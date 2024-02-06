香港紅十字會醫護義工赴加沙救援：醫院如難民營、炮彈最近150米

以色列與哈馬斯的武裝衝突已維持4個月，造成至少2.8萬人死亡。香港紅十字會醫護義工歐耀佳醫生，早前隨紅十字國際委員會到加沙地帶南部拉法市的歐洲加沙醫院提供6星期緊急醫療支援，親身見證衝突下平民的困境。



本身是退休外科醫生的歐耀佳表示，每批紅十字會人員會在加沙逗留約4至6星期，每次會派出十多名不同專業的醫護人員，平均處理70至80名病人，主要處理骨折、傷口護理等非緊急後援工作。他坦言：「我雖然已參與過25次救援，包括8次戰區工作，惟今次的感受最深刻和震撼，因大部分傷者都是老弱婦孺，是最脆弱的群體，由於走避不及最易受傷。」

他指出，當地傷者大多在深夜和凌晨時分送院，不少是來自北部地區的病人，因醫院被炸毀而要南下接受治療，亦有不少病人家屬來到醫院避難。因此，醫院內的病房、走廊以至醫院外的小徑都有人紮營，形容醫院如像難民營。

歐耀佳親身接觸過數個令人印象最深的個案，包括有在戰火中有年幼兄弟失去父母、有老婦人逾3成皮膚被燒傷，還有一位32歲的婦女，丈夫已過身，三個兒子中有兩人已被送至埃及，只餘下一個4歲兒子留在身邊。他表示：「這位傷者因戰事期間房屋倒塌，以致脊骨斷裂半身不遂，超過一個月時間未有處理，故生了一個巨大的肉瘡，需更長時間處理傷患。」

紅十字會表示，加沙地帶衝突令當地逾7成半人口被迫離開家園，現時當地只有不足3成醫院能正常運作，200多萬人更面臨食水、醫療用品及燃料短缺，急需人道支援。紅十字國際委員會呼籲各方遵守國際人道法規定的義務，保護平民、人道救援人員以及醫療設施。

爆炸聲如「Morning call」

歐耀佳又指，紅十字國際委員會一直與衝突雙方溝通，確保醫院範圍不會受戰事影響，故當地人及醫護人員皆視醫院為安全、庇護的地方。其中，許多傷者是由北部轉介前來，其家人會選擇在醫院居住，另有境內流徙人士（Internally Displaced Person）因醫院有紅十字國際委員會感到安心而留下來。

現時，當地醫院面對的最大困難是醫療物資短缺。他舉例指有3架貨櫃車的物資由他抵步的第一天便表示將會運送，惟直至他走的一天也未見到。他說：「缺乏的主要是繃帶、紗布等敷料，還有藥物及外支架等醫療物資。這段時間他和醫護人員們在使用物資上十分小心，例如繃帶有剩餘也會剪開分2次使用。」

雖然醫院不屬戰爭區域，但醫院附近的地方有被劃入戰爭區域，故工作期間仍會不時聽到槍聲、爆炸聲。他透露：「當地每天約清晨4、5時、大家警惕性最低時便會不時聽到爆炸聲，我們也笑言爆炸聲就像每日的『Morning call』，有一次甚至有炮彈落在醫院150米外的範圍。」

多數人仍希望留下重建家園

身在當地6周，歐耀佳接觸過不少受戰火波及的當地人，他說：「當地人普遍感到十分無奈和無助，不知戰爭什麼時候完結，戰爭完結時是否可以再次重遇家人。」他又指，即使有傷者獲批到海外其他地方醫治，也一直未能實行，無奈繼續滯留原地。

他補充：「雖然他們大多對前路感到徬徨，約有一兩成病人表示希望離開當地前往其他國家，主要是利用醫療原因，但大多數人都是希望留下來重建家園。」

最令他印象深刻的是，當地人對宗教的信任及家庭倫理的關係至深。他哽咽憶述：「每個來到醫院的傷者從不會孤身一人，身邊都有親友、其他人照顧，其中有一個青年男子每日都會到醫院照顧其中一家人，這種鄰里互助、戰爭中的溫情讓人十分感動。」

歐耀佳(左)表示，今次炮火的規模和戰爭影響較以往的衝突都來得嚴重，傷者除了現時承受傷痛，未來的復康過程也是漫漫長路。(羅保熙攝)

冀港人給予戰亂地方關懷及支援

自衝突爆發以來，紅十字國際委員會、巴勒斯坦紅新月會和以色列紅大衞盾會向加沙地帶提供燃料、電源、食水及醫療物資，並向流離失所人士派發毛氈、防水帆布、衞生用品和現金援助。紅十字國際委員會提到，該會外科醫生於當地治療全身灼傷的幼兒，重申平民絕不應成為襲擊目標，不應被挾持，並應得到人道及醫療援助。

香港紅十字會亦已向紅十字國際委員會撥款160萬港元，協助受影響人士，並因應當地情況及人道需求作下一步計劃，亦繼續接受市民就「以色列及加沙地帶人道救援」作指定捐款，呼籲大眾持續關注今次危機。

歐耀佳指，自己一直堅持救援工作，是有一個宗旨，冀用自己的知識、經驗，協助一些在困境的朋友，「可以做幾多就幫人幾多」，不是每個人也有家人支持冒險，他很感恩自己有經驗、能力及機會可以繼續做救援工作。

他重申：「今次炮火的規模和戰爭影響較以往的衝突都來得嚴重，傷者除了現時承受傷痛，未來的復康過程也是漫漫長路。救援行動以及世界的關注，對當地人民來說都相當重要。」他補充，許多傷者均十分感激醫護義工的工作，他期望香港市民能關注國際社會的問題，為發生戰亂的地方給予關懷和支援。