OPEC傳擬永久結盟10非油組國家　包括俄羅斯

沙特阿拉伯以及一批石油輸出國組織（OPEC，油組）成員國傳嘗試跟以俄羅斯為首的10個產油國加強結盟，繼續協調供應多3年。 《華爾街日報》周三（6日）報道，油組秘書長巴爾金都（Mohammad Barkindo）以及一些海灣國家石油部長一直尋求將這聯盟永久化。俄羅斯曾在2018年12月初曾拒絕這提議。

該報引述一名油組官員稱，石油價格有可能再次下挫，成為推動成員國同意達成一些協議的原因。官員指多國繼續合作將可支持石油市場，因為人們知道OPEC+的補底功能就緒。

一些油組國家如沙特阿拉伯及阿聯酋在嘗試跟包括俄羅斯在內的非油組產油國繼續結盟，將彼此的關係延長多數年。部分國家會在2月於奧地利維也納開會時，就有關提案辯論。

油組另一主要產油國伊朗反對這建議。該國擔心沙特政府及俄羅斯政府會主宰組織決策。該報報道，阿爾及利亞、安哥拉、伊拉克及尼日利亞都反對此事，理由與伊朗一樣。

這個名為OPEC+的聯盟2016年達成歷史性協議，同意減產以圖結束油價繼續走低之勢。合計20多產油國2018年解除限產令，但在油價連跌3個月後，再度同意在12月減產。

俄羅斯能源部沒回應媒體查詢。油組發言人亦暫時未回覆媒體查詢。

（華爾街日報／CNBC）