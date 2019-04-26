美日財長會談　華府要求貿易談判加入匯率問題

日美兩國財金官員周四（25日）於華盛頓舉行會談，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）在會上提出有意將禁止故意引導貨幣貶值的「匯率條款」，正式要求在貿易談判框架下磋商匯率問題，但遭到日本財相麻生太郎反對。惟即使雙方在該問題未能達成共識，亦同意繼續磋商。 另外日本經濟再生擔當相茂木敏充亦與美國首席貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）會面，希望爭取盡早就農產品及汽車等關稅談判達成共識。

日美財金官員計劃在當地時間周五（26日）下午舉行的兩國首腦會談前報告成果，其中美國總統特朗普（Donald Trump）一直主張削減貿易逆差，因此對於與進出口動向有關匯率問題非常關注，他或可能在峰會上要求日本作出讓步。

共同社引述麻生太郎的消息人士指，這是美國首次在正式會談上，就對日貿易談判提出匯率問題。匯率條款在北美自由貿易協定（NAFTA）修改後的新協定中有先例，但日本在17份已參與和生效的貿易協定中加入有關條款。

匯率條款是指在緊急情況下，對外匯作出干預，並令日本央行的貨幣政策形成制約，日本希望避免在具有法律約束力的協定中列明該條款。麻生太郎在會上表示，難以贊成將貿易政策與匯率問題掛鉤討論。

茂木敏充則預計，日美首腦峰會出現巨大分歧的機會不高。消息指美國不會將限制汽車進口數量搬到談判桌，雙方亦就下調或撤銷關稅幅度到美國退出跨太平洋夥伴關係協定（TPP）前的水平為底線意見一致。

（共同社）