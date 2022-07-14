地圖缺失阻救援？　無國界醫生展開莫桑比克「地圖馬拉松」

對於身處香港的市民而言，地圖上詳列城市不同角落似是理所當然，但世界上許多容易受人道危機影響的地方，至今仍未有整全地圖，成為無國界醫生和其他救援組織在當地工作的重大挑戰。團隊在這些地方展開救援時，只能依賴準確度低且資訊有限的手繪地圖，這窒礙了救援工作和挽救更多生命的機會，例如妨礙救援人員及早接觸有需要的群體，或獲取救援所需的醫療和其他物資。

圖、文：無國界醫生



今年「無國界醫生日」的主題義工活動「地圖馬拉松」，正是希望合眾人之力協助前線團隊解決此問題，並鎖定為莫桑比克北部的楠普拉省（Nampula）繪製地圖。而在無國界醫生日當天及隨後的嘉許禮上，逾70名身處香港、新加坡等地的熱心人士參與「地圖馬拉松」大型義工活動，攜手為飽受武裝衝突、天災等人道危機影響的莫桑比亞填補地圖上缺失的部分，以協助身處當地的救援團隊更全面掌握地理概況。一眾義工藉此機會與前線救援人員各司其職，實踐今年無國界醫生日「同一時空 一同救援」的主題。

一班熱心人士參與「地圖馬拉松」義工活動，當中不乏家長帶同孩子前來，成為別具意義的親子活動，最終在約一小時內為莫桑比亞楠普拉省繪製近2,000座建築物。（無國界醫生）

位於非洲東部的莫桑比克人口超過3,000萬，持續面臨衝突、自然災害及傳染病等危機。楠普拉省在今年1月底受熱帶氣旋正面吹襲，這些自然災害經常造成水浸，令霍亂、瘧疾等傳播風險上升。而該國北部的衝擊自2017 年10月持續至今，約 80 萬人流離失所；與楠普拉省相鄰的德爾加杜角省（Cabo Delgado）更是衝突最激烈的區域之一，自今年6月已有逾3萬人被迫逃離家園。無國界醫生早在1984年於莫桑比克開始救援工作，單是2021年在社區進行了350,900次門診諮詢及4,310次個人心理健康諮詢；團隊目前繼續應對當地龐大的人道需求，包括派發緊急救濟物資、營運流動診所、支援本地醫院等。

「地圖馬拉松」和「失蹤的地圖」計劃

「失蹤的地圖」（Missing Map）計劃由無國界醫生、英國紅十字會、美國紅十字會聯同「人道救援開放街圖小組」（Humanitarian OpenStreetMap Team）發起，旨在透過集體協作模式，為世界上一些最偏遠及被遺忘的角落繪製電子地圖，「地圖馬拉松」為計劃的第一步。

救援人員趙卓邦護士出席嘉許禮，與嘉賓及義工大談在前線工作的深刻經歷。趙卓邦先生曾多次參與無國界醫生的救援任務。（無國界醫生）

義工線上線下合力繪製逾5,700座建築物

上周六（7月9日）假金鐘的「無國界醫生日」活動暨嘉許禮，無國界醫生香港辦事處偕救援人員趙卓邦護士，帶領主要贊助企業的代表及個人捐款者進行「地圖馬拉松」，於大約一小時內為楠普拉省繪製了近2,000座建築物。連同「7.7無國界醫生日」當天，來自香港、新加坡、韓國、印度等地的義工以線上形式參與，今年「無國界醫生日」在合共74名義工線上線下共同努力下，為楠普拉省成功繪製5,769座建築物。活動中所繪製的地圖將由其他義工和前線團隊驗證和改良，稍後就會被廣泛應用。

至於同場舉行的嘉許禮上，無國界醫生向主要贊助企業的代表致送紀念品，包括「醫療行動伙伴」鎂鎂香港有限公司、威信集團、BAS (HK) LTD、Nittan Capital Asia Limited，「救援伙伴」雅迪工業有限公司、八方金融集團、SAMILY GROUP COMPANY LIMITED、Winga Apparel Group Ltd，以及「支持機構」榮訊國際有限公司、ACW Distribution (HK) Limited、Centro Design & Furniture Ltd、Principle One Limited。活動亦邀得多次參與無國界醫生救援任務的趙卓邦護士與一眾嘉賓和義工分享前線經歷，包括在利比里亞應對伊波拉疫情的見聞。

一班熱心人士參與「地圖馬拉松」義工活動，當中不乏家長帶同孩子前來，成為別具意義的親子活動，最終在約一小時內為莫桑比亞楠普拉省繪製近2,000座建築物。（無國界醫生）

關於「7.7 無國界醫生日」

無國界醫生每年有超過4,000位前線救援人員，於全球超過70個國家和地區工作，為最有需要的人提供緊急醫療援助；去年香港辦公室共派出101名前線救援人員，其中10人為首次參與救援任務。雖然並非人人都能加入前線團隊，但大家仍可在每年7月7日響應「無國界醫生日」，透過捐款、付出時間參與義工活動或登記成為救援人員，與前線團隊站在同一陣線，合力救助傷困。捐款者可於7月7日戴上手帶，以示當天正身體力行支持無國界醫生的人道救援工作。

詳見「無國界醫生日」網站： https://msfday.msf.hk/zh-hant