緊急避孕藥=另類墮胎？　美國開啟避孕權保衛戰

羅訴韋德案保障女性墮胎權利遭美國最高法院推翻後，關於女性生育權的「戰場」延伸至墮胎丸及避孕工具等方面。本周四（21日），由民主黨控制的眾議院通過了一項法案保障避孕權，試圖在最高法院可能取消有關保障以前採取行動。



法案明確允許使用包括口服避孕藥、針劑、宮內避孕器等避孕工具，並賦予醫療界提供這些避孕工具的權利。共228位眾議院議員（總數435人）投票支持，當中僅有8名為共和黨人。該法案的倡議者、民主黨議員Kathy Manning對媒體表示：「我們需要聯邦立法來明確，人們擁有絕對的使用和購買避孕工具的權利。」

上月24日，最高法院以6比3推翻了幾十年以來保障婦女墮胎權的兩項重要法律依據：1973年的羅訴韋德案（Roe v. Wade）及1992年的凱西案（Planned Parenthood v. Casey），將與墮胎權有關的立法交還給各州。目前，全美共有八個州已經禁止墮胎，預計最終或有一半州份實施禁令。

2022年7月20日，美國眾議院議長佩洛西在華盛頓特區國會山的一個活動中發言。佩洛西與民主黨的其他議員第二天就《避孕權利法》進行投票，該法將把獲得和使用美國食品和藥物管理局批准的避孕藥具的權利編入法律。(Getty Images)

保守派大法官托馬斯（Clarence Thomas）在上個月推翻羅訴韋德案的意見中寫道，法院現在應該重新審視其他幾個與同性婚姻及性行為合法化、和避孕工具合法化先例。當中，1965年的「格里斯沃爾德訴康乃狄克州案」（Griswold v. Connecticut）以私隱權為理據裁定已婚夫婦使用避孕工具合法，而後來的羅訴韋德案亦援引了同樣的法理，造成各界憂慮避孕權未來的存亡，緊急避孕藥、宮內避孕環等避孕工具也一度需求大增。

緊急避孕藥被變另類墮胎藥

一家網絡生殖健康產品供應商Wisp對美國CBS新聞網表示，在最高法院的判決公布後，該平台上的緊急避孕藥銷量出現了前所未有的激增，為此前的30倍。Amazon和實體連鎖藥企CVS、Walmart等則一度實施限購令來限制顧客購買Plan B、Option 2等緊急避孕藥（亦稱事後丸）的數量，來應對供不應求的問題。這些在性行為發生後的3至5天內抑制排卵的藥物是女性最常用的避孕手段之一。美國疾病控制與預防中心（CDC）數據顯示，20至24歲的女性當中，幾乎每4人中就有1人服用過這類藥物。

2022年6月24日，德州侯斯頓有女示威戴上以避孕藥包做成的耳環參與示威。（AP）

CVS的發言人Matt Blanchette表示：「最高法院的裁決一出，我們就發現緊急避孕藥物的銷售急劇增長，於是臨時限制購買數量來確保人們能公平的買到避孕藥。」另一家網絡醫藥企業Nurx則指，要求其提供處方避孕藥的患者增加了300%， 短暫的暴增平復後，需求仍然比以往多數倍。

此外，女性對於避孕最有效的子宮環的興趣也突增。由於一些州份禁止墮胎的法律語言不明確，許多人擔憂這種避孕手段會否受牽連。

例如在俄克拉何馬州（Oklahoma），由於法律禁止「自受精時刻起的」所有墮胎，而子宮環可能造成受精卵在子宮內無法着床，從而產生構成違法墮胎的可能。常見的緊急避孕藥Plan B亦可能出於同樣的原因遭到禁止，一些反墮胎者甚至直接將其視為墮胎藥（abortifacient）。

最高法院就墮胎權做出裁決後，一些大型連鎖藥店由於需求激增而不得不限制向個人出售的緊急避孕藥的數量。(Getty Images)

避孕權成生殖保健新戰場？

目前避孕措施在美國各州仍然受到法律保護，亦尚無因使用子宮環和避孕藥而觸犯法律的案例。但密蘇里、艾奧瓦等偏保守州份的共和黨議員或州政府，可能採取進一步行動來限制民眾使用避孕工具。

去年，密蘇里州議員就曾試圖通過法案，不允許民眾通過醫療補貼金進行避孕，參議院最後雖去除了這一條款，但在羅訴韋德案後相關立法可能再度提上議程；艾奧瓦州議員則考慮提出針對緊急避孕藥、子宮環的禁令。目前，包括亞利桑那州在內的6個州已有法律支持藥劑師以宗教或道德理由拒絕開具避孕處方。

美國墮胎權：圖為2022年6月24日，美國最高法院推翻「羅訴韋德案」裁決出爐後，反對墮胎的人在華盛頓的最高法院外聚集並慶祝。（AP）

然而，國會中的許多共和黨議員堅持同性婚姻和避孕這兩項權利並沒有受到威脅，避孕和墮胎更是有「明顯的區別」。

眾議院法案通過的同一天，在兩黨各佔半壁江山的參議院，民主黨未能獲得共和黨的支持，導致一項資助包括避孕在內的生殖保健服務的法案無法通過。而眾議院剛剛通過的保障避孕權法案亦可能在參議院受阻。隨着11月中期選舉降至，圍繞墮胎權、避孕權的爭端或許才剛剛開始。