日本核廢水｜數據看中港水產禁令：進口最多的是這種海產？

福島第一核電站周四（24日）正式開始向太平洋排放核廢水，合共占日本農林水產品出口4成的中國內地和香港全面或部分停止進口日本水產，並加強其他食品進口限制、放射性檢查，預計將對日本水產業造成衝擊。



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由於中國海關總署自7月起已開始對日本進口的水產品進行全面放射性物質檢測，令水產品滯留海關，包括鮮魚在內的部分產品事實上已經停止進口。海關總署發布的數據顯示，今年7月中國內地從日本進口水產品價值達人民幣2.35億元（約合2.53億港元），較去年同期銳減28.5%。

除中國內地和香港外，澳門亦禁止日本十都縣水產及果蔬、蛋、奶及奶製品、肉類及其製品、海鹽等食品。而本港禁令則只限水產和福島縣的奶製品。路透社本周亦引述日本農林水產省匿名官員稱，雖然無法立即估算，但預估港澳禁令會對日本帶來「重大」影響。

中國內地與香港在日本水產及農林水產出口佔比均超過4成。農林水省數據顯示，今年1月至6月，香港更超過中國，成為日本水產第一大進口商（佔比25%），進口額達516億日元（約合27.7億港元）。

其中，珍珠、扇貝、海參、鰤魚及鰹魚和金槍魚類為兩地進口的主要水產品。據日經新聞報道，從2022年秋季起表現堅挺的扇貝價格正在走弱，主要用於出口的冷凍貝柱交易量也在銳減。

據日本ATV新聞，​​以扇貝作為主要出口品的青森縣出口已經受到重創，該縣出口扇貝總量的85%運往中國。此外，北海道地區的出口商也遭受損失。一位扇貝加工企業對日經新聞表示，希望禁運不會持續太長時間。該企業2022年度向中國出口約1000噸用作加工原料的帶殼扇貝，但2023年度僅為250噸。

來自青森縣的荒口漁業高級常務董事荒川由美子則對ATV表示：「海參捕撈從 10 月份開始，海參主要用於出口，因此中國佔了很大比例，不知道今後會發生什麼情況。」

日本政府在2021年度的補充預算中設立了300億日元的基金，用於在處理水排放導致水產品銷售額等減少之際提供支援。日本經濟產業大臣西村康稔24日就進口限制對記者表示，「如果漁民受到影響，將靈活使用基金進行應對」。

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