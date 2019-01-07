美商務部長羅斯：中美有非常大機會達成和解

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在中美恢復談判之際，接受美國財經新聞台CNBC訪問。羅斯周一（7日）表示，美國及中國看來能在迫切的貿易議題上達成好的協議，惟結構性貿易議題以及執行方面需更努力推進。 他說，北京政府將協助決定，全球兩大經濟體在貿易方面的分歧能否通過談判解決。

羅斯表示：「我想我們有非常大機會取得一個中國能接受、我們也能接受，而且針對所有關鍵議題的、合理的和解（方案）。對我來說這些是迫切的貿易議題。它們應是最容易解決的。」

中美貿易磨擦持續超過9個月，雙方經過多輪談判磋商仍未能達成最終協議。中美兩國代表團於周一至周二（7日至8日）舉行副部長級別的經貿磋商，是繼兩國元首2018年12月達成90日停戰協議後的首次會談。

美國要求中國處理貿易不平衡、市場准入的問題，以及對資識產權有更多保護。暫時還未清楚北京政府會否同意。

中國外交部發言人陸慷周一回應記者提問時，重提上周已說過，中美雙方在1月4日舉行的副部長級通話中都表示，將共同努力落實好兩國元首於2018年12月1日在阿根廷會晤達成的重要共識，就中美經貿問題進行積極和建設性的對話。

（路透社／CNBC）