種疾病可能是在第一次世界大戰的高潮時期得名的，當時德國的疫情正在戰爭期間爆發，但作為參戰國家，為避免影響士氣，故嚴格管制媒體報導相關疫情消息。反而最先披露消息的西班牙，承受了「惡名」。

美國演化生物學家戴蒙德（Jared Diamond）在1997年出版的著作《槍炮、病菌與鋼鐵：人類社會的命運》一書中，試圖回答一個核心命題，那就是：究竟是什麼影響了人類社會的發展？在一步步推導出「地理決定論」這一終極因之前，戴蒙德以西班牙對印加帝國的征服為例，提到了四大關鍵因素：槍炮、病菌、組織、文字。在戴蒙德看來，「人類各族群通過征服、流行病與滅族行動而互動的歷史，就是塑造現代世界的力量。族群衝突在歷史上的迴響，經過許多世紀，至今未嘗稍歇，仍在今日世界上某些最動盪不安的區域發酵」。

席捲全球且已進入第三個年頭的新冠肺炎疫情，以及戰火不斷的俄烏衝突，似乎正在成為一股新的塑造現代世界的力量。只是不知道，這股力量最終會將世界帶向何方。生存，還是毀滅，這是一個問題。