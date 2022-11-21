01專訪︱參與福島核災善後 前線科學家：人類須與核能共存
2011年3月11日，突如其來的9級大地震、隨之而來的海嘯把東日本本州半個海岸線摧毀，臨海而建的福島第一核電站遭地震海嘯夾擊，多座反應堆損毁、爐心熔毁，引發人類史上第二場核災難，日本的「安全神話」一夜破滅。
轉眼已過11年，按日方預料廢爐工作較理想的情況也須20-30年方能完成；廢水處理及排海工程在爭議聲中料於明年春上馬，預期也至少長達30至40年的浩大工程...善後工作，仍是長路漫漫。就算只計過去10年，涉及的災後清理及復興工作，日本所花費的都是天文數字，亦可預期未來所需的費用不會更低。
從1989年的切爾諾貝爾，相隔僅22年便發生福島核事故，兩次核災為人類帶來的震撼與恐懼都是難有其他災禍可以比擬的。在全球能源供應緊張、暖化問題加劇的當下，我們是否別無他選，只可繼續與核共存？
本文為系列報道四之四
「我作為核能的研究者，我真的覺得很遺憾和很可惜，因為發生過核災，就讓很多人不再信賴核能技術，或對其抱懷疑態度。」名古屋大學的山本一良教授曾為福島第一核電站ALPS（多核種去除設備）委員會和氚專案小組組長，切身參與制訂了核電站的污水處理計劃，也是工作組的核心專家成員。
山本說，愛因斯坦很出名的理論E=mc²就是說，可以利用很小質量的物質來爆發出很大的能量，「這就是核能技術，一開始核能也是用來做戰爭時間的核彈，到和平時期用來發電，但這個技術本身就是很危險的。就算是投入的成本很高，我都一直提倡必須安全至上。」
他認為，在福島核災發生後，遺憾東京電力公司沒有做充分的投資，當天災來襲時，不幸的發生了核災。然而，這種人為疏忽不會影響核能作為主要能源的局面。山本說，在如今全球能源危機下，天然氣能化石燃料不足，燃燒汽油又會產生二氧化碳，因此核能在未來在能源供應上將會佔很重要的地位。
我覺得我們都經歷和平的時代太久了，大家都輕視或忽視了確保能源的重要性，這是我們需要反省的一點。
由切爾諾貝爾到福島 兩次核災的教訓
人類對於核輻射及其影響的研究只有數十年歷史，很多有關輻射的長期健康影響，其實要收集數十年數據才能下結論。
另一位受訪者、英國分子病理學專家Geraldine Thomas是近距離研究了兩場核災禍害的科學家。其中，Thomas重點研究甲狀腺癌（thyroid cancer）及乳癌。
她指出，當年切爾諾貝爾核災發生後，大量初期研究指出當地出現大量甲狀腺癌病例，「歐洲人並不相信俄羅斯，我們完全不信任蘇聯」，於是她的上司親赴明斯克（白羅斯首都）一探究竟，「他回來時發抖了，兒童甲狀腺本身是非常、非常罕見的。」
因此，他們自那時開始，在烏克蘭首都基輔設立組織銀行（Chernobyl Tissue Bank）收集患者組織樣本。經過30年，他們發現當時進出核災現場的90萬人口，並沒有人患上證明由輻射引致的癌症；亦沒有研究證實，受過高劑量輻射的人口的患癌的比例明顯多於一般人口。「當然現在只過了30餘年，我們需要繼續觀察。」
因對兩次核災作出重大貢獻而於2019年獲英女王頒授OBE的Thomas指出，福島核災發生後釋出的輻射劑量，遠低於切爾諾貝爾當時的劑量，因此不會構成健康風險。她又指出，當時日本政府已立時撤走周邊居民，切斷食物鏈（如禁止福島農產品銷售、劃出受影響區域不得耕種等），這都是當年蘇聯政府「該做但沒做」的。
核武競賽「教育出」恐懼感
剛從大學退休的Thomas指，他們這一代人是成長於核競賽的時代，從小到大都被教育需要害怕核威脅，而「這種過度恐懼並不合理」。她又指，如今的核電站很難會再發生像切爾諾貝爾般重大的輻射洩漏，而且核電站都有極厚的外牆，設計上都能抵禦戰爭及炮彈攻擊，但人們總是認為核電站有如核彈，但實際上兩者設計完全不一，後者設計是要。
Geraldine Thomas跟山本一良兩位參與災後研究的科學家，都不約而同的提出一點，在如今氣候問題嚴竣的情況下，核能才是人類可長遠依賴的能源。
香港01製圖——解構福島核污水處理流程：
「例如我們用化石燃料，燒石油又會產生二氧化碳，產生溫室效應和其他地球上的問題，所以我相信接下來核能會在全球能源供應上佔很重要的地位。」山本一良又說，日本的確是比較難實現完全去核化或廢除核電，以前日本的能源自給率有20%，經歷了福島核災後停運很多核電廠，自給率只剩6%。
「國家安全某程度上建立於能源能否自給自足，日本的（自給）比例降到非常低，即使有某些核電站恢復運作都只到10%。」他認為，假如全球都廢除核電，根本沒有足夠電力去讓全球人類生存下去。
由此看來，在重啟核電的路上，日本別無選擇。工程學出身的山本認為，未來的核電站在設計階段已須確保其有足夠的抗震、抗洪水的能力，並且制訂強力的防災策略。
Thomas坦言自己是從切爾諾貝爾研究後，轉向支持使用核能：
你發現它跟核彈是兩回事，人們預期的核輻射劑量，高於當年災後實際釋放的，健康影響亦沒想像中的嚴重。
很多的科學證據都證明核能的風險比我們所想要低，反核電意味採用更多化石源料，空氣污染才是奪去數百萬人命的元兇。
後記：
記者隨意的問了身邊同事，你們願意進食或購買福島的食品（農林及水產類）嗎？「有很多選擇，為何要吃福島的？這一刻我不會吃，也不會購買。」、「如果一次半次可以，但不會長期吃。」、「我會吃，我相信（水產）能進口到香港的都是安全的。如果親身到福島也敢吃。」
的確，11年過去，港人對福島核污染的憂慮仍未完消除。無可否認，營運商東電、日本政府都花費大量人力及金錢去為核災善後及重建，不論廢爐還是污染水處理，現只能說是走到半途，前面還有大段路需要走。
記者曾於2019年走訪福島了解災後振興工作，就着核災及重建問題，3年多以來採訪過不下30個海內外單位。不論福島縣政府、福島縣居民、漁民、學校、農場或清酒製造商，都很努力的重過新生活，振興當地經濟。但福島的核污名化，這群人可謂受害最深，也是當年災後更大的二次傷害。
因此，日本政府及企業必須以科學及透明的方法，去監督善後工作。若我們難以離棄核能，國際社會在核能安全上互相支援及監察絕不能少。
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