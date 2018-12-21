美股跌勢持續　投資者憂慮美國政府停擺　道指曾急挫600點

撰文：張子傑
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美國周四（20日）表現持續頹勢，市場擔心聯邦政府可能因資金不足而在周五（21日）開始停止運作，導致三大指數均跌超過1%。
美股經歷周三（19日）公布加息，以及聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示對未來經濟環境充滿不明朗因素，導致以跌勢收市後，周四繼續向下。
道指收市跌464.06點，報22859.60點，跌幅1.99%，創2017年10月以來收市新低。
標普500指數收市報2467.41點，跌39.55點，跌幅1.58%，是2017年9月以來收市新低。
納斯達克綜合指數下挫1.63%，報6528.41點，跌108.42點，創下2017年10月以來收市新低，並比8月底的收市歷史高位回落19.5%。
科技股方面，曾於周三大跌7%的Facebook逆市微升0.12%，蘋果、Netflix、亞馬遜分別下跌超過2%，Tesla跌逾5%，Twitter更大跌超過11%。
另外商品市場同樣錄得跌幅，紐約2月原油期貨價收市跌2.29美元，每桶報45.88美元，跌幅4.75%。英國布蘭特2月原油期貨收市報每桶54.35美美，跌2.89美元，跌幅5.05%。
（綜合報道）