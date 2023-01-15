《灰姑娘》與法國凡爾賽宮有關？玻璃鞋原來暗藏對路易十四的嘲諷

童話故事《仙履奇緣》（Cinderella；灰姑娘）講述少女仙杜瑞拉在魔法幫助下，前去參加王室舞會，且得到王子注意，之後要趕在午夜魔法消失前離開，倉促間留下一隻玻璃鞋，而王子就憑著這隻玻璃鞋找到仙杜瑞拉。不過英國《觀察家報》18日引述專家說法稱，這則故事實際反映法王路易十四喜愛奢華及對鞋子的癡迷。



「玻璃鞋是相當有趣的笑話」，英國愛丁堡大學藝術史教授沃維克（Genevieve Warwick）告訴《觀察家報》（The Observer），《仙履奇緣》（Cinderella）是要成為「法國經濟現代性的文學吉祥物」，並開路易十四（Louis XIV）熱愛奢侈品和不切實際的時尚的玩笑，「沒人能穿著玻璃鞋走路，更別說跳舞」。

沃維克表示，學術界忽略《仙履奇緣》與法國凡爾賽宮（Versailles）鏡廳（Galerie des Glaces）有關係，因為收錄《仙履奇緣》的童話故事集《鵝媽媽的故事》（Histoires ou contes du temps passé）作者佩爾（Charles Perrault），曾是鏡廳誕生的推手……

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佩爾出生自環境優渥的資產階級家庭，且攻讀法律，之後追隨父親和哥哥腳步擔任公職。當法蘭西文學院（Académie des Inscriptions et Belles-Lettres）於1663年成立時，佩爾被路易十四的財政大臣柯爾貝（Jean-Baptiste Colbert）任命為該學院秘書處創始成員之一。

玻璃鞋與凡爾賽宮鏡廳有關係

沃維克指出，佩爾還負責路易十四各宮殿的外觀，「他是推動鏡廳的幕後智囊」。佩爾在73公尺長的空間中，裝上357面鏡子，而玻璃在當時是高度時尚、費用昂貴的現代奢侈品。沃維克說：「他也是負責建立法國現代玻璃工業的行政官員。」

當時建立玻璃工業的目的，是為了確保路易十四宮殿需要的玻璃都不用再從意大利威尼斯進口，而在佩爾的推行下，能使用法國當地「非常簡陋」的物料生產玻璃，同時確保燒製玻璃所需的沙子、灰燼和木材供應鏈穩定，且仙杜瑞拉這名字原意就是「灰燼、煤渣」。

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最初的歐洲版本《仙履奇緣》故事出現在於1634年出版的《五日談》（Pentamerone），此書在意大利那不勒斯發行，而《仙履奇緣》仙杜瑞拉名字Cenerentola來自意大利文cenere，即灰燼、煤渣之意，因為僕人常因打掃，加上住在較冷的地下室，會靠近火爐取暖而沾上灰塵和煤灰。

沃維克認為，當時閱讀到佩爾編輯的《仙履奇緣》故事，可以知道他是在講路易十四對玻璃和鞋子的熱愛，以及法國玻璃工業的成功，因為仙杜瑞拉最後與王子有快樂結局，「藉由自行產製奢侈品，他（佩爾）把她（仙杜瑞拉）變成我們如何讓法國繁榮的國家象徵」。

凸顯法王對鞋子和玻璃的熱愛

此外，法國當時盛行經濟愛國主義（economic patriotism），若貴族使用非法國製的奢侈品，會被罰款，而17世紀的巴黎與今日同樣把追求時尚看得很重要，且當時是時尚產業的開端，會在夏冬季推出新服飾及設計，讓大眾購物變得更普遍。不過這些時尚也常被作家拿來做為挖苦題材。

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沃維克提到，穿著玻璃鞋跳舞就是時尚圈才懂的玩笑，因為上流社會女性會在沙龍談論這些故事，她們很懂這類玩笑。佩爾也對路易十四癡迷鞋子這點開玩笑，因為路易十四經常更換有不同蝴蝶結、毛球及高級飾品的鞋子。沃維克說，路易十四等於是法國時尚產業的重大推手，也是讓法國繁榮的經濟措施。

沃維克告訴《觀察家報》，路易十四會穿著金線縫製、鑲上鑽石和珍珠的華服，在鏡廳舉行國宴，「他的鞋子也一樣」，而玻璃鞋巧妙地結合路易十四的2個最愛：鞋子與玻璃。《鞋貓劍客》（Puss in Boots）則是佩爾另個表達此意的故事，如同穿上玻璃鞋的仙杜瑞拉，穿上長統靴的貓也從平凡人變成貴族地位。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：《仙履奇緣》與法國凡爾賽宮鏡廳有關係？原來玻璃鞋凸顯路易十四的這一點】