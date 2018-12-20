美聯儲局主席鮑威爾表明保持縮表步伐　強調議息結果不受政治影響

美國聯儲局周三（19日）一同市場預期宣布加息至2.5%後，主席鮑威爾（Jerome Powell）隨後見記者，他表示聯儲局按當前步伐縮表，導致美股三大指數一度倒跌，道指曾急挫500點，納指亦跌破6700點。

鮑威爾在記者會表示，美國經濟已經在過去一年強勁增長，但自9月聯邦公開市場委員會議息以來，市場出現一股「交叉氣流」。海外經濟增長遲滯和金融市場波動，令經濟出現趨弱迹象。他透露委員會認為2019年的美國經濟將表現不俗，因此可能符合2019年加息兩次的預測。不過他指出，委員會認為未來經濟溫和增長，但全球經濟表現疲軟將影響GDP預期。

另外對於未來加息速度和幅度，鮑威爾指，政策行動將受到未來數據的指引，因此有關目標並非可以提前決定，而且充滿大量不穗定因素。他又特別指出，政治不會影響決定加息決定，強調沒有人可以阻止聯儲局官員做他們認為正確的事，令聯儲局保持獨立運作。

關於縮表問題，鮑威爾認為有關情況是平穩進行，並堅持循序漸進，又強調聯儲局將繼續使用利率作為積極的工具。他提到通脹情況，表明委員會不希望通脹低於目標，但聯儲局提出的2%通脹仍未實現。

此外，鮑威爾說不希望大幅調整銀行業的資本水平，以及留意英國脫歐、意大利與歐盟之間的預算談判等關鍵性風險。

（綜合報道）