中國宣布反制美加關稅　道指跌逾500點

中美貿易戰升溫。在美國會在周一（13日）公布對其餘3250億美元進口中國商品加徵關稅之前，中國財政部網站同日宣布因應華府上周五（10日）起對2,000億元美元中國商品加徵關稅稅率調升至25%，國務院關稅稅則委員會決定自6月1日起，向產於美國的部分進口商品提高加徵關稅稅率。 受消息刺激，美股道指周一早段一度挫550點。科技股受蘋果拖累跌3.3%；標指跌2.3%；納指跌2.9%。

美國美國東部時間周一，美股開市大跌，道瓊斯工業平均指數低開442.69點，跌幅1.71%，報25499.68點；標普500指數低開48.50點，跌幅1.68%，報2832.90點；納斯達克綜合指數低開187.07點，跌幅2.36%，報7729.87點。

在避險需求升溫的情況，美國10年期公債孳息率跌至2.41厘，而2年期美債息率則跌至2.19厘。至於反映投資者恐慌情緒的VIX指數，升3.6%，最新報19.63。

與中國市場有密切關係的蘋果公司（Apple Inc.）跌5.5%，Caterpillar跌逾4.4%，波音（Boeing）跌2.8%。投資者慮波音產品可能在這一波貿易戰中，被中國排除在採購的對象之外。

一周以來道指跌2.1%，為3月以來最大單周跌幅，標指周內跌2.2%、納指跌3%，為2018年12月21日以來最大跌幅。

美股市值過去一周時間蒸發約9600億美元。美國股票基金流出140億美元，為今年1月以來最多。