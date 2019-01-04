【中美貿易戰】美國經濟受挫　特朗普或投降　棄徵稅求協議

向中國商品徵收關稅，拖垮中國經濟，迫使北京讓步向華府妥協。這是美國總統特朗普對於中美貿易戰的如意算盤。 貿易戰確實對中國經濟造成打擊，但亦為美國投資市場持續帶來動盪：股市連坐數月「過山車」，蘋果iPhone在中國的銷量未如理期，製造業數據創兩年低位。可見現實不似預期。 事實上，特朗普早前已開始放軟態度，放棄對徵收關稅的堅持，改為希望與中方達成貿易協議。白宮官員下周一（7日）將訪華進行貿易談判，屆時或會為市場提供更多啟示。

中國經濟受挫 美國「捨身撞擊」

受貿易戰影響，中國經濟開始顯得疲弱。財新製造業經營活動指數（PMI）12月錄得49.7，比起11月時的50.2下跌0.5，失守50關口，反映製造業收縮。一份對於中國製造業的私人調查結果亦指，行業在12月時錄得19個月來首次收縮。

美國亦難以在貿易戰中獨善其身。蘋果iPhone在中國的銷量於11月大跌，公司周三（2日）更罕有地發出盈利警報，將第一季預期收益從890億至930億美元（約6942億至7254億港元）下調至840億美元（約6552億港元）。公司將表現欠佳歸咎於中國經濟減弱，以及iPhone收益遜預期。

美國供應管理協會（ISM）周四（3日）公布的12月製造業指數再次為市場投下重磅炸彈。12月的指數報54.1，雖然仍處於增長水平，但其中訂單指數從11月的62.1大跌至51.1，錄得2016年8月以來新低。有經濟學者指，在近35年來，僅錄得兩次如此大的跌幅，分別是2001年10月跌5.4點，和2008年10月跌9點。

中美貿易戰：美國總統特朗普和中國國家主席習近平12月會面，雙方同意停止互徵新關稅，爭取在90日內達成協議。（路透社）

雙輸局面成談判誘因 特朗普態度軟化

隨貿易戰推進，影響亦逐漸浮現，雙方開始感到「肉痛」之際，也是重回談判桌之時。花旗集團（Citigroup）全球經濟學家羅哈斯（Cesar Rojas）指，現時中美兩國有機會達成協議，但不能保證最終能成事：「雙方達成協議的機會之窗現正打開。中國經濟增長放緩，兩國股票市場下跌，這些因素都造就出機會。」

羅哈斯認為，美國經濟仍然強勁，因此在談判中佔優勢，但隨中國經濟步向穩定，美國經濟增長在今年稍後時間轉弱之際，優勢就會轉移到北京身上。他猜測，有可能在3月1日限期屆滿時，雙方亦不會加徵關稅，但停滯不前的不穩定局面已經為經濟造成影響。

Strategas Research政策研究主管克利夫頓（Dan Clifton）亦提到，特朗普近期態度也有所改變：「我相信在11月1日，總統的取態已改為尋求貿易協議。這不是隱晦的改變，反是十分直接。他以往一直在談關稅，但突然之間就說要磋商一份好的協議。」

中美貿易戰：有經濟策略師認為，習近平的國家主席之位並無期限，中國有本錢打長久的經濟戰，反觀特朗普需在任期屆滿前爭取政績力求連任，因而處於劣勢。（路透社）

白宮：政策收效 迫使中國重返談判桌

在華府的角度而言，能夠迫使中國重返談判桌已是貿易政策成功的第一步。

白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）周四接受訪問時坦言，繼蘋果之後，其他美國企業或將陸續受中國經濟放緩拖累，但好消息是這已對中國施加壓力，使他們來到談判桌磋商協議。他形容，中國經濟現正出現問題，反映華府政策有效，迫使北京重返談判桌。

美國副貿易代表格里什（Jeffrey Gerrish）下周一至周二（7日至8日）率領美方工作組訪華，為中美12月初達成90天貿易戰休戰協議以來雙方首場面對面的貿易會談。不過外界對雙方能否達成協議仍存疑， 景順（Invesco）首席環球市場策略師胡珀（Kristina Hooper）猜測，由於特朗普要考慮到施政對競選連任的影響，而習近平並無後顧之憂，很有可能最終中方只會着眼解決現時糾紛，不會作重要讓步，而美國則會在經濟受到重創的情況下「投降」。

（CNBC／美國有線新聞網絡）