加沙衝突｜無國界醫生車隊遇蓄意襲擊 組織予以最強烈譴責
加沙遭到持續轟炸及襲擊，上周六（18日），無國界醫生一支試圖撤離巴勒斯坦員工及其家人的車隊遇襲，兩名員工親屬分別死亡及受傷。無國界醫生對襲擊予以最強烈譴責，並再次呼籲立即允許組織的員工，以及其他成千上萬被戰火困在加沙北部、生活環境極端惡劣的人撤離。
圖、文：無國界醫生
當地時間上午9時，五輛有清晰無國界醫生標示的車輛，由組織的各個處所出發，包括位於什法醫院附近的賓館、辦事處和門診部。車隊運送137名巴勒斯坦員工和其家人，當中更有65名兒童，前往加沙南部更安全的地方。他們自本月11日起，因持續的戰事一直被困在炮火之中，
組織已將是次車隊的行動告知衝突雙方，而車隊亦按照以色列軍隊指示的路線，與其他試圖離開該區的平民一同到達薩拉丁街（Salah Al Deen street）。由於以色列部隊對巴人展開全面檢查，車隊抵達靠近加沙河（Wadi Gaza）的最後一個檢查站時，當地已擁擠不堪。
儘管組織已與以色列軍隊分享資訊，但車隊等候數小時仍未獲放行。隨後，組織員工聽到槍聲，他們因感到害怕而被迫折返，回到距離檢查站約7公里的無國界醫生處所。回程時，車隊在瓦赫達大街（Al-Wehda Street）靠近薩依德阿斯街（Said Al A'as Street）交界的位置遭到襲擊，組織的兩輛汽車被蓄意擊中；肇事地點靠近無國界醫生辦事處。
加沙局勢持續緊張，上周日（19日），以色列空襲離沙加南部汗尤尼斯（Khan Younis）的納賽爾醫院（Nasser hospital）約1公里外的地區後，有122名傷者被送入該醫院，其中70人送抵時已告不治，其餘數十名傷者，包括多名兒童嚴重燒傷，情況危殆。
無國界醫生在該醫院的燒傷病房工作，外科醫生平均每日進行約十個燒傷手術，但現時該院有數百名燒傷的傷者，他們須輪候接受手術。
無國界醫生加沙南部項目統籌 加尼爾（Christophe Garnier ）說：「這裏的醫療需求龐大，無國界醫生亦準備好隨時擴大工作規模，但團隊的基本人身安全需得到保障，醫療和人道物資運入加沙亦必須暢通無阻。為阻止目前的殺戮，實施停火比以往更刻不容緩。」