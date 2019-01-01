美股2018年最後交易日出現波動　創2008年以來最大年度跌幅

美股在周一（12月31日）踏入2018年最後一個交易日，仍然持續波動。三大指數雖然在收市前夕上升，整體表現仍創10年來最差年度表現，道指和標普創1931年以來最差12月表現，全球股市指數亦創2008年以來最大年度跌幅。

美股三大指數周一開市時曾經高開，但其後由升轉跌，納指更創8月以來首次連續四天升市。

標普500指數收市升21.11點，報2506.85點，上升0.85%。

道指收市報23327.46點，升265.06點，升幅1.15%。

納斯達克指數收市升50.76點，上升0.77%，報6635.28點。

反映市場恐慌情緒的VIX指數下跌超過7%，逼近26，比上周高位35明顯下滑，但仍比2018年初的11.4為高。

總結美股三大指數表現，在12月，標普500指數累積下跌9.18%，道指累積下挫8.66%，同樣創下1931年經濟大蕭條以來的12月百分比跌幅，亦是2009年2月以來最大單月百分比跌幅。而納指累積下跌9.48%亦創下2008年11月以來最大單月跌幅百分比。

在2018年第四季度方面，標普累積下跌13.97%，道指的累積跌幅為11.83%，同樣創2011年第三季度以來最大季度跌幅百分比。納指累積下跌9.48%，創2008年第四季度以來最大季度跌幅百分比。

而在2018全年表現方面，標普累積下跌6.24%，道指累積下跌5.63%，納指累積下跌3.88%，全都創下2008年以來最大年度跌幅百分比。納指中止連續六年上升走勢，標普和道指則三年來首次出現年度下跌。美國財經頻道CNBC統計，2018年亦是標普史上首次在前三個季度上漲後，最終錄得年度轉跌。

（綜合報道）