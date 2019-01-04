美股三大指數收市齊跌　蘋果股價下挫近一成

美國周四（3日）股市表現受到蘋果公司發出盈利警報和製造業數據欠佳等消息影響，三大指數收市跌超過2%，蘋果公司的股價更曾下跌10%。

標普500指數收市報2447.89點，跌62.14點，跌幅2.48%。

道指收市跌660.02點，跌幅2.83%，報22686.22點。

納斯達克指數收市錄得3.04%跌幅，報6463.50點，跌202.43點。

蘋果公司周三（2日）公布下調第一季度業績，繼在周三收市後交易時段錄得股價下跌後，周四開市表現持續不濟，股價一度跌破142.10美元，創近一年半新低，跌幅更超過一成。其市值更縮至750.18億美元，被Google母公司Alphabet超越。最終蘋果公司收市跌9.96%，報142.19美元，跌15.73美元。

另外美國12月製造業指數報54.1，創2008年10月以來最大跌幅，和2016年11月以來新低。其中新訂單指數為51.1，是2014年1月以來最大跌幅，以及2016年8月以來新低。結果同樣拖累市況。

在商品市場方面，投資者關注OPEC可油減產問題，美國油價連續四日上漲。紐約2月原油期貨價收市升0.55美元，升幅1.18%，每桶報47.09美元。倫敦布蘭特3月原油期貨收市升1.04美元，每桶報55.95美元，升幅1.89%。

紐約商品交易所2月黃金期貨連升兩個交易日，收市每盎司報1294.80美元，升0.8%，創下2018年6月中期以來收市新高。

（綜合報道）