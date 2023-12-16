門檻提高「移加」頭痕　加拿大生活成本飆升移民被迫「走人」

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）本月7日宣布，當地留學生提交的財力證明金額門檻，明年起會上調超過一倍。當局指上調金額是為確保留學生在加拿大的生活做好經濟準備。加拿大移民、難民及公民部（IRCC）表示，原有財力要求跟不上加拿大的生活成本，學生抵加後才發現資金不足以應付其生活水平。



近年，加拿大的通脹和生活成本上升的問題越見明顯，部份移民因難以負擔日常開支，最終選擇放棄「移民夢」離開當地。



目前，加拿大國際留學生申請學習許可證時，除了繳交首年學費外，還需證明有1萬加元（約5.75萬港元）可支付生活費。渥太華政府自2000年代初以來，一直將金額門檻維持於1萬加元。但由明年1月1日起，相關許可證申請人的生活費要求會上調至20,635加元（約11.9萬港元）。

事實上，隨着通脹和住屋成本上升的影響。收入無法負擔生活開支的情況越來越常見。路透社早前報導指，有來自香港的移民在多倫多做3份兼職工作，賺取安大略省（Ontario）的最低工資、即每小時16.55加元（約95港元），並以月租650加元（約3,734港元）的價錢在士嘉堡（Scarborough）租住一個一房的地下室單位，租金佔她每月實得工資約30%。她說：「我從來沒想過，住在西方國家，你只能租得起地下室的單位。」

加拿大移民部長米勒（Marc Miller）本月7日宣布，當地留學生提交的財力證明金額門檻，明年起會上調超過一倍。(Reuters)

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時薪最少34加元才能負擔

今年7月，加拿大政策選擇中心（Canadian Centre for Policy Alternatives）的一項研究結果已表明，居住在多倫多的居民需要每小時賺取 40 加元，才能買得起一套兩房單位，並且還有餘錢支付食品和水電費。 如果是一房單位，他們的時薪則需要接近 34 加元。 報告發現，多倫多不斷攀升的住房成本已經抵消了近期最低工資上漲所帶來的收益。

據租房網（lental.ca）最近對每月房源的分析數據，多倫多一房單位的平均月租為2,500加元（約14,573港元），兩房單位的平均月租為3,301加元（約19,243港元）。

加拿大政策選擇中心的報告認為，房租飆升不應 「簡單地解釋為供需問題」。該研究將高成本歸因於3個因素，包括工資壓低政策、租賃住房供應量低，以及租賃市場監管重利潤輕住房保障。

加拿大的住屋成本近年越來越高，圖為渥太華一住宅。（Getty）

多倫多還不是最貴的城市？

多倫多的租金成本頗高，一人單身公寓（bachelor-style apartment，即沒有房間）租金約1,306加元（約7,620港元）、一房單位為了1,527加元（約8,910港元）、兩房單位為1,779加元（約10,381港元）、三房單位為2,018加元（約11,775港元）。住房的其他成本包括電力和通訊服務，這些一般不包括在租金中。所有這些加起來，一個人單身公寓的住房成本約為每月1,636 加元（約9,547港元）。

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交通方面的開支則介乎156至442加元（約910至2,579港元），視乎是乘坐公共交通工具還是駕駛汽車。說到飲食開支方面，根據多倫多 2022 年 「營養菜籃子 」（Nutritious Food Basket）計劃，一個四口之家（兩個大人和兩個孩子）每月在本市購買食品的平均成本為 1,141 加元（約6,658港元）。這還未計算外出用膳的額外開支。因此，從這些生活成本開支來看，拿最低工資在當地的確難以應付。

然而，若論生活成本開支方面，多倫多（4,813加元/約28,063港元）還只是僅次於溫哥華（5,119加元/29,848港元）的全國第二高城市；生活成本逾4,500加元（約26,249港元）的城市，則有卡加利（Calgary）的4,684加元（約27,324港元）和渥太華（Ottawa）的4,515加元。相對低廉的城市則有，魁北克市（Quebec City）的3,342加元（約19,495港元）、蒙特利爾（Montréal）的3,388加元（約19,763港元）等幾個東北部城市。

加拿大的通脹和生活成本上升，使得部分移民不得不離開當地。（Getty）

數以萬計移民夢碎

縱然加拿大得益於大量的國際移民湧入，令該國史上首次1年錄得逾100萬的人口增長。惟面對上述的高通脹率、高生活成本昂及租房供不應求，近年有部份當地移民寧願選擇放棄定居。加拿大統計局（Statistics Canada）指，今年上半年約有4.2萬人離開加國，去年離開人數為93,818人，2021年則為85,927人。

移民權益倡議組織加拿大公民研究所（Institute for Canadian Citizenship）最近的報告顯示，2019年離開加拿大的移民比例創下20年來新高後，數字在新冠肺炎疫情封城期間下降，但統計局最新數據顯示人數近年再次逐步提升。雖然4.2萬人離開只佔今年上半年移入人口26.3萬人的一小部分，但移出人數持續增加亦讓外界關注。