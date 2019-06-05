世銀2019年全球經濟增幅調低至2.6%　中國降至6.2%

世界銀行（World Bank）發表6月的2019年全球經濟展望報告（2019 Global Economic Prospects），調低全球經濟增長預測，2019年預測較1月調低0.3個百分點，至2.6%，為2016年來最低。世銀預測2020年經濟增長2.7%，將年初預測調低0.1個百分點。

世銀預測2020年經濟增長2.7%，將年初預測調低0.1個百分點。全球貿易方面，該行預測增幅為2.6%，亦較年初調低達1個百分點，為2008年金融危機以來最低。

世銀維持中、美2019年經濟增長預測，中國今年經濟增長6.2%，美國增長2.5%。該行預期中國經濟繼續放緩。截至2010年的30年間，中國的平均增幅為10%，惟今年增幅預測是6.2%。

世銀在報告指出，英國脫歐持續的不確定因素、美國總統特朗普（Donald Trump）與中國、歐洲及墨西哥進行貿易戰，是其中兩件導致該行政策不確定指數推至紀錄高位的事件。

報告評論全球經濟前景時指出，全球經濟持續放緩以及增長勢頭仍弱。它指緊張局勢加劇、投資減少，以及貿易壁壘增加，導致依賴貿易的國家所承受的金融壓力增加，例如土耳其，並造成主要經濟體、尤其是歐洲國家出現比預期更大幅的放緩。