【中美貿易戰】特朗普一句說話　令股市「五窮六絕七翻身」？

美國總統特朗普一句話引發千層浪。繼昨日周一(6日)中國股市大瀉後,日本令和年首日開市就下挫。截至周二(7日)下午3時,日經平均指數已下跌335.01點,跌幅1.51%。 還記得股市有句格言叫Sell in May,意味「5月就會跌市」,因特朗普的關係,這都市傳說在2019年得以應驗。

日經指數開市就向下,令和年首日就下跌固然不幸,但這都是因特朗普而起。(Getty Images)

香港有類似的「五窮六絕七翻身」

所謂「Sell in May」,全句是「Sell in May and go away」,即呼籲在5月應出售股票並離開,因為5月是跌市之日。

香港也有類似的都市傳說,稱為「五窮六絕七翻身」。這句或許在今時今日已很少聽見,原因這是緣自上世紀80年代,多年5至6月連續跌市觀察得出的現象。因這現象今天不常見(或不準確),所以傳說已不復存在,但今年是個例外:2019年5月剛踏入第二個星期,全球股市迎來了第一度下挫。

特朗普一句足令全球股市動盪

這下挫的原因不是因為周期還是企業結業潮,而是因為特朗普的一句話。特朗普周日(5日)在Twitter上發言,稱要在周五(10日)向中國進口2000億美元貨品,由原本的10%關稅提升至25%。中國股市周一應聲下跌,上海綜合指數收2906.46點,跌171.87點或5.58%,重落2月水平。

在貿易戰陰霾下,亞洲、歐洲以至美國股市亦不能倖免。美國道瓊斯工業平均指數一度重挫471點,但後期跌幅收窄。投資者仍然希望中美能達成協議,僅以小跌66.47或0.25%收市;納指及標普500指數亦只跌0.5%。

不過日本並沒有那麼幸運,日本在十日連續假期後周二開市。作為令和開市首日股價一度急挫,截至下午3時,日經平均指數下跌335.01點,跌幅1.51%。《日本經濟新聞》給予的評論是,特朗普一句話把所有投資者打醒,拉回現實。

美股周一開市同樣一度大跌,但後來跌幅收窄,終於收市時僅跌0.25至0.5%。(路透社)

今周加稅大限是關鍵

2018年中美打響貿易戰,股市自年中持續向下。至12月二十國集團(G20)峰會舉行,特朗普與國家主席習近平會面,雙方同意暫緩貿易戰,並展開新一輪貿易談判,股市才得以好轉。雙方近月持續放出利好消息,包括特朗普在內的美國官員均表示談判進度良好,至上周更說有機會在本周決定簽署貿易協議,誰知特朗普突然宣布加稅。

尤其喜愛「Twitter辦公」的特朗普,無需等待白宮發表消息,任意貼文一句足以影響全球股市上落。

但幸好的是,市場對特朗普的出奇不意早已習慣,周二亞洲除日經指數表現較差外,上證及恆生等指數已趨平穩,反映市場逐漸消化消息。所有投資者均在觀望中國國務院副總理劉鶴帶團前往美國,與美方進行談判的結果。隨着特朗普的加稅期限周五很快到來,會否真正出現「五窮六絕」將很快揭曉。