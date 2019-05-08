【中美貿易戰】新債王料中美恐「動真格」　分析相信美股將續跌

美國總統特朗普周日突然宣布周五（10日）將調高中國進口貨關稅稅率，消息指中方亦擬向美國加徵報復關稅；消息拖累美股周二（7日）大跌，道指最多瀉648點；收報25,966點，跌472點。分析相信，市場對貿易戰的擔憂正壓榨股市，若周五中美未能達成協議，拋售可能會持續。

許多分析師仍期待中美達成協議，但投資者擔心美國和中國會「動真格」，並延長談判時間。

新債王料跌勢持續

「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）認為，美股當前正處於熊市，技術上處於周期末段，跌勢已經開始。他表示，美中兩國都希望佔上風，並且沒有讓步跡象。他預料，美國總統特朗普有超過五成機會在周五（10日）落實加徵關稅，屆時美股跌勢也將持續。

分析：市場過度自信

Villere＆Co投資組合經理維賴爾（Sandy Villere）表示，市場過度自信，認為中美一定會有協議，但如果他們向前看，其實會看到市場將有更多的波動。

瑞銀首席美股分析師帕克（Keith Parker）進一步提高貿易戰升級的可能，若中美全面展開貿易戰，全球經濟增長恐削弱45個基點，中國的經濟增長亦恐怕下跌1.2%至1.5%。

中美貿易戰恐「動真格」

美國總統特朗普（Donald Trump）周日（5日）突然宣布，周五起提高中國貨進口關稅；美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）翌日（6日）指中方「反口」違背之前談判承諾。

中國商務部周二（7日）表示，副總理劉鶴會參與新一輪中美貿易談判；外交部則強調，加徵關稅無法解決任何問題，中國有誠意繼續磋商。不過彭博社同日引述知情人士透露，若特朗普政府周五如期調高關稅，北京將對美國加徵報復關稅還擊。

（綜合報道）