美國際貿易委員會報告：USMCA可輕微促進美經濟

美國國際貿易委員會（ITC）周四（18日）在一份備受關注的分析中指出，「新版北美自由貿易協定」可望輕微提振美國經濟，尤其是汽車零件製造，但可能會影響汽車生產線以及消費者在買車方面的選擇。 整體報告內容比經濟學家先前預估更樂觀。美國白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）表示對於報告結果感驚喜，他認為報告的估計更接近他認為USMCA做到得的事：「這是通過USMCA的一個非常強而有力的論點。」

ITC報告是促使美國國會考慮批准美國—墨西哥—加拿大協定（USMCA）的關鍵一步。美國總統特朗普、墨西哥與加拿大領袖2018年簽署美墨加貿易協定，取代已有25年歷史的北美自由貿易協定（NAFTA）。

報告預測在新協定全面實施6年後，美國年度實質國內生產總值（GDP）可比實施北美自由貿易協定時增加0.35%或685億美元，還可增加17.6萬個工作機會並提高美國出口。

這份協定在國會的成敗可能取決於其對美國汽車業的影響。美汽車業職位因NAFTA而逐漸流失到墨西哥，而USMCA有更嚴格的「區域內製造率規則」（regional content rules），包括要求汽車價值中源自北美比率從目前的62.5%提升至75%，而且40%至45%需在美加高薪資地區製造。

該報告指出，汽車業的零件與引擎生產將增加3萬個職位，但美國汽車組裝工作則會減少。美國汽車售價會提高達1.6%，導致每年銷售下跌14萬輛，或2017年銷售量的1.25%左右。

（綜合報道）