世界盃2022｜從大熊貓到主場館：世盃裏的中卡關係

今年10月，中國贈送卡塔爾兩隻大熊竹日心戈貓「京京」和「四海」，讓這個海灣小國成為首個獲得大熊貓的海灣國家。兩隻大熊貓將旅居當地15年，而其所居住的熊貓公園已在昨日（17日）開幕，為該國主辦這項四年一度的國際盛事「打響頭炮」。

不說不知，這次世盃中國雖然未獲參賽資格，但原來背後亦不乏中國元素，從大熊貓、「方艙」球迷村，還有多個大型建設等。



據新華社報導，3歲雌性大熊貓「四海」、4歲雄性大熊貓「京京」於上月18日乘坐專機前往卡塔爾。為陪伴和幫助大熊貓適應新環境，內地的熊貓中心派出經驗豐富的飼養師和獸醫專家隨行。此次中卡開展大熊貓保護研究合作，也是中國與中東地區開展的首次大熊貓合作。而兩隻大熊貓到埗後，亦將取名為Suhail和Thuraya，這兩個阿拉伯名字據說與海灣地區常見的星宿有關。

卡塔爾方面組建了專業的大熊貓飼養管理團隊，並完成大熊貓主食竹的供應保障。多哈政府還精心建造了大熊貓館，兩隻大熊貓將分別擁有配有冷氣的運動場、室內展廳、獨立的「臥室」。為保障大熊貓的繁殖、食物供給和醫療安全，還設有育嬰室、治療室、食物調製間、竹子保鮮室、安全監控室等。

卡塔爾是自第二次世界大戰以來，中國內地和台灣以外第20個獲得大熊貓的地方。北京駐海灣國家大使周劍表示：「這是14億中國人民為卡塔爾世界盃獻上的禮物，必將成為中卡友誼的新象徵。」

為了卡塔爾主辦今屆世盃，中國向該國贈送了兩隻大熊貓。(Getty)

Today the Al Khor Panda House was inaugurated by HE Prime Minister & Minister of Interior Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani, along with our colleagues from the Ministry of Municipality & Public Park Dept and kids guests. Suhail & Thuraya welcome you🐼#PandainQatar pic.twitter.com/Ps5W8yXVA5 — Zhou Jian (@AmbZhouJian) November 17, 2022

卡塔爾體現「中國力量」？

除大熊貓外，世界盃的足球迷抵步多哈後，將會發現有很多新的旅遊景點正恭候他們，如盧塞爾（Lusail）新區。提到這個地方，或許有人也聽過其背後體現的「中國力量」，因為新建成能容納8萬人的盧塞爾大球場正是由中國鐵建承建。這個大球賽將為世界盃舉行揭幕儀式，揭幕賽及決賽，2020年發行的新卡塔爾10元面值紙幣上，也印上了這個大球場的模樣。

為避免大球場在世界盃賽舉行完畢後被棄用成為「大白象」，卡塔爾準備在世界盃後把球賽內部改裝，部分成為新購物中心與醫院。多餘的座位會拆卸，並提供予有需要發展體育項目的國家。

盧塞爾位於卡塔爾首都多哈北部的沿海地區，過去那裏不過是一個沙漠地帶，只有村落與遊牧民族散落的地方。據官方聲稱，盧塞爾未來會有45萬人居住，包括20萬的卡塔爾居民，17萬的外來人口與餘下的旅客。對卡塔爾現時300多萬的人口來說，規模頗大。

盧塞爾大球場是由中資興建。(Getty)

英國《衛報》2019年的一個報道，描述了卡塔爾當時的實況：國際勞工在卡塔爾的工作環境糟糕，明顯盧塞爾的新城並非為他們建造。但是，並非所有前來卡塔爾的國際勞工都是被「沒收護照，被迫在40度至以上高溫工作」的南亞人。卡塔爾所希望吸引的，是有着專業知識與技術的人材，而新區某程度是針對這些人而設。

但這個構想能否實現暫時未知，在盧塞爾今天到處都是已建成的高樓大廈，連接着東南邊的卡塔爾珍珠島（The Pearl-Qatar）。卡塔爾珍珠島在盧塞爾建成前，已是一個居住着卡塔爾的的上流一族與外國人的地區。

（Google Earth）

其實，盧塞爾的計畫早於2005年就首次被提出，較該國獲得世盃主辦權還要早5年。項目主要由卡達迪亞爾房地產投資公司（Qatari Diar）投資驅動，該公司背後則是著名的卡塔爾主權財富基金。該新區規劃了19個地產區域，既有高端的、環繞着18個洞高爾夫球場的別墅區，也有靠近東岸的海景高層住宅。其餘的配套還有教育、醫療、零售、公共交通等設施；可說新區已由一個地產項目，逐漸向一座完全現代化的城市發展。

對這個海灣小國來說，這位新區的意義無疑並不止於一座現代化的新體育場館。它是卡塔爾在首都多哈以北規劃多年、幾乎從零開始建造的一座新城，猶如卡國版的「雄安新區」。它承載着更多「非首都功能」，其所要解決的，其實是這個能源國家在結構多元化轉型中，面臨的人口、社會、消費等一系列問題。

中資企業還參與了卡塔爾多項重要基建，圖為中資在多哈新金融區興建的摩天大樓。(Getty)

除了新區的世盃主場館外，中國企業還承建了哈馬德港（Port of Hamad）、戰略蓄水池、5G通信等卡塔爾重要基礎設施發展項目。中鐵十八局集團亦承建了該國大型國際化社區——珍珠島附屬工程格灣島項目的15棟公寓大樓，並於去年7月完成主體結構封頂。

反映中卡關係密切

這屆世盃的「中國元素」，多少反映了中國與卡塔爾近年的關係緊密。去年10月，外長王毅到訪該國，卡塔爾國王塔米姆（Emir Al Thani of Qatar）向他表示，卡方堅定致力於發展卡中友好，反對任何國家干涉中國內政，願同中方一道，將兩國關係提升至更高水準。卡方願成為中國長期穩定的能源供應國，歡迎更多中國企業赴卡投資並參與卡自貿區建設。國王當時還感謝中方企業如期建成世界盃決賽主賽場。

卡塔爾是中國一帶一路倡議的重要合作夥伴。(Getty)

中卡兩國建立於1988年，其後兩國雙邊關係一直發展順利，兩國各領域務實合作不斷推進，在國際和地區事務中保持良好溝通和協調。2014年11月卡達埃米爾泰咪姆對華進行國事訪問期間，中卡雙方發表聯合聲明，宣佈建立戰略夥伴關係。2018年，兩國簽署全面互免簽證協定。

在外交和戰略方面，卡塔爾是中國一帶一路倡議的重要合作夥伴，也是中國第二大液化天然氣（LNG）來源國，中國也是卡塔爾最大的貿易夥伴。2021年，兩國貿易額達到170多億美元，比2020年增長57%；到2022年底，兩國之間的貿易額預料會增加到200億美元以上。中國主要出口機械設備、電器及電子產品、金屬製品等，主要進口的則是液化天然氣、原油、聚乙烯等。

此外，卡塔爾還購置中國大量軍事武器，在該國近期的閱兵彩排中，便出現中國製的BP-12A地對地彈道導彈系統以及兩輛BP-12A發射車。

故此，在這屆世盃舉行期間，全球球迷除了欣賞四年一度的國際體育盛事外，不妨也多加留意大熊貓、盧塞爾大球場等種種「中國元素」。