母親節英文你有無寫錯？蘊藏創始人本意　最痛恨大家買貴花貴禮物

每年五月的第二個星期日是母親節，各大商家紛紛推出應景禮品希望收服媽媽的心。



但你知道嗎？母親節的創始人安娜賈維斯（Anna Jarvis）曾痛苦表示「後悔創造這個節日」，晚年更耗盡錢財要廢除母親節。

這究竟是怎麼回事？

母親節英文名稱差一點意義完全不同 花大錢買禮物送花將「失去最初的意義」（點圖放大閱讀）：

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歷史上第一個母親節的由來

女權運動人士安瑪麗亞里維斯賈維斯（Ann Maria Reeves Jarvis），也就是安娜的母親，在1850年代至美國南北戰爭後，她致力推廣「Mothers' Day」活動，動員婦女照顧孩童，藉此改善衛生條件、降低嬰兒死亡率，並盼望未來有一個節日，是為了感念媽媽們的奉獻。

1905年5月9日，安與世長辭，但是她的遺願由女兒安娜發揚光大。準備三年後，安娜為了紀念媽媽，在老家美國西維珍尼亞州格拉夫頓市，舉辦了歷史上第一場母親節慶祝活動，於教堂前發放500朵母親最愛的「白色康乃馨」給上教會的媽媽們，這一天是5月10日，也就是大家能休息、上教會的星期日，安娜煞費苦心，選擇把最靠近母親忌日的「5月第2個星期天」作為母親節。

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感謝媽媽的犧牲奉獻，一戰後母親節風潮席捲全美

第一次世界大戰後，安娜看見許多失去丈夫和兒子的媽媽們、妻子們，她們的生活相當窘迫，她希望世人正視媽媽的犧牲奉獻，於是在她的推動下，母親節風潮迅速席捲全國。

1914年，美國總統威爾遜正式將五月第二個星期日作為母親節。值得注意的是，安娜強調母親節是「母親的節日」（Mother’s Day）而非「母親們的節日」（Mothers’ Day），因為她想關注的是「每個人心中獨一無二的媽媽」。

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母親節沾染銅臭味，創始人痛哭「後悔創造這節日」

安娜的夢想看似成真，不過母親節的初衷很快被龐大的商機扭曲了，不少商人看準安娜是「母親節創始人」的名氣，捧着大把鈔票搶着跟她合作宣傳。這樣的商業炒作，讓安娜非常不滿意，她痛恨人們砸大錢買花和昂貴禮物給母親，因為這些行為是被商人剝削的奢侈浪費。

為了抵制母親節被商業化，安娜先註冊「母親日國際協會」商標，公開譴責商人靠母親節謀取暴利，還號召抵制趁機調漲白色康乃馨價格的花店。在一連串抗議行動中，安娜曾被以妨礙秩序罪名被捕，甚至闖入美國前第一夫人埃莉諾羅斯福（Eleanor Roosevelt，又譯作伊蓮娜・羅斯福）的母親節募款餐會表達抗議，一旦母親節變成透過物質和商業手段慶祝，將失去最初的意義。

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可惜的是，安娜發起的抵制運動徒勞無功，但她仍不斷四處遊說，挨家挨戶尋求連署廢除母親節，甚至不惜破產也要跟利用母親節促銷的商家打官司，但最終都以敗訴告終，身心俱疲之下，她忍不住痛哭說着「後悔創造這個節日」。

1948年，高齡84歲的安娜在療養院去世，膝下沒有子女，也身無分文。儘管母親節的改革沒有如願，但她的故事也讓世人反思「花大錢送禮未必就是孝順」，據說她的親人為了維護安娜的信念，後代仍堅持不花錢送禮，而是以實際行動表達對媽媽的愛。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：母親節背後的由來原因超暗黑！她奔波多年創造母親節，晚年因1件事「後悔想廢除」】