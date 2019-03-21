鮑威爾：儲局將保持耐性　未有跡象顯示需要減息

美國聯邦儲備局周三（20日）宣布維持利率不變，符合市場預期。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，目前首要目標是實現經濟持續擴張和就業穩定，預計2019年經濟增速穩健，但英國脫歐和貿易談判構成風險，儲局將保持耐性，暫時未有需要作出政策調整。

鮑威爾強調，對美國經濟前景仍然樂觀，失業率仍然維持於低位，收入正在增長，針對消費者和企業的調查亦反映對市場仍有信心。

儲局官員預計未來經濟增長為2.1%，比起白宮官員的預測少一個百分點，相等於約2000億美元；白宮官員認為2017年底通過的減稅方案將繼續刺激經濟。被問到儲局和白宮兩者對經濟增長幅度有分歧，鮑威爾未有正面回應，僅指未有研究白宮的預測，不作評論。

鮑威爾說，現時的經濟數據未反映儲局有需要開始減息，要保持耐性，維持觀望狀態，認為最近美國經濟增長遇到阻礙只是暫時。

消費者信心已恢復

他指出，12月零售銷售大幅下滑，1月輕微反彈，美國工廠產量放緩，2018年房屋建築和銷售亦下降，但目前消費者支出反彈的條件已經齊備，聯邦政府經歷35日停擺後，消費者信心已恢復，工資穩步上升，就業市場健康。

鮑威爾承認，聯邦債務增加是重要問題，但不需要急切處理。總統特朗普早前公布預算案，令美國將會連續四年錄得1萬億美元的赤字，加重債務負擔。由於債務息率低，投資者仍然願意向美國政府撥出貸款，問題並非緊迫。惟鮑威爾亦指，有關問題最終亦需要處理。

（綜合報道）