勞動節｜俄烏戰事、中國封控　多國打工仔五一爭勞權爆衝突背後

昨日（1日）的國際勞動節，法國、德國、土耳其、加拿大等全球多國都有示威大遊行爭取勞工權益，部份甚至演變成暴力衝突。面對兩年多的新冠肺炎疫情、供應鏈危機，加上今年的俄烏戰爭及中國封城等種種不利因素，恐加劇通脹升溫、全球經濟危機與及就業前景的苦況，世界各地的打工仔短期內的處境或許難言樂觀...



在法國，各大工會一向有在勞動節組織全國大遊行的傳統，法媒更視今年的五一遊行為馬克龍於4月24日成功連任後的首場壓力測試。由工會、社運人士、難民、左翼政黨成員等組成的遊行隊伍，由巴黎共和廣場（Place de la Republique）出發，向民族廣場（Place de la Nation）前進。據內政部統計，巴黎約有2.4萬人上街，全國參與人數則達11.65萬人。

巴黎的示威人士舉着「馬克宏滾蛋」、「我們受夠了」、「反法西斯」等標語，來表達過去五年對勞工狀況的不滿情緒。有關注勞權的法國人表示：「今年的主要訴求是全民加薪，透過調高最低薪資，由1603歐元調高至1800歐元。還有減少工時，不要讓人們將時間全放在賺錢溫飽上。」此外，當地失業問題依然值得關注，且散工的情況普遍，不少法國人希望能有份長工。

五一示威被視為總統馬克龍成功連任後的首場考驗。(AP)

鑑於馬克龍的競選政綱有意將領取全額退休金的法定退休年齡由62歲上調至65歲，這也成為今年示威人士主要反對的重點目標之一。梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）等左派領袖紛紛號召民眾上街，務求向當局表達過去施政的不滿，且為今年6月的國民議會選舉趨機造勢。

全國遊行至今已導致278名示威者及8名警察受傷，單在巴黎已有50人遭拘留，有部份人在「花都」趁機搗亂，打爛商店櫥窗、焚燒垃圾、破壞公物，法國警方出動催淚彈，場面十分混亂。其中，一名巴黎消防員在試圖救火時被人打傷，引發當地輿論廣泛關注。

除了法國，歐洲多地包括德國、希臘、意大利等在勞動節也有遊行活動，爭取勞工權益。部分國家的遊行集會，更演變成警民衝突，單是在土耳其，當地警方就拘留超過160人。另外，俄羅斯首都莫斯科亦有集會慶祝勞動節，當地共產黨領袖久加諾夫（Gennady Zyuganov）呼籲民眾支持政府在烏克蘭的「特別軍事行動」，保護頓巴斯地區的民眾。

世界各地都有五一遊行集會，圖為5月1日阿根廷布宜諾斯艾利斯的勞工活動。(AP)

歐洲以外，南美的巴西、阿根廷、北美的美國和加拿大，以至亞洲的斯里蘭卡、柬埔寨等也有五一遊行。其中，加拿大安大略省亦出現數十年來首次有全省動員參與勞動節活動，當地人今年集會的主要訴求，包括希望爭取20加元的最低工資、10日永久有薪病假及額外14天新冠疫情病假等。安省工會代表Patti Dalton表示：「即便在疫情最嚴峻時期，這個政府卻仍拒絕提供永久有薪病假，這是完全可恥和不可接受的。」

通脹疫情夾擊 打工仔雪上加霜

自新冠疫情爆發以來，全球經濟備受史無前例的嚴重影響，廣泛衝擊着各行各業，許多打工仔的生計更是遭遇沉重的打擊，失業、開工不足等情況普遍。今年以來，不斷上升的通貨膨脹和對烏克蘭戰爭引發的糧食供應緊張，更是加劇世界各地民眾的不滿情緒。

卡斯滕斯(中)上月警告，工資與物價螺旋式上漲的風險或會增加。(Getty)

上月，全球央行組織國際清算銀行（BIS）行長卡斯滕斯（Agustin Carstens）已警告，歐美通脹升至數十年高位之際，全球化卻在退卻，環球供應鏈和其他保持低物價的因素正在減弱，發達經濟體過往數十年享受的低通脹時代或會告終。他認為目前的情況正處於「新通脹時代」（new inflationary era）。隨着企業將營運成本上漲轉嫁給消費者，而打工仔又要求更高的工資以抵消通脹壓力，這將會導致通脹進一步加劇，工資與物價螺旋式上漲（wage-price spiral）的風險或會增加。

據經合組織（OECD）上月公布的數據顯示，全球30個發達經濟體的消費者物價指數（CPI），在今年2月以7.7%的年增長率上漲，為1990年12月以來最高。相比之下，去年2月的CPI年增長率只有1.7%。

有分析指，中國疫情與封控的情況較俄烏戰爭更衝擊全球經濟。(AP)

不幸的是，中國兩大重要港口城市深圳和上海近期因疫情升溫相繼封城，引發人們對製造、物流、航運等營運情況的擔憂。有財經專家表示，作為製造業重鎮和重要口岸，深圳和上海封城將進一步加劇全球供應鏈和通脹壓力。有外媒指出，內地疫情未平息，最新加上北京疫情同樣升溫，當局仍維持零容忍態度，在疫情爆發顛覆全球經濟兩年多後，中國封控措施恐令經濟陷入惡性循環。即使疫情很快受控，貨輪、供應鏈逐漸恢復，其影響仍將波及全球。

英國《每日鏡報》更指，收緊疫情控制手段不僅對中國產生影響，世界經濟也將因此而受到重創，其後果的嚴重程度可能超過俄烏戰爭，而上海在全球經濟中扮演非常重要角色，影響不容忽視。此外，基爾世界經濟研究所的Vincent Stamer表示，迄今的封城已讓上海港口的出口量暴跌約三成，許多貨櫃船擁堵在中國沿海一帶，加重國際物流的壓力。

以上種種因素或會拖慢全球經濟復甦步伐，對世界各地無數打工仔而言絕非佳音。在各國政府致力復甦經濟的同時，或許也有必要認真審視備受疫情傷害的工人權益。