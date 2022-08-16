柬埔寨園區騙案非最恐怖　印度「人血農場」受害者虛弱到無法逃脫

近來台灣民眾遭人蛇集團誘騙至柬埔寨、泰國、緬甸等地，被迫從事網路詐騙，甚至可能被強取器官販賣。



外媒過去就曾報道印度「人血農場」的恐怖案例，以就業承諾吸引貧窮移工，抵達現場後才知所謂工作竟是「獻血」換錢。

雖然最初受害人大多自願，但等他們想走的時候也因失血過多，虛弱到無法逃脫。

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難民營變「腎村」

出版於2011年的書籍《人體交易》（The Red Market）揭露了全球器官販運產業秘辛，作者、美國調查記者史考特卡尼（Scott Carney）深入探究人體器官販運產業，他曾參觀2004年大海嘯倖存者居住的印度難民營，由於那裏婦女賣腎情況普遍，甚至有了「腎村」的別稱。

儘管意識到可能被騙，但仍不斷有難民「自願」動手術，因為這是他們在巨大經濟壓力下唯一的選擇。

求職誤踏「人血農場」

綜合美媒NPR、《密西根日報》報道，人體器官販運往往發生在社會上最弱勢的族群之中，例如，2008年有17人從印度「人血農場」被救出，當初犯罪者是以就業作為承諾，吸引貧窮的移民到一棟房屋內，誰知道說好的工作竟然是「獻血」，每單位血量可以換取7美元。

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報道稱，大多受害者聽到報酬條件，最初都自願獻血，但當他們想要脫身時，卻因為失血過多，身體虛弱到逃不出去，隨後更遭到毆打，被關在籠子裏長達2年半，每周被迫獻血數次，沒有任何福利或報酬。而紅十字會建議2次捐血至少應間隔8周，進一步證明這種「人血農場」是如何嚴重剝削受害者。

連頭髮也能賣，如何杜絕器官販運？

史考特卡尼曾估計，在所有器官移植中，有10％是使用非法販運的器官進行的，連頭髮都能賣到好價錢，2011年時全球市場價值估計約9億美元，故有「黑金市場」之稱。

他認為，每一袋血、每個將被移植的器官或卵子都必須標示捐贈者的姓名，雖然取消匿名制可能影響大眾捐贈意願，但卻能確保這些捐贈管道是合乎道德標準的。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】