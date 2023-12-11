常春藤聯盟與華爾街、共和黨角力？　美國校園深陷反猶風波

自巴勒斯坦武裝組織哈馬斯於10月7日突襲以色列以來，美國各地反猶主義和仇恨犯罪持續增加，當地多間大學校園的反猶主義情緒更見日益高漲。



日前，當地出現了一個罕見景象，哈佛大學、賓夕法尼亞大學和麻省理工學院三間世上最頂尖大學的校長們坐在一張見證桌前，就國會關於校園反猶太主義聽證會作證；三位校長均為女性，一位是黑人、一位是猶太人；其中一位最終被迫下台，其餘二人的位置恐也將岌岌可危......



本月9日，賓夕法尼亞大學（University of Pennsylvania）校長馬吉爾（Liz Magill）宣布辭職，大學聲明未有交代她的辭職原因，外界相信與近日有抗議指大學未有表明打擊反猶太主義有關。此外，早前一直支持馬吉爾的大學董事會主席卜克（Scott Bok）隨後也宣布請辭。大學方面表示，馬吉爾會留任至大學任命臨時校長，及繼續擔任法學院終身教員。

事件的導火線是馬吉爾與哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）、麻省理工學院校長科恩布魯斯（Sally Kornbluth）在上述的聽證會上，就猶太社區批評學院未有保護猶太人學生，容許校園出現反猶太人示威等接受質詢。其中馬吉爾在議員多番追問下，仍未能明確指出校內曾有學生舉辦呼籲種族滅絕猶太人的活動，有否違反學校政策，僅表示要視乎具體情況而定。她其後承認需檢討學校政策，同時認為任何呼籲對猶太人進行種族滅絕都屬騷擾或恐嚇。

12月5日，三間大學校長於華盛頓出席眾議院教育與勞動力委員會的聽證會。(Reuters)

三位校長給出的冗長、如律師般且閃爍其辭的回答，旋即引起外界強烈反彈。日前，國會共74名議員致函要求立即解除三人的校長職務，理由是他們「完全缺乏道德清晰度，並表現出有問題的雙重標準和對猶太社區的非人化思維。」

馬吉爾在三人之中所面臨的批評則最為嚴厲，賓州民主黨州長夏皮洛（Josh Shapiro）稱其在國會的表現「極其可恥」；一位主要捐助者則表示他將取消對該校華頓商學院（Wharton School of Business）的1億美元捐款，相信這也是她被迫下台的主因之一。

馬吉爾在三人之中所面臨的批評則最為嚴厲，賓州民主黨州長夏皮洛稱其在國會的表現「極其可恥」。(Reuters)

華爾街巨頭背後策劃？

隨着以巴衝突持續，全美多間大學陷入雙方支持者的角力場所，一些學生為哈馬斯歡呼或試圖為之辯解的情況，讓不少美國人感到相當震驚。經過這場聽證會，許多人如今赫然發現精英大學的道德困惑暴露無遺。

大屠殺受害人之孫、輝瑞公司行政總裁艾伯樂（Albert Bourla）稱校長們的證詞是「美國學術界歷史上最卑鄙的時刻之一」。甚至在聽證會之前，華爾街一些最有權勢的人物如億萬富豪阿克曼（Bill Ackman）、阿波羅全球管理公司聯合創始人羅文（Marc Rowan）等，就已經為罷免馬吉爾和蓋伊發起了數周的運動。他們利用適時的公開信、在華盛頓的關係、和新聞界的長期關係，以及最有威懾力的要脅停止捐款，迫使二人不得不發表聲明以更好的回應他們的關注。

華爾街近期有針對兩位校長的抗議活動，由阿克曼（Bill Ackman）、羅文（Marc Rowan）等人發起。(Reuters)

誠然，三位大學校長被推上了一個令人痛苦的位置，在一場瞬息萬變的戰爭中，被要求對學生就以巴衝突這一棘手問題的激烈反應進行裁判。學者們試圖跨越言論自由與校園安全之間的鴻溝，憤怒的學生與憤怒的捐贈者之間的鴻溝，以及相互競爭的社會和種族正義理念之間的鴻溝，但最終發現這些鴻溝是無法跨越的。

這引發了人們對那些手握權力的億萬富翁捐贈者，對本應是學術自由堡壘的高等教育機構的影響力的批評。不過，著名倫理學者弗蘭森（Frederic Fransen）認為，捐贈者雖然擁有大量資源，但他們的影響力往往沒有表面上看起來那麼大。他說：「捐贈人希望讓他們學習成績差的子孫進入著名學府，只要他們的孫子學習成績不理想，他們就會忍氣吞聲。何況哈佛大學等學府擁有龐大的捐贈基金，可以抵禦激進捐贈者的挑戰。」

另一方面，即便猶太人本身也對捐款者的舉措意見紛紜，他們雖對這些華爾街巨頭的行動表示讚賞，惟亦擔心「這似乎符合了人們對富有的猶太人控制世界的刻板印象」。

12月7日，哈佛大學校園上空出現「哈佛恨猶太人」的橫幅。(Getty)

反猶主義怒火中燒 保守派把握時機

長年以來，共和黨人一直在攻擊國內的精英大學，他們一直努力說服美國選民，高等教育的左翼傾向不僅是錯誤的，而且是危險的。他們認為，大學及其學生越來越受到令人窒息的意識形態所束縛，包括政治正確、社會正義，還有近年的「覺醒主義（woke）」，這些意識形態不應被視為學術潮流或無害的意見表達。

共和黨的不滿，源於近年三間大學均對引起左翼憤怒的言論或行為進行了懲罰或審查，感覺他們雙重標準，如2019年哈佛大學撤銷了黑人法學教授沙利文（Ronald S. Sullivan Jr.）的教職，因有學生抗議他加入荷里活前製片人韋恩斯坦（Harvey Weinstein）的律師團隊；2021 年，麻省理工學院取消了著名地球物理學家阿博特（Dorian Abbot）的科學講座計畫，原因是他批評平權法案。

對共和黨人來說，近期反猶主義言論的興起及部份學術領袖的怯懦反應，為他們提供了一個苦尋多時的良機。他們可以藉此翻轉政治劇本，將自由主義者或其機構塑造成仇恨和不寬容的形象。

許多民主黨人也加入了攻擊批評的行列。白宮發言人譴責了三位大學校長，賓夕法尼亞州州長夏皮羅（Josh Shapiro）等其他民主黨官員也附和相關的批評觀點，並要求解僱馬吉爾。部份自由主義傾向的著名商界領袖也表示，他們沒有理解到國內高等教育到底發生了什麼事。

佛州州長德桑蒂斯最近不斷攻擊佛羅里達公立大學的多元化項目和左翼種族主義理論教學，贏得了保守派的追捧。(Getty)

從最近的種種跡象可見，以巴衝突已使得猶太教進步派與作為他們的長期盟友之一的大學割裂開來，最近幾周在多間大學校園內發生的反以色列抗議活動在更大範圍內給民主黨造成了影響，這些抗議活動讓部份著名政客和企業高層轉為反對他們一直尊崇的高等教育學府。

這甚至還分裂了#MeToo事業，舉例前Facebook高層桑德伯格（Sheryl Sandberg）質疑，為什麼致力於婦女權利的大學機構在哈馬斯襲擊者將強姦作為戰爭武器的證據出現時，卻遲遲未有發言。

圍繞反猶主義的爭議可能會進一步助長共和黨對公立大學的資助和限制，尤其是在共和黨主導州議會的地方。共和黨總統候選人之一、佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）不斷攻擊佛羅里達公立大學的多元化項目和左翼種族主義理論教學，贏得了保守派的追捧。

鑑於明年美國大選，相信圍繞常春藤聯盟、華爾街及共和黨之間的角力，會進一步隨着以巴衝突持續而有所加劇，作為知識堡壘的一眾美國大學或迎來風高浪急的艱難時刻。