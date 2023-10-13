專訪以色列倖存者：哈馬斯突襲下生死瞬間 「寧可自殺絕不被俘」

10月7日，中東加沙地帶（Gaza Strip，又稱加薩走廊）爆發近年最嚴重的武裝衝突，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）向以色列發射上千枚火箭彈，其武裝分子亦闖入以色列領土，擄走多位平民，以色列隨後宣布進入戰爭狀態。



《香港01》採訪到10月7日經歷哈馬斯襲擊、成功抵禦並生還的一對父子，分別是現年56歲的前以色列警察喬納森·本·奈伊姆（Jonathan Ben Naim）、現年22歲的前以色列軍人尤瓦爾·本·奈伊姆（Youval Ben Naim）。事發當下，兩人正在Pri Gan（以色列南部村莊，靠近埃及）的家裏，接著經歷近3小時的生死瞬間。



現年56歲的喬納森·本·奈伊姆（Jonathan Ben Naim，右）、現年22歲的尤瓦爾·本·奈伊姆（Youval Ben Naim，左）是一對父子，兩人在10月7日遭遇哈馬斯襲擊，驚險倖存。（劉燕婷攝/資料圖片）

01：在10月7日當天，您們都經歷了什麼？

喬納森：當天早上6:30左右我醒來，走到屋外一看，發現鐵穹（Iron Dome，以色列防空系統）的殘片掉在地上，天上還有許多鐵穹正在攔截火箭，頻率就像機關槍，這是非常反常的。以前鐵穹大概都是射完3輪後，隔20分鐘再發射5輪，但是10月7日早上，鐵穹連續狂射了10分鐘，我就知道情況不對，有什麼事要發生了。出於警察的直覺，我拿起槍，叫來尤瓦爾，跟他說情況很反常。半分鐘過後，我就聽到槍聲，因為當警察久了，我聽得出來，這是AK-47，不是M-16，是哈馬斯的武器，不是以色列軍警的槍聲。所以我也叫尤瓦爾拿上槍，並要帶上150發子彈。

尤瓦爾：我清晨5:30剛從派對回來，接著很快就遭遇了爸爸剛剛說的一切。大概在鐵穹狂射的20分鐘後，我們開始聽到槍聲，以前我們頂多是聽到鐵穹，從來沒有聽過恐怖分子（指哈馬斯）入侵的槍聲。

喬納森：接著我就叫上家人，要他們快去避難，然後我開始聽到附近傳來破門聲，我想留下來擋一會，為家人們爭取時間，尤瓦爾也跟我一起。我讓我24歲的大兒子帶上我的妻子、我的兩個女兒（14歲、6歲）、我們的狗，一起去家中的避難所（strong room）躲藏。我關上門與全部的窗戶，站在房子入口處附近，接著我聽到有人在講阿拉伯語，是恐怖分子來了。他們開始撞門，我開了一槍，但他們總共有8人，現場槍林彈雨就像美國槍戰片一樣，我最後只好跟兒子一起逃去避難所，他們還發射了類似火箭筒（RPG）的東西，接著用阿拉伯語大喊：「ارفع يدك! الشرطة」（警察，手舉起來！），接著對每個房間都是一陣掃射、丟手榴彈。然後他們發現了我們的避難所，避難所的材質雖然是鋼與水泥，但他們還是想尋找牆與牆的縫隙、或是從氣窗朝裏面射擊。

為了躲避子彈，我的妻子與大女兒趴在地上，我的大兒子則趴在她們身上，保護她們，我的小女兒躲在櫃子裏，狗跟我一起。我跟尤瓦爾輪流對恐怖分子開槍，他一發我一發，接著又是恐怖分子的AK-47。經過許多輪之後，我們開始說：「שְׁמַע יִשְׂרָאֵל יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יְהוָה אֶחָד」，這是一段流傳了3000年的禱詞，意思是「以色列啊！你要聽，耶和華是我們的神，是獨一的主」，猶太人在面臨險境時就會這麼祈禱，尤其是瀕臨死亡時。

2023年10月7日，哈馬斯宣布新軍事行動，以色列特拉維夫有建築物起火（Reuters）

總之從恐怖分子闖入、我們搏鬥後逃至避難所，到救援抵達，整段時間大概持續了2個小時40分鐘。在這段期間，其他恐怖分子開始挨家挨戶抓生還者，要把人擄去加沙，我們不敢出去，空氣中都是爆炸與槍彈的火藥味，避難所的氣窗非常小，裏面待了6個人與1隻狗，非常悶熱，我全身都被汗水打濕，就像洗了熱水澡。我一直對一起拿槍回擊的尤瓦爾說：「我們要奮戰到死，絕不投降」、「寧可自殺絕不被俘」（Masada Option is on the table）。

最後我們開始聽到外面在喊：「الله أكبر」（真主至大），我就知道要安全了，因為這通常是阿拉伯恐怖分子要身亡前會喊的話，這表示他們面臨圍攻，有人要來救我們了。

在來救我們的人當中，有警察與10位志願者，最後有2名警察殉職、2名志願者身亡、2名志願者受傷。一開始我報警時，警局表示會出動警力，我立刻跟他們示警，這次恐怖分子火力強大，請出動直升機與機槍。大概在10:30的時候，我聽到有猶太人說話的聲音，在我家的客廳中，但他喊了幾聲「不不不」後，就被還沒離開的恐怖分子槍殺，他根本沒有持槍，只是社區中前來幫忙的志願者、也是我兒子的朋友。

尤瓦爾：我們被困在避難所的時候，我就一直在網上發求救訊號，告訴外界這裏發生了什麼事，希望各方派員來支援。有位朋友也看到了，便一起來幫忙，他才30歲，就這麼被恐怖分子殺害了。

喬納森：在大概11：00的時候，我們就聽到猶太人在說話，說我們可以出去了、外面安全了，但不能從前門出去，因為那裏被設置了炸彈，一碰到就會連環引爆，所以我們只能從窗戶爬出去。爬出去之後我們看到，地上到處都是背心、AK-47的彈殼，牆上都是彈孔，我的房子也是，現在那裏不能住人了，我們搬來跟我的叔叔住，從10月8日星期日開始。這些恐怖分子根本不是人類，而是畜生。

2023年10月8日，以色列南部一間警察局遭哈馬斯槍手大規模襲擊後嚴重受損。（Reuters）

01：您與家人是否有負傷？

喬納森：我們都沒有受傷，非常幸運，但尤瓦爾開槍回擊的過程中，有聽到外面傳來「哎」的短促聲，可能有擊中一兩位恐怖分子。但我們一家人能存活下來，都要感謝主的庇佑，或許是因為主與我們同在，所以過程中我們都沒有崩潰哭喊，而是用氣音彼此低語，我異常冷靜，就像機器人，連狗都沒有狂吠。雖然瀕臨死亡，但我愛我的國家，我相信以色列不會被打倒，所以我們也不會投降。

01：您們有認識的人被哈馬斯綁架嗎？

尤瓦爾：有的，我有幾位朋友被哈馬斯綁架了，但他們沒有活下來，而是在去往加沙的路上被處決了，其中有幾位是在基地的軍人，有幾位是一起參加完派對的朋友，有的剛出門就遇上恐怖分子的鄰居。我們的鄰居與朋友，認識20幾年、從小一起長大的朋友，就這麼沒了。現在我們的生活就跟被襲擊的家園一樣，成了煉獄。

01：以色列政府是否有為民眾提供援助管道或賠償方案？

喬納森：官僚作業總是比較慢。但是民間互助機制已經動起來了，捐款、捐物資、提供車輛，就連我們身上穿的衣服，都是愛心人士提供的，因為我們離開家的時候，幾乎什麼都沒帶。總之這個社會充滿了溫暖。

2023 年10月10日，在以色列南部有民眾為於音樂節被哈馬斯（Hamas）殺害的死者舉行葬禮。（Reuters）

01：您認為這次衝突的結果可能是什麼？

喬納森：我非常悲觀。我看到區域戰爭的可能，只是不到第三次世界大戰的程度，因為中國跟俄羅斯顯然不會介入。但我認為，我們的阿拉伯鄰居都在觀察，要看我們會對巴勒斯坦人做什麼事，但如果他們要介入，就要體認到介入的代價。

現在加沙的情況是這樣，因為哈馬斯佔據了那裏，儘管有反對哈馬斯的巴勒斯坦人，但他們無法發聲，因為哈馬斯施行了高壓統治，異議者會被逮捕、槍斃。

尤瓦爾：如果加沙民眾要離開，我們沒有意見，如果埃及、約旦、敘利亞甚至土耳其願意容納不想被哈馬斯統治的巴勒斯坦人，我們當然樂見。我們不想傷害加沙的平民，我們的對手是哈馬斯這群恐怖分子。