美股經歷過山車　收市前大幅反彈

美國股市經過周三（26日）大升市後，周四（27日）表現回落，直到臨收市前一小時發力，最終三大指數繼續以升勢收市。

美股集體經歷2009年3月以來的單日最大升幅百分比後，周四開市時大插水，道指一度跌500點，將上個交易日的千點升幅減半，三大指數都錄得超過2%跌幅。

到了當地時間下午近2時，股市跌幅擴大，道指最多跌611點，標普500指數跌近3%，跌穿2400點關口；納指更跌3.3%，油價亦出現跌市。

但到臨收市前50分鐘，美股止跌回升直到收市。最終道指收市報23138.83點，升260.37點，升幅1.14%。

標普500指數收市升21.13點，報2488.83點，升幅0.86%，亦是2010年以來最大單日反彈。

納斯達克指數收市升0.38%，報6579.49點，升幅0.38%。

個別股價方面，科技股亦出現反彈，Netflix、Google母公司Alphabet及Facebook收市分別升0.25%至0.75%，亞馬遜和蘋果則跌超過0.6%。而Tesla更曾跌7.2%，最終收市時跌3%。

另外在商品市場同樣動盪，紐約原油曾跌4%，跌破46和45美元關口，觸及每桶44.38美元。最終2月原油期貨價收市報每桶44.61美元，下跌1.61美元，跌幅3.48%。而倫敦布蘭特2月原油期貨收市跌4.24%，跌2.31美元，每桶報52.16美元。

（綜合報道）