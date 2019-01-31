美國聯儲局維持利率不變　未來決策保持耐性

美國聯邦儲備局周三（30日）宣布議息結果，維持聯邦基金利率在2.25厘至2.50厘不變，一如市場預期。

聯儲局在聲明中指，全球經濟和金融發展下，加上通脹壓力溫和，儲局將抱有耐性，決定未來調整聯邦基金利率。

儲局亦指，會撤銷進一步逐步加息的指引，並撤銷關於風險平衡的清晰表述。維持每個月500億美元的縮表速度不變，準備在必要時調整資產負債表的規模和構成。在利率政策上，將繼續採用現行下限管理方法，並重申聯邦基金利率目標乃主要的政策工具。

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）之後召開記者會。他表示首要目標是實現經濟擴張和就業，美國經濟表現不錯，希望維持現狀。預計美國經濟2019年將穩固增長，而歐洲等地經濟將放緩。他指，下一次利率行動將完全取決於數據，而美國通脹將是一個重要的考慮因素。

聯儲局在2018年加息四次，預計在2019年亦會加息兩次。

公布鴿派政策聲明之後，美股表現向好。道指升400點，其中波音和蘋果升幅較大。標普500指數升幅擴大至1.4%，納指升幅擴大至1.84%。

波音升約7%，蘋果升約6%，AMD升逾16%。其他科技股普遍上漲，亞馬遜升超過4%，Facebook升3.4%。

（綜合報道）