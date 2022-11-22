01專訪｜柬埔寨電騙營專呃港人　逃脫女揭裸照「攻心榨財」術

柬埔寨、緬甸等東南亞國家此前因大量涉人口販賣的電信詐騙集團活動而引起廣泛關注，受害者遍及本港、台灣、中國大陸乃至東南亞甚至非洲。有成功出逃的受害者向記者揭露，專做「香港盤」的詐騙人員如何利用精心設計的話術、人設騙取港男港女信任，若對方不肯投資，便利用裸露照片和視頻威脅對方就範。



曾被網友騙進柬埔寨西哈努克港（西港）詐騙公司的D女士（化名）9月成功出逃，今年6月到8月，她在一家名為「淼勝國際」的專門騙香港人的詐騙公司工作。本身來自內地的D女士，該公司共有500至600人，大多數員工以及老闆都是大陸人，「但據說幕後老闆是台灣人」。僅在她所在的辦公室，每日人均詐騙額可達5萬至6萬港元，總詐騙額逾50萬港元。

去年成立的民間援助機構、全球反詐騙組織（GASO）志願者陸向日此前透露，柬埔寨曾有約10家詐騙公司專做香港業務。D女士所在的「淼勝國際」旗下有多個「代理線」（即代理商），以香港和台灣作詐騙目標，幾個代理線加起來每月詐騙額可達一億港元。

D女士指，公司詐騙員會假扮「成功人士」，在Facebook、Tinder、Coffee Meets Bagel等交友平台上尋找目標，每天噓寒問暖來建立親密關係，再適時提出他們在數字貨幣上的「業餘投資項目」騙取錢財。

圖為2020年2月14日柬埔寨西哈努克市夜景。（Getty）

情騙＋投資加密貨幣

「基本聊天聊了兩三天以後，有些女生就會對這個人有感覺，所以說什麼話，大多數女生都會相信。」詐騙員隨即發各種數字貨幣的盈利情況截圖，「正常情況下一般三天的時候，那些女生都會相信：哦，這個真的賺錢。」

數次騙取「投資金」後，騙徒還會編造出銀行卡保證金、購買數字貨幣稅等理由來繼續壓榨：「然後那些人（受害者）想着，哎呀，我的錢都在裏面了，我要是不給，錢都取不出來了，都會聽了他們的話，又去存個幾萬......」

騙款從開始的幾千逐漸變成數萬，D女士回憶稱，她聽說的被騙最多的一名受害者前後共匯款超過70次，總額達50-60萬美金（約合390-470萬港元）。

港男成裸照威脅目標

裸露照片、視頻是這些情緣和投資騙案當中的一個重要環節。「比如說我跟一個網友網戀......那我問你要一些（照片、視頻），讓你去脫衣服、做一些事情，一般情況下女生是願意做的......這種方式是為了讓這個女生更加愛他。」D女士解釋稱，這也會證明受害者已經完全淪陷，「那基本上你下一步（騙）投資是沒有問題的」。

D女士提供詐騙員的虛假facebook頁面：

在社交或交友APP找目標

網絡情緣騙局不僅限於女性，D女士稱，該公司要求每位員工每月最低業績為5萬美元（約合39萬港元），不達標則可能被毒打，但針對男性的投資詐騙難度更高：「香港的男生比較摳門」、相較於女性在投資上更理性，騙徒有時為了業績達標，會威脅對方公開裸照，甚至會把視頻賣給情色網站賺錢，亦可能「資源再利用」、拿去欺騙其他的受害者：「因為公司他不管你發不發（到網站）、威不威脅人家，公司只要錢。」

由於大多數人不會說粵語，詐騙者往往裝成剛來香港的台灣人、新加坡人：「剛開始的時候他們不會讓你投太多，他還會假裝關心你說：『哎呀你少投資一點』，顯得要像是為你着想一樣。」

D女士說，她在公司負責「引流」工作，利用在Instagram上面搜尋到的有車有房的、「高富帥」照片，再以假名字、職業、香港地址等包裝出來的人設，在Facebook、交友程式Tinder、Coffee Meets Bagel和Omi上尋找目標，獲得了對方的WhatsApp再轉交負責騙財的「主聊」。她指，部分平台雖然需要人臉識別來註冊賬號，但卻仍然可以在個人資料中使用其他人的照片，給了騙徒漏洞。

保安局：仍有4港人人身自由受限

隨着今年8月本港媒體大量報道東南亞詐騙營，港人警戒意識增強，D女士稱到了8月底，公司人均詐騙額降到了每日2-3萬港元，使得不少詐騙員面臨業績壓力、天天被打。

據港府保安局，由今年1月截至11月20日，香港的執法部門（包括入境處和警務處）共收到46名港人的求助個案，其中42名港人已確認安全，當中30名已回港及10名無需進一步協助及跟進，而專責小組正積極協助其餘2人回港。 其餘4人中，2人現身處緬甸，2人身處柬埔寨，人身自由報稱受到限制。

扮病出逃再落圈套 泰國求援獲救

D女士2020年從中國內地來到柬埔寨金邊工作，疫情爆發以後，她因患有肺結核、核酸檢測常常出現假陽性而難找工作，所幸獲得一位朋友幫助，在對方家中暫住，後卻被騙進了西港的詐騙公司，在求援的過程中兩次被轉賣。

西港遭「清場」 移師緬甸

在第一家詐騙公司，她佯裝自己肺結核病發：「因為因為我這種這種病啊，他們不敢要，然後又又會傳染」，沒想到卻被賣到另一家公司。

兩次被轉手後，遇上柬埔寨政府與中國在柬合作執法機關在西港「清場」，大量詐騙集團開始遷往緬甸，D女士成了第一批轉移的員工：「當時經過那個達府（泰國城市）.......就在一個超市那裏停車、換車的時候，我就跑出來了。」

D女士記得那是9月1日，離她被騙進電騙公司已經過了兩個多月，在柬埔寨經歷幾次報警卻反被公司發現、引火上身後，終於在途徑泰國時獲救。直到不久前，她還會做噩夢夢到詐騙集團內的人打人的情景：「我就是怕人家來報復，那些老闆在國內也有勢力，他們說想搞死一個人也容易。」

（待續）