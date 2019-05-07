【中美貿易戰】特朗普一句說話　令股市「五窮六絕七翻身」？

美國總統特朗普一句話引發千層浪。繼昨日周一（6日）中國股市大瀉後，日本令和年首日開市就下挫。截至周二（7日）下午3時，日經平均指數已下跌335.01點，跌幅1.51%。 還記得股市有句格言叫Sell in May，意味「5月就會跌市」，因特朗普的關係，這都市傳說在2019年得以應驗。

日經指數開市就向下，令和年首日就下跌固然不幸，但這都是因特朗普而起。（Getty Images）

香港有類似的「五窮六絕七翻身」

所謂「Sell in May」，全句是「Sell in May and go away」，即呼籲在5月應出售股票並離開，因為5月是跌市之日。

香港也有類似的都市傳說，稱為「五窮六絕七翻身」。這句或許在今時今日已很少聽見，原因這是緣自上世紀80年代，多年5至6月連續跌市觀察得出的現象。因這現象今天不常見（或不準確），所以傳說已不復存在，但今年是個例外：2019年5月剛踏入第二個星期，全球股市迎來了第一度下挫。

特朗普一句足令全球股市動盪

這下挫的原因不是因為周期還是企業結業潮，而是因為特朗普的一句話。特朗普周日（5日）在Twitter上發言，稱要在周五（10日）向中國進口2000億美元貨品，由原本的10%關稅提升至25%。中國股市周一應聲下跌，上海綜合指數收2906.46點，跌171.87點或5.58%，重落2月水平。

在貿易戰陰霾下，亞洲、歐洲以至美國股市亦不能倖免。美國道瓊斯工業平均指數一度重挫471點，但後期跌幅收窄。投資者仍然希望中美能達成協議，僅以小跌66.47或0.25%收市；納指及標普500指數亦只跌0.5%。

不過日本並沒有那麼幸運，日本在十日連續假期後周二開市。作為令和開市首日股價一度急挫，截至下午3時，日經平均指數下跌335.01點，跌幅1.51%。《日本經濟新聞》給予的評論是，特朗普一句話把所有投資者打醒，拉回現實。

美股周一開市同樣一度大跌，但後來跌幅收窄，終於收市時僅跌0.25至0.5%。（路透社）

今周加稅大限是關鍵

2018年中美打響貿易戰，股市自年中持續向下。至12月二十國集團（G20）峰會舉行，特朗普與國家主席習近平會面，雙方同意暫緩貿易戰，並展開新一輪貿易談判，股市才得以好轉。雙方近月持續放出利好消息，包括特朗普在內的美國官員均表示談判進度良好，至上周更說有機會在本周決定簽署貿易協議，誰知特朗普突然宣布加稅。

尤其喜愛「Twitter辦公」的特朗普，無需等待白宮發表消息，任意貼文一句足以影響全球股市上落。

但幸好的是，市場對特朗普的出奇不意早已習慣，周二亞洲除日經指數表現較差外，上證及恆生等指數已趨平穩，反映市場逐漸消化消息。所有投資者均在觀望中國國務院副總理劉鶴帶團前往美國，與美方進行談判的結果。隨着特朗普的加稅期限周五很快到來，會否真正出現「五窮六絕」將很快揭曉。