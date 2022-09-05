專訪日本總領事．上｜港人才流失　比國安法更讓日企堪憂

疫情以來因防疫限制而久未通關，香港的外資企業及人才流失問題開始引發關注，作為日本企業喜愛又重視的香港巿場，面對「望通關」、「請人難」之苦，於去年9月來港履新的日本駐港總領事岡田健一接受《香港01》專訪分享看法。

【此為專訪上半部】



岡田健一早於八十年代已與香港結緣，初進外務省後於1989年來香港中文大學就讀語言課程。30年過去，輾轉再來香港生活，回味當年吃過的叉燒飯、點心，也驚嘆今日的香港的日本產品居然多得如此驚人，如今說得一口流利普通話的他對記者娓娓道來。

「現在我在香港工作，在街上，比如說我看到好多好多日本的餐廳，這麼多的日本餐廳當時是看不到的，如果進去一個商店也有好多好多日本的產品，或者在比較普通的街市也有好多好多日本的農產品，來自什麼什麼縣的葡萄等。所以作為一個日本人，我是非常非常高興。」岡田總領事說。

日本駐港總領事岡田健一談及在港日本企業對《港區國安法》、封關及抗疫措施之看法。（鄭子峰攝）

89年，對於中國也好和香港也好，都是一個寫進歷史的年份。記者問到兩個時期香港政治氣氛之別，岡田總領事直言難以比較，「那時香港街上沒那麼多政治活動，儘管當時不少香港朋友也談到考慮去外國生活。」岡田健一離開香港後轉到北京繼續工作和學習，但期間也不時回來香港。他說，那時香港跟中國大陸關係沒現在的緊密，大陸跟香港完全不一樣，「香港有香港的生活，香港有香港的經濟，所以我估計當時的日本企業沒那麼擔心他們的將來。」

「不過今年香港在經歷大規模示威、港區國安法，改變選舉制度等等，所以我認為日本確實有擔心高度自治因此受到嚴重破壞，我對此感到遺憾。今年7月香港回歸25周年的典禮上，習近平主席強調一國兩制需長期堅持，所以我認為在香港自由開放的體制下，能實現民主而穩定的發展是十分重要的。」

新冠疫期間，本港日本料理及日本產品銷情仍然強勁，吸引新的日本零售商及餐廳進駐。（圖片來源：AEON）

對《港區國安法》憂慮減輕？

除了政治環境變遷，香港與內地、國際社會通關「兩頭唔到岸」的處境，早引發商界及投資者的憂慮，日本企業及日資固然也不例外。每年，日本駐港總領事館跟日本貿易振興機構（JETRO）、香港日本人商工會議所都會進行香港營商環境的調查。今年7月下旬，他們公布了2022頭半年駐港日企營商環境的調查結果，當中亦探討了《港區國安法》對於日本企業的影響。根據是次調查的最新數據，41.1%受訪者表示「感到憂慮」，但認為2020年落實《港區國安法》對其業務「有負面影響」的只有17.1%。

《港區國安法》實行期以來，日本總事館一直有進行相關的問卷調查。岡田健一指出，表示「非常擔心」或「擔心」的企業由2022年第二季的81.4%下降近半至這次調查的41.1%，這顯示「表示擔心」的日本企業隨著時間過去而遞減。

「對國安法持擔心態度的理由也產生了變化，截至上次調查，第一位一直是因擔心資訊受到限制，但是這次首次擔心人才流失導致確保優秀人才方面出現困難。對於本地日本企業來說，人才流失變得很難確保優秀人才是無法無視的問題，而普遍相信國安法是導致這些問題的因素。」岡田健一說。

《港區國安法》實施至今已兩年。（資料圖片）

岡田健一又引述問卷調查解釋，人才流失在這個方面的困難並不單單因國安法而起，還有多種因素，包括對子女在愛國教育推展之下的學習環境的感受，嚴格的防疫政策對營商及生活環境帶來的影響，以及入境限制阻礙人才輸入等等。「從日本請到這邊（香港）也是有困難，但本來由香港同事做的工作，香港同事走了後，能不能找到其他香港人替補，這是很難的。其他所有企業都經歷一樣的情況。所以人才現在本身真的不夠了。」岡田說。

2019年的示威和2020年的新冠病毒和國安法學習（學校課程）等，香港發生了重大社會動蕩，加上受到各種負面的報道的影響，我認為日本的企業的日本的總部對香港抱有一定程度的悲觀和看法。 日本駐港總領事岡田健一

不過，從本地的日本企業數目變化來看，確實基本上持平，只是略微減少，「所以我的理解是目前還沒看到有撤出香港的較大的動向」。

從問卷調查結果來看，表示有意縮小營運規模而撤出香港的企業比例也沒出現明顯變化，反而也有不少日本企業首次打入香港巿場。「像我剛才說的那樣，因為日本料理和日本產品在本地大受歡迎，所以大多數是新來的，都是日本餐廳和日本產品銷售及零售企業。這部份很明顯有增長的，到處都看到新開的店。」岡田健一說。

日本著名藥妝店松本清香港觀塘APM店今年開業時，一度引起哄動及顧客大排長龍。（張浩維攝）

對新一屆特區政府的期望是...

「有七成以上企業提到爭取減少日本、香港和中國內地之間的隔離措施，盡快取消往來限制。而對香港政府新班子的期望是，盡快取消往來限制或重新審視防疫對策，大概有七成以上。」岡田健一總領事又稱，對香港政府新班子的其他期望還包括與內地之間的國境物流恢復正常，維持「保就業」計劃（ESS）等經濟政策，還有創造方便優秀人才工作的環境，另外就是推動大灣區和北部都會區之間開放等等。

另一方面，日本政府亦積極希望早日放寬入境日本旅遊限制，但岡田指出，東京對於防止疫情蔓延依然高度警剔，現時因染疫隔離的人數眾多，但重症很少。「日本的旅遊業企業當然要求日本政府盡早和開放這個自由行，還有日本的當，地方的政府，他們也盼望，香港朋友的來訪，所以他們也要求日本中央政府采取適當的措施。」