中非列比特幣為法定貨幣　步薩爾瓦多後塵引憂慮

4月27日，中非共和國國民議會通過立法，比特幣將成中非法郎以外的又一法定貨幣，使中非成為繼中美國家薩爾瓦多之後，第二個將比特幣（Bitcoin）作為法定貨幣的國家。就在拉美國家薩爾瓦多（El Salvador）比特幣計劃呈失敗暗湧之際，中非作此選擇即引來諸多疑慮。



中非共和國（下簡稱中非）地處非洲大陸腹地，雖然富有鑽石、黃金和鈾，卻深受資源詛咒之困，且近十年來飽受國內戰事困擾，長期以來都在世界最貧窮國家之列。

作為法國的前殖民帝國，中非及該地區的其他五個國家——乍得、剛果共和國、加蓬、赤道幾內亞和喀麥隆均使用中非法郎（Central African CFA franc）作為法定貨幣，與歐元直接掛鈎。

不過，比特幣流通依賴互聯網，但中非的互聯網普及率只有4%，意味着只有極少數民眾有能力使用。但正如薩爾瓦多官方不到一年前宣布時那樣，中非總統圖瓦德拉（Faustin Archange Touadera）的幕僚長 Obed Namsio拋出豪言：「此舉將中非共和國置於世界上最大膽和最有遠見的國家之列。」

資源詛咒、戰亂和貧困困擾中非共和國多年。圖為2021年3月20日，在中非共和國首都班吉的一個市場上，商家在處理他們的貨物。（Getty）

然而，以比特幣作法定貨幣要面對兩大問題，首先就是幣值不穩，第二就是支付安全及通行性的問題（如國內互聯網覆蓋等）。這個「大膽」操作，似乎已出現了一個失敗的樣板。

薩爾瓦多的失敗實驗

與中非類似，薩爾瓦多沒有自己的主權貨幣，2001年後，美元取代科朗（colón）成為法定貨幣，國內交易和國際外匯結算全都用美元進行，科朗的法定貨幣地位雖沒有被取消，但已不在市場上流通。受到美國長年量化寬鬆政策的影響，薩爾瓦多面臨通貨膨脹、購買力下跌和債務危機惡化的威脅，長遠來看比特幣對國家經濟或有緩衝作用。

加上國家經濟依賴僑民從海外寄回的匯款（佔GDP的20%），若匯款以比特幣形式寄回還可省去手續費，亦可吸引全球的比特幣投資。總統布克爾（Nayib Bukele）曾多次表示，如果薩爾瓦多接收世界1%的比特幣投資，GDP將增長25%。

去年9月，薩爾瓦多開始率先將比特幣作為法定貨幣推行，至今，布克爾共披露買入了1801枚比特幣，分析師估計，政府共在這些資產上投入8550萬美元（約6.7億港元）。然而，比特幣在去年11月初創下逾67,500美元的歷史新高後，至今，比特幣的價值萎縮近一半，徘徊在30,000多美元水平。全球三大評級機構之一的穆迪（Moody's）估計，該國的虧損約在1,000萬至2,200萬美元（約7,800萬至1.7億港元）之間。

2021年，薩爾瓦多民眾示威抗議Bitcoin定為法定貨幣。（Reuters）

國際貨幣基金組織（IMF）今年1月敦促薩爾瓦多取消比特幣的法定貨幣地位，稱「使用比特幣對金融穩定、誠信、消費者保護，以及相關的財政和債務都有很大風險。」IMF預計，在現行政策下，到2026年薩爾瓦多公共債務佔其國內生產總值比重將升至96%。

此外，比特幣至今沒有滲透到該國民眾的日常生活中，即便是一些最初對使用比特幣有興趣的人，也逐漸因為配套設施（包括自動提款機、交易程序故障）的漏洞、尤其是比特幣大幅貶值而重新轉而使用現金交易。低使用率讓通過比特幣降低匯款手續費、增加實際匯款額的期望也落了空。

中非或步後塵？

對於中非而言，非主權貨幣所可能引發的被動通脹風險同樣存在，但與歐元直接掛鈎的中非法郎仍提供了穩定性的保障。

近幾年，非洲以法郎（包括中非法郎和西非法郎）為法定貨幣的十多個國家已經有越來越多的反抗聲音，包括質疑以法郎作為非洲金融共同流通貨幣對各國經濟的影響，以及認為法郎是殖民時代的遺留物而加以反對。但歷史上，幾個曾經退出非洲金融共同體貨幣區的非洲國家（如馬里、馬達加斯加等）所付出的慘痛經濟代價，使法郎仍是該地區最具吸引力的選擇。

相反，幣值不穩定的比特幣對於這個經濟體量遠不如薩爾瓦多的國家而言，其所帶來的經濟風險可能更大；加上該國鑽石等礦石資源盜採嚴重，國家經濟又依賴採礦業，開闢加密貨幣無疑給走私者打開了一個便利的渠道。

與此同時，中非共和國為俄羅斯的親密盟友（中非共和國總統圖瓦德拉表達支持俄國承認烏東地區獨立的決定），該地區同時又作為前法屬殖民地，2014年克里米亞危機後，俄羅斯與法國在當地博弈逐漸加劇。有分析人士認為，這個舉措可能是試圖破壞中非法郎地位、削弱法國在當地影響力之舉。