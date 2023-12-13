周海媚去世｜這些巨星都患有紅斑狼瘡　Lady Gaga痛苦到取消演出

有「最美周芷若」之稱的明星周海媚，生前飽受「紅斑性狼瘡」（SLE）所困，11日不敵病魔辭世，享年57歲。



事實上，演藝圈許多大咖也都患有此疾病，Lady Gaga過去曾因症狀發作呼吸困難，不得不取消個人演唱會。

影歌雙棲美國小天后Selena Gomez也曾因症狀復發腎臟受損，靠好友捐腎才保住一命。

Lady Gaga阿姨因此病19歲離世 Selena Gomez獲Francia Raisa捐腎才保住一命（點圖看看患紅斑狼瘡巨星有哪些）：

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《health》、《healthline》報導，「紅斑性狼瘡」是一種自體免疫疾病，早期症狀包括疲勞、發燒、皮疹等，嚴重症狀則有腎臟發炎、癲癇發作等，由於容易被誤診，患者從發現症狀到得到正確診斷平均約需6年。

根據約翰霍普金斯大學（JHU）紅斑性狼瘡中心，美國約每2千人就有1人患病，90%是女性，而病友也不乏演藝圈名人。

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Selena Gomez

30歲的Selena Gomez 2014年曾淡出演藝圈一段時間，她當時透露自己被診斷出紅斑性狼瘡，還為此接受化療（可控制發炎），驚恐表示：「我很有可能中風。」

2017年，她又因症狀復發導致腎臟受損，靠好友Francia Raisa捐腎才保住一命，至今仍得服用藥物控制病情。

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Lady Gaga

以搞怪作風爆紅的Lady Gaga，2010年聲勢如日中天時，曾在脫口秀中承認自己罹患紅斑性狼瘡。

當時她表示，自己曾出現呼吸困難、視線模糊、過度疲勞等症狀，還因此取消演唱會，而自己的親阿姨就因此病19歲芳齡就離世。

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Nick Cannon

43歲美國演員、電視名人Nick Cannon 2012年1月因腎衰竭和肺部血栓住院，後來診斷出患有紅斑性狼瘡腎炎。

此後他積極參與美國狼瘡基金會「Walk to End Lupus Now」活動，為疾病發聲，並呼籲以飲食和其他預防措施。

另外，曾奪下葛萊美獎（Grammy Award）的美國女歌手與演員Toni Braxton、綽號「Rock」的MLB名人堂球星Tim Raines也都曾患病。

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