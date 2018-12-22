貿易戰與美政府停擺憂慮　美股重挫　道指跌414點納指陷熊市

美股周五（21日）迎來一連3個交易日的重挫，主因貿易戰與美國政府可能停擺的憂慮，打擊投資者信心。 紐約聯儲行長威廉斯（John Williams）開腔安撫市場稱，如經濟增長放緩，儲局2019年或會重新評估加息政策。他的說話雖一度刺激股市走高，升394點，但投資者視此為「逃走」的機會。美國總統特朗普與白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）的言論，也是導致道指倒跌原因之一，最終急挫逾400點收市。

威廉斯言論提振市場情緒的效力短暫，因為特朗普威脅道，如國會不通過美墨邊境建牆撥款，聯邦政府關門將持續「非常長時間」。建牆撥款是導致國會未能盡快通過臨時撥款法案的原因之一。

參議院周三（19日）晚本以口頭表決通過臨時預算法案，暫擱築牆費項目，讓聯邦政府維持運作到2019年2月8日。外界本預期法案周四（20日）在眾議院投票後，便會送交特朗普簽署生效，以免政府周六（21日）在經費用罄後，需在午夜關閉。惟特朗普周四突然表示，不會簽署不含建牆費的法案。

眾議院議長瑞安（Paul Ryan）與其他共和黨議員為化解危機，周四下午與特朗普會面後，將50億美元築牆費項目納入臨時撥款法案。法案當晚在眾院通過，周六交參院表決。民主黨人全部反對建牆，共和黨人在參院只有51席的些微優勢，而法案需60票支持，因此這個版本的法案幾乎肯定無法在參議院「過關」。民主黨兩周後就正式取回眾議院控制權，撥款法案通過或面對更大阻力。

美國白宮經濟顧問納瓦羅稱，中國須在經濟、貿易及產業政策進行深切改革，否則中美或無法在90天內達成貿易協議。圖為納瓦羅12月10日在白宮接受電視訪問。（路透社）

納瓦羅施壓 要中國「深切改革」

白宮經濟顧問納瓦羅的悲觀言論亦讓投資者持對中美貿易戰的前景憂慮進一步加深。《日本經濟新聞》周五刊出納瓦羅的訪問，他說除非中國能同意進行深切的經濟、貿易及產業改革，美國及中國或無法在90天「休戰期」內達成貿易協議。

道指一度飆升394點，其後以下跌414.23點收市，跌幅1.81%，收市報22445.37；標普500指數跌50.84點或2.06%，收報2416.58點；納指跌195.41點或2.99%，收報6333.00點。

納指正式跌入熊市區域，道指錄得2008年金融危機以來的最大單周跌幅。周內道指與標普500指數累計下跌約7%，納指下跌8.4%。標普500指數已自近期新高跌近18%，接近跌入熊市。

（綜合報道）