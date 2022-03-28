忽然轉軚再關女校爆示威　揭示塔利班高層的內部分歧？

「開放學校！正義，正義！」阿富汗一批女學生帶著課本叫喊道，她們於3月26日走上首都喀布爾街頭抗議，之後聚集在當地一個廣場，要求政府重開校園。本來，塔利班當局定於本月23日新學年首天允許重開女子中學，可是教育部於當天僅僅數小時後便出爾反爾，下令關閉女子中學。有意見認為事件背後反映的或許是，塔利班高層內部對讓女生上學事宜的意見不一。



目前，阿富汗女子中學經已關閉近七個月，塔利班當局至今未有提供決定關閉學校的明確理由。一名有份示威的女教師向《英國廣播公司》表示：「為了爭取自由及女童受教育的權利，我寧願犧牲自己的性命。我們到此是要爭取我們下一代女童接受教育的權利，沒有這種權利，我們如同已死。」

另一參加示威的女生表示：「就連先知穆罕默德都說過，每個人都有接受教育的權利，惟塔利班卻剝奪了我們此一權利。」她們一行人又展示寫有「教育是我們的基本權利，並非政治計畫」的橫額，但在人群遊行一小段距離後，便隨即遭塔利班武裝分子驅散。

塔利班目前仍然未允許12至19歲女生上學。(AP)

據阿富汗政府新聞機關的報導，教育部門是在上周三通知，在按照伊斯蘭法和阿富汗文化制定計劃之前，女子學校將會關閉，「我們通知所有女子高中和有六年級以上女學生就讀的學校，停課直至另行通知。」塔利班發言人薩曼加尼（Inamullah Samangani）向傳媒証實了停課的消息，惟不願就停課的理由加以解釋。

事後，美國取消上周五與塔利班在卡塔爾舉行的會談，該會談原預料於決定重新女子中學後雙方將商討解決該國關鍵的經濟問題。美國阿富汗和解問題特別代表韋斯特（Tom West）希望，塔利班可以撤回相關學校禁令。美國國務院副發言人波特（Jalina Porter）同樣促請塔利班盡快改變決定，警告否則會損害阿富汗人民及經濟增長前景，以及塔利班改善與國際社會關係的目標。

近日塔利班亦以沒有男性陪伴為由，禁止部份女性離境，圖為26日喀布爾的一批女性集會抗議。(AP)

此外，聯合國特使萊昂斯（Deborah Lyons）對決定表示關注，認為有關阿富汗女校關閉的報道令人不安，她於Twitter發文質問：「假如這是真的，可能的原因是什麼？」諾貝爾和平獎得主馬拉拉（Malala Yousafzai）也就事件呼籲，國際社會不應承認漠視女權的塔利班政權。

與此同時，有航空公司人員於上周六指出，日前有數十名女性於喀布爾國際機場打算乘搭國內或國際航班時，遭塔利班政府以她們沒有男性陪伴為由拒絕安排登機，當中有部分女性為雙重國籍人士。目前，就女性權利方面，塔利班還對阿富汗女性施加了其他一些限制，包括禁止她們從事多項政府工作、監督她們的衣着打扮，並阻止她們單獨在城市以外的地方出行。

巴拉達爾(左)在內的塔利班較年青一派支持女童上學。(AP)

源於領導內部的分歧？

據《衛報》報道，在塔利班當局突然轉軚關閉女子中學之前，美國外交部門原本非常樂觀，認為塔利班會兌現承諾，並因而準備讓塔利班走上外交承認之路。如今，塔利班的出爾反爾和資訊混亂，引發了國際間的憤怒與不解。

塔利班其後將停課歸的原因咎於缺乏教師，並強調他們首先要為女孩創造一個合適的學習環境，並決定合適的校服。不過，有意見認為關閉對11歲以上中學女生的教育的決定與校服無關。相反，這反映的或許是該組織內部對阿富汗未來的統治方向存在重大的分歧。

人權觀察婦女權利部副主任巴爾（Heather Barr）表示：「校服已經非常保守，學校也經已按性別進行了分隔。塔利班有七個月時間來決定女孩應該在頭上戴什麼樣的圍巾，即使這樣還不夠，也並非是個可信的藉口。」她認為當局不想站出來承認他們不想讓女孩上學，並重申塔利班政權在1990年代統治期間也曾對女性教育做出相似的決定。

教育部發言人 Mawlvi Aziz Ahmad Rayan，將將停課的原因歸咎於缺乏教師和沒有合適的校服。(AP)

阿富汗國際電視台台長Harun Najafizada則指：「以宗教領袖阿洪扎達（Hibatullah Akhundzada）及代理總理哈桑（Mohammad Hasan Akhund）的塔利班老一輩，在意識形態上反對讓女孩上學。他們無法接受，認為這是不道德且不符合當地文化。」他又補充說，有消息人士曾聽哈桑說過，只要他活着一日，就不想見到有女孩在其家鄉坎大哈省上學。

另一方面，副總理巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）在內的一批較年青領導層，則傾向支持讓所有女孩重返學校。惟Najafizada表示：「他們沒有能力挑戰年老一派，或者他們擔心群體內部會出現更多衝突。」

有意見認為阿富汗已與上世紀塔利班掌權時不同，女生有接受教育的權利。(AP)

時代不同 或難再禁女生上學

不過，塔利班方面否認了有關說法，重申任何關於不重新開放學校的決定是基於內部分歧的說法「遠非事實」。薩曼加尼表示：「很快就會看到學校大門向女孩開放，國家正在製定的計劃快將完成，並會將很快實施。」他強調說，女孩上學沒有任何爭議，只是當局希望為女孩提供更安全的環境。

無論如何，許多阿富汗女性對塔利班出爾反爾的政策感到不滿，她們亦對女高中生上學以至女權等感覺悲觀。不過，也有分析指出，阿富汗今天的環境與塔利班上世紀掌權的時候已截然不同，認為禁止女童上課的閉令不會長久。

阿富汗政治學教授 Dalia Fahmhy指出，1999年代阿富汗中學仍沒有女生，「15年後有370萬女生上學，這期間有1,000名女性成為企業家，27%議會成員是女性，這些都已是不能缺少的。」他又認為生活在當今的數碼時代，68% 的人擁有手機，22% 的人相互連接並與世界相連，故塔利班想要禁止女生上學的做法並不容易。