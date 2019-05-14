中國宣布反制美國　道指瀉逾700點　蘋果大挫5.8%

中美貿易戰升溫，在美國周一（13日）公布對其餘3250億美元進口中國商品加徵關稅前，中國同日宣布作出反擊，宣布決定自6月1日起，向產於美國的部分進口商品提高加徵關稅稅率。 美股受消息刺激低開，道指中段跌幅擴大至超過700點，納指亦瀉逾3%，蘋果股價更大挫超過5.8%。

道指最多跌逾700點

美國周一（13日）開市大跌，道瓊斯工業最多跌715點，中段報25,256點，挫685點或2.64%；標普500指數低開48點後，中段跌幅1.68%或77點，報2,804點；納斯達克綜合指數低開187點後，中段報7,647點，跌269點或3.40%。

與中國市場有密切關係的重型機械股Caterpillar下滑5.4%、波音（Boeing）跌4.8%。投資者慮波音產品可能在這一波貿易戰中，被中國排除在採購的對象之外。蘋果公司（Apple Inc.）在貿易戰陰霾下，同日在美國最高法院關於有關App Store的反壟斷案中敗訴，股價下挫5.84%。

歐洲股市亦下跌，英股跌0.5%、法股跌1.2%、德股跌1.5%，當中汽車股及原材料股成為重災區。

比特幣飆至9個月高位

在避險需求升溫的情況下，反映投資者恐慌情緒的VIX指數大升至21.25；美國10年期公債孳息率就跌至2.398厘。比特幣曾飆升至最高7,947美元的9個月高位，現報7,881美元，升13.79%。

（綜合報道）